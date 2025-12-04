Почему в декабре все время хочется спать и что с этим делать?

Сонливость, вялость, хандра – симптомы сезонного аффективного расстройства, которое часто развивается именно в декабре, когда ночи максимально длинные. О том, как с ними справиться, "Вестнику Кавказа" рассказали эксперты.

(Эксклюзив)

Наступает самое темное время года – декабрь. Теперь, вплоть до зимнего солнцестояния, ночи будут становиться все длиннее, а светлое время суток длится все меньше. Многие люди в это время года жалуются на проблемы со здоровьем, а точнее на сонливость, вялость и даже хандру.

Однако, как считают специалисты, в декабрьских поздних рассветах и ранних закатах можно найти и плюсы, а с минусами вполне по силам справиться прикладными средствами.

Почему короткие дни и длинные ночи могут быть полезны?

Как рассказала врач-эксперт Вера Сережина, время года, когда за окном почти всегда темно, прекрасно подходит для того, чтобы выровнять сбившийся режим сна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Это естественный повод раньше ложиться спать и выровнять суточный ритм", – отметила Вера Сережина

Она уточнила, что при полноценном сне у человека вырабатывается мелатонин и другие гормоны, восстанавливающие нервную систему и оказывающие благотворное влияние на здоровье.

Минус – нехватка солнечного света

В то же время, признала врач, дефицит солнечного света может плохо повлиять на самочувствие человека.

"А солнце необходимо не только для общего самочувствия, но и для нормальной работы нервной системы, иммунитета, настроения, сна и синтеза витамина D. Его недостаток в декабре встречается особенно часто", – заявила Вера Сережина.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Она напомнила о роли витамина D: он помогает поддерживать гормональный баланс, оказывает влияние на обмен кальция и минерализацию костей, помогает нервной системе справляться со стрессом и уменьшает риск сезонной хандры.

"Получать витамин D зимой можно двумя путями: с продуктами, – печенью трески, жирной морской рыбой, яйцами, сливочным маслом, салом, – или в виде добавок, если питанием восполнить потребность не получается", – отметила врач.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Она также коснулась такого варианта, как искусственный свет. По словам специалиста, он может придать бодрости, но синтезировать витамин D не может, равно как и солярий.

"Если зимой появляются хандра, вялость, сонливость или заметно падает тонус, витамин D действительно помогает справиться с этими состояниями, но только при правильно подобранной дозировке. Чтобы понять, сколько нужно именно вам, рекомендуется сдать анализ крови и вместе с врачом определить индивидуальную дозу", – обратила внимание Вера Сережина.

Сезонное аффективное расстройство – что делать?

Как предупредил практикующий психотерапевт-консультант, основатель группы компаний Максим Ковалев, в темное время года велик риск возникновения сезонного аффективного расстройства (SAD): без солнечного света мозг человека вырабатывает меньше серотонина и больше мелатонина. Серотонин дает энергию, поднимает настроение, мелатонин – наоборот стимулирует замедлиться, расслабиться и поспать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При сезонном аффективном расстройстве человек испытывает вялость и раздражительность, его может тянуть на мучную, сладкую и калорийную пищу, отметил Ковалев, добавив, что в северных широтах от SAD каждый год страдают до 10% людей.

Психотерапевт рассказал об одном из своих пациентов: этот мужчина средних лет каждый декабрь становился соней, так что мог проспать до 10 часов подряд.

"Мы разобрались: оказывается, дело в дефиците света, оно сбивало настройки его циркадных ритмов. Я рекомендовал ему светотерапию. Клиент приобрел специальную лампу с яркостью 10 тыс люкс, имитирующую дневной свет. Сидел перед ней по 20-30 минут утром, в буквальном смысле подзаряжаясь, и в итоге стал оживать, почувствовал прилив сил", – рассказал Максим Ковалев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Психотерапевт также призвал совершать прогулки на свежем воздухе в дневное время, даже если на улице прохладно, следить за питанием – включать в рацион продукты с витамином D, такие как рыба, яйца, грибы, можно – после консультации с врачом – использовать добавки: дефицит витамина D часто усиливает симптомы SAD.

"Ложитесь спать и вставайте в одно время, чтобы не сбивать ритмы. В декабре я и сам практикую световые ритуалы: утро с лампой и кофе, вечер с книгой. Это превращает темное время в уютное, а не в унылое", – заключил Максим Ковалев.