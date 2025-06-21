От "Минитмена" до концепции "политического бизнеса"

Александр Клемент

Когда в советские времена я был студентом Института народного хозяйства, мне дали задание написать курсовую работу по предмету, именовавшемуся «Гражданская оборона», на тему «Современные стратегические вооружения стран НАТО».

Задание стало предметом шуток одногруппников, которые высказывали разные предположения по этому поводу: начиная от желания педагога от меня избавиться, переложив решение этой задачи на вражескую разведку, и заканчивая его же решением устроить мне «веселую» жизнь.

Благодаря стараниям какого-то дальнего родственника в чине полковника я оказался в библиотеке Дома офицеров, где погрузился в дебри передовой военной техники вражеского блока, из огромного перечня которой мне почему-то особенно запомнились ракеты «Минитмен».

Преподаватель бегло посмотрел курсовую и куда-то вышел с ней в руках. Мнения одногруппников разделились: одни утверждали, что он понес ее в специальный отдел, который в те времена был практически в каждом крупном учреждении, другие были уверены, что преподаватель отправился прямиком в КГБ. Но все были едины во мнении, что меня ждут крупные неприятности.

Я вспомнил эту старую историю, поскольку сегодняшние события возвращают нас в период конфронтации, а статьи и телесюжеты изобилуют специфическими терминами и названиями средств, созданных для уничтожения человечества.

Учитывая нынешнюю тенденцию решать вопросы глобальной политики исключительно силовыми методами, вошло в моду превозносить способность своей страны производить средства уничтожения в ущерб созидательному труду и безопасности населения.

Новейшие разработки в области военных технологий в условиях современного ведения боевых действий делают акцент на воздушную составляющую, в частности на разрушительную мощность бомб, а также маневренность и оснащенность транспортирующих эти бомбы стелс-технологиями самолетов. С этим связаны многочисленные сообщения, что странам фактически или опосредованно участвующим в конфликтах, требуются именно самолеты F-35, которые оснащены Stealth Technology и могут быть незаметны для вражеских радаров. Так, в израильско-иранском противостоянии до сих пор остается открытым вопрос о том, воздушные пространства каких стран использует Израиль для пролета своих истребителей, ведь ни одна страна не делала официальных заявлений по этому поводу. Существует множество предположений, и даже вполне правдоподобных версий о маршрутах передвижений самолетов Израиля, но нет документально подтвержденных данных. Этому во многом способствует тот факт, что F-35 использует технологию малозаметности, что выгодно отличает его от других самолетов, в том числе F-16.

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По сообщениям западных СМИ, в ходе подготовки к операции Израиль в сотрудничестве с американской компанией Lockheed Martin установил на свои истребители F-35 Adir дополнительные топливные баки, не нарушающие технологии малозаметности, что крайне важно при полетах на дальние расстояния, тем самым убирая необходимость в дозаправке, хотя США и поспособствовали Израилю в этом вопросе.

Также сообщается, что в случае необходимости США поставят Израилю бомбардировщики B-2, которые могут сбросить бомбу, способную уничтожить подземные объекты, находящиеся на глубине, недоступной для бомб, не обладающими такой мощностью.

Правда, по последним данным, сомнения в том, что мощность этих бомб позволит достигнуть полного успеха в ликвидации иранских секретных ядерных «подземелий», останавливает руководство США от их применения и вообще тормозит их решимость подключиться к данной операции. Однако думается, что это не основная причина, по которой Трамп затягивает решение об участии США в конфликте. Скорее, это комплекс вопросов, среди которых и нежелание противоречить своим же утверждениям, что Америка должна не воевать, а отдавать приоритеты экономическому росту, в том числе перестав тратить огромные средства на военные нужды, а тем более на помощь другим странам, решившим выяснять отношения с помощью силы.

Поведение руководства США вписывается в их глобальную концепцию ведения «политического бизнеса» на международной арене, когда политика превращается в увлекательную игру в покер с большими ставками и умением блефовать. Однако (игравшие в покер не дадут соврать), если при такой игре постоянно пасовать, а именно этот стиль пока прослеживается в игре Трампа, то много не проиграешь, но точно ничего не выиграешь.