Последний день поста 2026: что такое Великая суббота, чему посвящена, что нельзя в этот день?

Последний день Великого поста в 2026 году наступает 11 апреля. Чему посвящен этот день, где был Иисус после смерти и до воскресения, можно ли печь куличи и красить яйца в субботу перед Пасхой и когда сойдет Благодатный огонь?

Что такое Великая суббота?

Православная церковь все дни Страстной недели, в том числе и субботу, называет великими - по величию и важности событий, которые в них происходили. Великая суббота - последний день самого длинного у православных верующих поста и время накануне Христова Воскресения. Традиционно в Великую субботу завершают приготовления к Пасхе, ходят на службу в церковь, освещают яйца и куличи и ждут схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Страстная суббота (еще одно название дня) - день тихой радости, в который верующие с надеждой смотрят в будущее, ожидая начала самого важного в христианстве праздника.

Что было после смерти Иисуса Христа?

О том, что было в Великую субботу нам известно не из Евангелий, а частично из Первого послания Петра - одной из книг Нового завета, и в основном - из апокрифических (не вошедших в Библию) произведений более позднего времени. Событие субботы перед Пасхой - сошествие Христа в ад. Иисус Христос прочитал проповедь в преисподней, а затем вывел из нее праведников Ветхого завета, включая Адама и Еву. То, что Иисус после смерти и перед воскрешением побывал в аду, - догмат, то есть утвержденное церковью положение, и его важность невозможно переоценить.

Чем важна суббота перед Пасхой?

Сошествие Христа в ад, которое случилось накануне Воскрешения, определило одно из различий между иудаизмом, более древней религией, и христианством, возникшим две тысячи лет назад, благодаря жизни, смерти и Воскрешению Иисуса Христа. Дело в том, что в ветхозаветном иудаизме не было концепции рая и ада: место грешников и праведников - шеол, откуда невозможно воскреснуть. Догмат о Сошествии Христа в ад, принятый христианством, определил концепцию рая и ада, а важность Великой субботы перед Пасхой состоит в том, что спустившись в ад и освободив праведников, Иисус Христос одержал победу над смертью.

Что нельзя делать в Великую субботу?

Поскольку это последний день поста, в Великую субботу по-прежнему нельзя есть мясные и молочные продукты, а также рыбу, и пить алкоголь. Что касается морально-нравственных запретов, в субботу перед Пасхой стоит воздержаться от конфликтов, пересудов и уныния. 11 апреля желательно не отказывать в содействии тем, кто нуждается, а если такой возможности нет, можно помолиться о том, кому нужна помощь. В Великую субботу не венчают и не крестят: первое не происходит по причине Великого поста, а также из-за того, что в субботу никогда не совершается Таинство венчания, а второе - поскольку в храмах и церквях этот день - крайне загруженное время.

Работать, печь куличи и красить яйца, делать уборку в доме и даже ходить на кладбище в субботу перед Пасхой не воспрещается, правда, церковь обращает внимание верующих на то, что лучше все-таки в этот день готовиться к Светлому Воскресению.

Когда освящают яйца и куличи на Пасху 2026?

Великая суббота - время освящения куличей и яиц, приготовленных к Пасхе. Обычно этот обряд начинается в церквях с 12:00, примерно через час после литургии, и длится до 17:00.

Пасхальная Полунощница 2026

Главная служба Великой субботы Страстной недели - это Полунощница. Она начинается в 23:00 и предвещает праздник Пасхи, завершаясь в полночь. Перед завершением службы верующие вместе со служителями церкви совершают крестный ход вокруг храма, провозглашая ”Христос воскресе из мертвых”. Обойдя вокруг церкви три раза, прихожане выстраиваются у входа в него, и когда его двери отворяются, это означает, что наступила Пасха.

Когда сойдет Благодатный огонь 2026?

Ежегодно в субботу перед Пасхой в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня, происходит церемония схождения Благодатного огня. В 2026 году ее начало запланировано на 13:00 по Московскому времени. Для многих верующих схождение Благодатного огня - это чудо, с которого начинается праздник Пасхи. После схождения огонь из Иерусалима доставляют во многие православные церкви мира, в том числе и в Россию.