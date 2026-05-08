Почему Вторая мировая война - самая смертоносная в истории?

Вторая мировая война - самый катастрофический и смертоносный конфликт за всю известную историю человечества. Почему Вторая мировая война - самая безжалостная и губительная из всех, которые устраивало человечество, рассказываем в нашем материале.

Точно подсчитать жертвы по всему миру невозможно, поскольку колоссальное количество стран и территорий, оказались втянутыми в кровавый конфликт за мировое превосходство, последствия которого ощущаются даже сегодня, 81 год спустя.

Сколько человек погибло во Вторую мировую?

Более 70 стран мира и сотни миллионов человек участвовали во Второй мировой войне: масштаб глобального военного конфликта был настолько велик, что сегодня его не возможно себе представить.

Бои велись в Европе, Азии и Африке, и по самым скромным подсчетам за 6 лет войны погибло более 100 млн человек, четверть из которых, более 25 млн человек потерял Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.

Еще 20 млн человек погибло в Китае в ходе второй Японо-китайской войны.

В результате Холокоста, который осуществлялся нацистским режимом, погибло 11 млн человек.

Более половины смертей Второй мировой войны, 55 млн человек, пришлось на мирных жителей.

За годы войны население Земли сократилось на 4,5%, СССР - почти на 15%, Китая - на 7,5%.

Бомбардировки

Вторая мировая война породила нового стратегического монстра: бомбардировки городов, то есть мирного населения. Хотя самые первые бомбардировки городов, в частности, Лондона, со стороны Германии были проведены в годы Первой мировой войны, мировое сообщество никак на них не отреагировало: никакого запрета на подобный способ ведения войны наложено не было. Вот почему во Время второй мировой войны мирное население ряда стран пережило настоящий ад: в результате военной кампания ”Блиц” по бомбардировке британских городов погибло более 40 тысяч человек, в ходе японских бомбардировок Чунцина (временной столицы Китая) - более 30 тысяч человек, в Ленинграде от немецких авиаударов погибло почти 17 тысяч человек. Дальше всех пошли американцы, устроив масштабную бомбардировку Токио, в результате которой погибло 100 тысяч мирных жителей.

Голод

По оценкам историков, за годы Второй мировой войны от голода и связанных с голодом болезней как прямого следствия военного конфликта погибло от 20 до 25 млн человек. В одном только Ленинграде за 27 месяцев блокады умерло более 700 тысяч человек - почти четверть населения города. Голод был частью военной стратегии гитлеровской Германии, и так и назывался: План голода. Третий рейх намеревался обеспечивать собственную армию продовольствием с оккупированных территорий СССР, что, по задумке, должно было привести к гибели от голода до 30 млн советских граждан. План не был осуществлён до конца, однако всего на оккупированных немцами территориях от голода погибло до 7 млн человек. В Китае из-за голода, спровоцированного засухой и войной, погибло около двух миллионов человек, столько же во Вьетнаме, оккупированном Японией. В Британской Индии, в частности, в Бенгалии, из-за голода умерло более 3,5 млн жителей.

Ядерное оружие

Кроме стратегии массового голода, бомбардировок мирного населения и Холокоста самым страшным и смертоносным оружием массового поражения Второй мировой стало ядерное оружие. Всего две бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, унесли жизни почти 250 тысяч человек. В гонке по созданию ядерного оружия победили американцы, и, по большому счету, без особой нужды они применили его к мирному японскому населению, навсегда изменив восприятие того, какой может быть война. Вскоре после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Вторая мировая война официально завершилась: милитаристская Япония, как и весь мир поняла, что такой силе противостоять невозможно и бессмысленно, поскольку целый город может быть стёрт с лица земли всего лишь с помощью одного бомбардировщика.