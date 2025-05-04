Праздник жен-мироносиц 2026: что это за день, кто такие жены-мироносицы и в чем помогают?

Третья неделя по Пасхе (неделей церковь называет воскресенье) - день, посвященный женам-мироносицам. В народе его называют Бабьим праздником, а в православии - женским днем. Кто такие жены-мироносицы, что они сделали, как в народе отмечали праздник и кого еще чествуют в этот день?

Что за праздник День жен-мироносиц?

В 2026 году 26 апреля верующие вспоминают жен-мироносиц. С точки зрения церковной традиции, этот день не двунадесятый и не великий праздник, однако его важность невозможно переоценить. Он посвящен женщинам-последовательницам Христа, которые были с ним при жизни, в момент смерти и после воскрешения, самым верным и бесстрашным ученицам и соратницам.

Почему важен День жен-мироносиц?

Со стороны церкви установление праздника, чествующего женщин-учениц Иисуса Христа, то есть первых последователей новой религии, появившейся две тысячи лет назад, дань уважения всем женщинам ранним христианкам, поскольку именно они, в первую очередь, способствовали распространению нового учения, несмотря на гонения и преследования христиан в первые века существования религии.

Вспоминая последовательниц Иисуса Христа в День жен-мироносиц, верующие прославляют храбрость, торжество победы над страхами, безграничную веру в чудо и любовь, которые стали возможны, благодаря преданности первых женщин-христианок.

Кто такие жены-мироносицы?

В Библии такого термина, как ”жены-мироносицы”, нет. Он появился позднее, однако о женщинах, которые пришли ко Гробу Господню, чтобы исполнить последний долг перед умершим Христом - помазать его тело ароматическим маслом, которое называется миро, - упоминают все четыре Евангелиста. Полный список имен жен-мироносиц неизвестен, каждый из евангелистов дает несколько имен, а Лука, в частности, указывает на некоторых женщин, не называя их. В целом, известно о следующих женщинах, которые принесли ароматические масла для, как они думали, мертвого Христа:

Мария Магдалина - о ней пишут Матфей, Марк, Иоанн и Лука. Она была самой преданной соратницей Иисуса Христа, которую Спаситель однажды освободил от семи бесов;

Мария Иаковлева, мать апостола Иакова, фигурирует в Евангелиях от Марка и Луки.

Саломию, мать апостолов Иоанна и Иакова, называет евангелист Марк;

Иоанна, состоятельная женщина, которая помогала Христу, упоминается в Евангелие от Луки.

В православной традиции также к женам-мироносицам причисляют Марфу и Марию, сестер воскрешенного Христом Лазаря, состоятельную женщину Сусанну и Марию Клеопову - дочь земного отца Христа, Иосифа. Всего жен-мироносиц восемь.

Что увидели жены-мироносицы у Гроба Христа?

Еще один важный аспект праздника, посвященного женам-мироносицам, заключается в распространении благой вести: дело в том, что когда женщины пришли ко Гробу Спасителя, Иисуса они там не нашли, потому что он уже воскрес. Евангелисты пишут, что вместо Христа в гробнице был ангел (или два ангела), сообщивший о том, что Иисус из Назарета жив. Он велел женщинам рассказать эту радостную новость ученикам Иисуса Христа, что они и сделали.

Икона жен-мироносиц

Иконография, изображающая жен-мироносиц, довольно обширная. На одних иконах - три женщины и два ангела у пустого Гроба Господня, на других - семь женщин, держащие в руках сосуды с миро, на третьих - три женщины и один ангел у Гроба Господня, на четвертых - две женщины и ангел и т.д. Есть также иконы, где вместе с женами-мироносицами изображена Дева Мария. Все они отображают сюжет, описанный в Евангелие, и помогают в трудных ситуациях, укрепляя веру. Им молятся, когда сомневаешься, о защите и здоровье, об умягчении сердец и даровании ума, о мудрости и любви.

Что такое Бабий праздник?

Бабий праздник - так называли в старину день Жен-мироносиц. Корни у Бабьего праздника, который со временем наложился на православный, посвященный женщинам-христианкам, языческие. В этот день девушки и женщины всех возрастов устраивали гуляния, проводя обряд кумления - инициации, которой знаменовал переход девочек в статус девушек, имеющих право вступать в брак.

Как сегодня отмечают День жен-мироносиц?

В День жен-мироносиц верующие утром ходят на службу в церковь, где помимо женщин-сподвижниц Христа также вспоминают Иосифа Арамейского и Никодима, которые сняли Спасителя с креста и погребли его надлежащим образом в достойной гробнице. Также продолжается празднование Пасхи, которое продлится до Вознесения (21 мая).

В третье воскресенье по Пасхе не ругаются, помогают тем, кто нуждается, отказываются от сплетен и пересудов и стараются избегать ненужной суеты.

Как таковой традиции дарить подарки в День жен-мироносиц нет, но если хочется порадовать близкую женщину, почему бы и нет? В подарок можно выбрать что-то личное, что точно понравится получательнице, или универсальные цветы и шоколад.