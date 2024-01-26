Память о Холокосте должна жить вечно, чтобы не допустить повторения подобной трагедии

Каждый год 27 января весь мир вспоминает о жертвах Холокоста — одной из величайших трагедий ХХ века. Тысячи музеев, монументы, целые улицы и даже города хранят свидетельства этой трагедии. Не обошла эта трагедия и территорию нашей страны: в СССР погибло около половины из шести миллионов жертв Холокоста.

О значимости тех трагических событий "Вестнику Кавказа" рассказал президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Дата 27 января имеет огромное значение для России. Ведь именно Красная армия первой вступила на территорию лагеря смерти Аушвиц, открыв ворота надежды для оставшихся в живых заключенных. Увидевшие картины разрушений и массовой гибели простых людей советские солдаты испытали настоящий ужас. Многие уже тогда понимали, что Холокост стал переломным моментом человеческой истории. Однако еще относительно недавно, в советскую эпоху, Катастрофу еврейского народа у нас замалчивали. В последние годы историческая справедливость восстановлена, однако останавливаться на достигнутом еще рано. Именно поэтому в России уже более десяти лет проводится «Неделя памяти жертв Холокоста» — масштабный цикл мемориальных, образовательных и культурных мероприятий по всей стране, который каждый январь возвращает тему Холокоста в общественное пространство.

Сегодня необходимо расширять знания молодежи о трагедии Холокоста, распространяя информацию не только на уровне уроков истории, но и через кинофильмы, театральные постановки, художественную литературу. Учителя, родители, кинематографисты несут особую миссию — создавать доступные формы передачи памяти, помогая молодому поколению разобраться в причинах и последствиях Катастрофы, случившейся в середине «просвещенного» XX века. Для современных детей особенно важны конкретные рассказы реальных людей, переживших ужас Холокоста. Ведь одно дело прочитать сухой параграф учебника, другое — послушать историю конкретного ребенка, чудом избежавшего смерти благодаря храбрости взрослых. Пусть это больно слышать, но без такой эмоциональной составляющей сложно почувствовать всю серьезность проблемы.

Современная молодежь сталкивается с новыми формами антисемитизма и радикализма, такими как интернет-троллинг, хейт-спич, травля и распространение ложной информации. Поэтому крайне важно организовать регулярные дискуссии, круглые столы, нацеленные на обсуждение острых вопросов. Нужно не бояться открыто говорить о сложных вещах, показывая реальную картину прошедших событий.

Особое значение в процессе восстановления исторической памяти имеют памятные даты, закрепленные в национальном календаре. Например, учрежденный в иудейском календаре День Спасения и Освобождения, приуроченный к 26 Ияру — 9 мая 1945 года, моменту окончания боевых действий Второй мировой войны в Европе и остановке нацистской машины смерти. Этот день позволяет не только выразить благодарность погибшим, но и укрепить дух единства среди различных этносов и национальных меньшинств.

Важно подчеркнуть, что трагедия Холокоста касается каждого жителя планеты. Особенно актуально это понимание в условиях растущего числа случаев экстремизма и агрессивного национализма. Нам очень хорошо ясно, почему 2026 год объявлен в России Годом единства народов: чтобы привлечь внимание к проблемам культурного разнообразия и толерантности внутри страны и за ее пределами.

Память о Холокосте должна восприниматься не как исторический экскурс, а как руководство к действию. Наш общий долг — беречь прошлое, извлекать уроки из трагедий и строить будущее, свободное от предвзятости и ненависти. Только объединившись вокруг общих ценностей добра и справедливости, сможем мы обеспечить лучшее будущее для последующих поколений.

Так пусть каждое новое поколение узнает правду о Холокосте, научится сопереживанию и поймет необходимость бережного отношения к чужой культуре и истории. В конце концов, уважение к чужим страданиям и умение учиться на ошибках прошлого делают нашу страну сильной и устойчивой. Память о Холокосте должна жить вечно, чтобы не допустить повторения подобной трагедии.