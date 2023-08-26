Первый день Рамадана в Музее Востока: мусульманская каллиграфия в стиле digital art

Сегодня в Музее Востока открывается выставка «Вечные смыслы. Современная арабо-мусульманская каллиграфия Исмаила Денильханова». Через digital art мастер оживляет коранические формулы, превращая их в многомерные композиции.

Исмаил Денильханов художник-каллиграф, скульптор, выпускник факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук, арабист и востоковед, председатель чеченского регионального отделения «Союз художников России». В Музее Востока он представляет 40 работ в технике digital art - современную интерпретацию священного письма, свое исследование сакрального смысла, заключенного в пластике арабской буквы, и поиск новой формы для древнего искусства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Художник рассказал «Вестнику Кавказа»:

Выставка приурочена к началу Рамадана. Организаторы немножко сдвинули сроки, чтобы мы открыли ее как раз в первые дни Рамадана. Сама выставка была запланирована три года назад. Тогда мне казалось, что это еще очень нескоро, но вот сегодня люди уже пришли. Самое главное, что пришла Татьяна Христофоровна [Метакса] - человек, которого я очень давно знаю заочно, и сегодня наконец-то лично познакомился с ней на своей выставке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рада знакомству и Татьяна Метакса, старейший сотрудник Музея Востока:

Очень здорово, что открытие выставки пришлось на начало Рамадана, в такой великий праздник, в такой великий день. Несмотря на абсолютно занесенную снегом Москву, у нас в двух залах, благодаря художнику, его мастерству, благодаря изысканной каллиграфии - настоящий праздник. Исмаил буквально проникает в недра Корана. У нас несколько раз на разных выставках была представлена мусульманская каллиграфия. Сегодня один художник - Исмаил Денильханов - сплавил и прошлое, и будущее, и инновации, и древность.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выставка служит напоминанием о глубоких исторических корнях: арабское письмо веками было частью культурного кода Чечни. Сегодня Денильханов осмысляет это наследие, сплетая в своих работах различные исторические почерки с палитрой всех цветов радуги. Художник стремится не просто показать техническое мастерство, а донести красоту и духовную глубину Священного Корана, актуализировав его послание для современного зрителя.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Здесь представлено 40 работ. Их фактически никто на таких выставках не видел – это работы, которые вышли из-под пера, из-под кисти буквально неделю назад. Здесь в основном арабская каллиграфия, хадисы из Корана. Это цифровые работы, хотя я работаю в разных техниках, в том числе и на гравюре, и маслом на холсте. Но в последнее время пользуюсь именно цифровыми технологиями, демонстрируя, что такую сложную структуру, такую сложную каллиграфию можно показать по-другому

- Исмаил Денильханов

По его словам, классическая каллиграфия выглядит достаточно просто, поскольку передается каламом и чернилами, а здесь можно увидеть разные цвета, соотношение цветов.

Эти многомерные композиции раскрывают безграничные возможности арабского алфавита, где буквы могут быть сжаты в плотный узел или вытянуты в изящную линию, становясь основой для сложных визуальных и смысловых структур.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куратор выставки Илья Зайцев:

Исмаил, как мне кажется, возродил то, что было в республике утрачено, и это очень важно. Недаром он не только возглавляет Союз художников, но он еще и заслуженный художник Чечни. Каллиграфия - искусство очень древнее. Вообще в исламском искусстве каллиграфия вдохновлена религией. До революции, когда образование было в арабской графике, это искусство было более распространено. Сейчас Исмаил пытается те традиции, которые когда-то существовали в Чечне, дополнить и обогатить новыми достижениями и современными технологиями. Это тоже очень важно, потому что искусство не должно стоять на месте.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Здесь представлены разные техники, разный подход к этому виду искусства, разные видения, которые обогащены при тем, что он называет диджитал-арт. О термине можно спорить, насколько это действительно является диджитал-артом, насколько это искусство цифровое, но это уже другой вопрос, чисто теоретический. Важно, что есть движение, есть прогресс, когда искусство, которое насчитывает не одну тысячу лет, обогащается, благодаря поиску нового цвета, новых форм, новых техник.

- Илья Зайцев

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куратор выставки также рассказал, что одна из работ Исмаила Денильханова вскоре отправится на выставку в Казань, объявленную в этом году столицей исламского мира.

Выставка в Музее Востока продлится до 5 апреля.