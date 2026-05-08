Почему Вторая мировая война - самая смертоносная в истории?

Точно подсчитать жертвы по всему миру невозможно, поскольку колоссальное количество стран и территорий, оказались втянутыми в кровавый конфликт за мировое превосходство, последствия которого ощущаются даже сегодня, 81 год спустя.
Сколько человек погибло во Вторую мировую?
Более 70 стран мира и сотни миллионов человек участвовали во Второй мировой войне: масштаб глобального военного конфликта был настолько велик, что сегодня его не возможно себе представить.
- Бои велись в Европе, Азии и Африке, и по самым скромным подсчетам за 6 лет войны погибло более 100 млн человек, четверть из которых, более 25 млн человек потерял Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.
- Еще 20 млн человек погибло в Китае в ходе второй Японо-китайской войны.
- В результате Холокоста, который осуществлялся нацистским режимом, погибло 11 млн человек.
- Более половины смертей Второй мировой войны, 55 млн человек, пришлось на мирных жителей.
- За годы войны население Земли сократилось на 4,5%, СССР - почти на 15%, Китая - на 7,5%.
Бомбардировки
Вторая мировая война породила нового стратегического монстра: бомбардировки городов, то есть мирного населения. Хотя самые первые бомбардировки городов, в частности, Лондона, со стороны Германии были проведены в годы Первой мировой войны, мировое сообщество никак на них не отреагировало: никакого запрета на подобный способ ведения войны наложено не было. Вот почему во Время второй мировой войны мирное население ряда стран пережило настоящий ад: в результате военной кампания ”Блиц” по бомбардировке британских городов погибло более 40 тысяч человек, в ходе японских бомбардировок Чунцина (временной столицы Китая) - более 30 тысяч человек, в Ленинграде от немецких авиаударов погибло почти 17 тысяч человек. Дальше всех пошли американцы, устроив масштабную бомбардировку Токио, в результате которой погибло 100 тысяч мирных жителей.
Голод
По оценкам историков, за годы Второй мировой войны от голода и связанных с голодом болезней как прямого следствия военного конфликта погибло от 20 до 25 млн человек. В одном только Ленинграде за 27 месяцев блокады умерло более 700 тысяч человек - почти четверть населения города. Голод был частью военной стратегии гитлеровской Германии, и так и назывался: План голода. Третий рейх намеревался обеспечивать собственную армию продовольствием с оккупированных территорий СССР, что, по задумке, должно было привести к гибели от голода до 30 млн советских граждан. План не был осуществлён до конца, однако всего на оккупированных немцами территориях от голода погибло до 7 млн человек. В Китае из-за голода, спровоцированного засухой и войной, погибло около двух миллионов человек, столько же во Вьетнаме, оккупированном Японией. В Британской Индии, в частности, в Бенгалии, из-за голода умерло более 3,5 млн жителей.
Ядерное оружие
Кроме стратегии массового голода, бомбардировок мирного населения и Холокоста самым страшным и смертоносным оружием массового поражения Второй мировой стало ядерное оружие. Всего две бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, унесли жизни почти 250 тысяч человек. В гонке по созданию ядерного оружия победили американцы, и, по большому счету, без особой нужды они применили его к мирному японскому населению, навсегда изменив восприятие того, какой может быть война. Вскоре после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Вторая мировая война официально завершилась: милитаристская Япония, как и весь мир поняла, что такой силе противостоять невозможно и бессмысленно, поскольку целый город может быть стёрт с лица земли всего лишь с помощью одного бомбардировщика.