Каллиграфия у арабов и тюрок: точная наука или искусство

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкое традиционное искусство представляет собой коллекцию множества ремесел, отражающих богатую историю Анатолии, сформированную культурным наследием разных цивилизаций. В этом материале расскажем об искусстве красивого письма. Этот изящный вид письма имеет глубокую религиозную связь с Кораном и арабское происхождение.

Тюрки переняли каллиграфию во времена Османской империи, где он впоследствии совершенствовался мастерами в течение многих лет.

Возникновение искусства

Изначально искусство каллиграфии появилось у арабов. Через несколько столетий оно распространилось на весь исламский мир. Исследование арабских надписей показало, что эта система произошла от набатейской, корни которой восходят к финикийскому письму. Предполагается, что связующим звеном набатейской и арабской письменности стало новосинайское письмо. В более поздний период каллиграфия достигла большого расцвета в иракской Куфе, и стиль здесь получил название Куфический.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто повлиял на развитие каллиграфии

Куфический стиль развивался и широко использовался в период Аббасидов. В эпоху их правления были предприняты первые усилия по систематизации искусства каллиграфии. Важную роль в совершенствовании этого искусства сыграл Ибн Мукла - визирь и каллиграфом из Багдада. Он разработал систему под названием "шесть почерков" или "аль аклам ас-ситта", которая впоследствии определила основные аспекты письма. "Почерки" основывались на принципе пропорциональности, который строился вокруг двух форм – круга и ромбовидной точки. Считалось, что если человек соблюдал правила письма, то это было свидетельством его высокого морального и духовного уровня.

В дальнейшем Ибн аль-Бавваб и Якут аль-Мустасими усовершенствовали "шесть стилей" Ибн Муклы. После исчезновения Аббасидов большой вклад в это искусство внесли тюркские мастера каллиграфии. Османские каллиграфы внесли свой вклад в это искусство и совершенствовали его до самого высокого уровня.

Османская каллиграфия

Шейх Хамдуллах считается отцом османской каллиграфии. Он был главным каллиграфом при дворе султана Баязида II, который и поручил ему создать новый стиль каллиграфического письма. Считается, что за основу этого стиля Хамдуллах взял один из "шести почерков", а именно насх. Стиль письма шейха довольно быстро распространился по империи. Этому во многом способствовали его ученики. Этот стиль использовали для написания большей части Коранов. Хамдуллах занимался этим искусством всю свою жизнь и оставил после себя богатое наследие. Множество работ мастера можно увидеть во дворце Топкапы в Стамбуле.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Позднее Хафиз Осман создал особый жанр - хилья, который относят и к литературе, и графическому искусству, в котором описывается пророк Мухаммед.

Среди тюркских каллиграфов особою известность обрели также Ахмед Карахисари, Махмуд Джелаледдин Эфенди, Казаскер Мустафа Иззет Эфенди. Многие мастера специально приезжали в Стамбул для того, чтобы обучиться каллиграфии.

Турецкая каллиграфия внесена ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.