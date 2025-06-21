От "Минитмена" до концепции "политического бизнеса"

Задание стало предметом шуток одногруппников, которые высказывали разные предположения по этому поводу: начиная от желания педагога от меня избавиться, переложив решение этой задачи на вражескую разведку, и заканчивая его же решением устроить мне «веселую» жизнь.
Благодаря стараниям какого-то дальнего родственника в чине полковника я оказался в библиотеке Дома офицеров, где погрузился в дебри передовой военной техники вражеского блока, из огромного перечня которой мне почему-то особенно запомнились ракеты «Минитмен».
Преподаватель бегло посмотрел курсовую и куда-то вышел с ней в руках. Мнения одногруппников разделились: одни утверждали, что он понес ее в специальный отдел, который в те времена был практически в каждом крупном учреждении, другие были уверены, что преподаватель отправился прямиком в КГБ. Но все были едины во мнении, что меня ждут крупные неприятности.
Я вспомнил эту старую историю, поскольку сегодняшние события возвращают нас в период конфронтации, а статьи и телесюжеты изобилуют специфическими терминами и названиями средств, созданных для уничтожения человечества.
Учитывая нынешнюю тенденцию решать вопросы глобальной политики исключительно силовыми методами, вошло в моду превозносить способность своей страны производить средства уничтожения в ущерб созидательному труду и безопасности населения.
Новейшие разработки в области военных технологий в условиях современного ведения боевых действий делают акцент на воздушную составляющую, в частности на разрушительную мощность бомб, а также маневренность и оснащенность транспортирующих эти бомбы стелс-технологиями самолетов. С этим связаны многочисленные сообщения, что странам фактически или опосредованно участвующим в конфликтах, требуются именно самолеты F-35, которые оснащены Stealth Technology и могут быть незаметны для вражеских радаров. Так, в израильско-иранском противостоянии до сих пор остается открытым вопрос о том, воздушные пространства каких стран использует Израиль для пролета своих истребителей, ведь ни одна страна не делала официальных заявлений по этому поводу. Существует множество предположений, и даже вполне правдоподобных версий о маршрутах передвижений самолетов Израиля, но нет документально подтвержденных данных. Этому во многом способствует тот факт, что F-35 использует технологию малозаметности, что выгодно отличает его от других самолетов, в том числе F-16.
По сообщениям западных СМИ, в ходе подготовки к операции Израиль в сотрудничестве с американской компанией Lockheed Martin установил на свои истребители F-35 Adir дополнительные топливные баки, не нарушающие технологии малозаметности, что крайне важно при полетах на дальние расстояния, тем самым убирая необходимость в дозаправке, хотя США и поспособствовали Израилю в этом вопросе.
Также сообщается, что в случае необходимости США поставят Израилю бомбардировщики B-2, которые могут сбросить бомбу, способную уничтожить подземные объекты, находящиеся на глубине, недоступной для бомб, не обладающими такой мощностью.
Правда, по последним данным, сомнения в том, что мощность этих бомб позволит достигнуть полного успеха в ликвидации иранских секретных ядерных «подземелий», останавливает руководство США от их применения и вообще тормозит их решимость подключиться к данной операции. Однако думается, что это не основная причина, по которой Трамп затягивает решение об участии США в конфликте. Скорее, это комплекс вопросов, среди которых и нежелание противоречить своим же утверждениям, что Америка должна не воевать, а отдавать приоритеты экономическому росту, в том числе перестав тратить огромные средства на военные нужды, а тем более на помощь другим странам, решившим выяснять отношения с помощью силы.
Поведение руководства США вписывается в их глобальную концепцию ведения «политического бизнеса» на международной арене, когда политика превращается в увлекательную игру в покер с большими ставками и умением блефовать. Однако (игравшие в покер не дадут соврать), если при такой игре постоянно пасовать, а именно этот стиль пока прослеживается в игре Трампа, то много не проиграешь, но точно ничего не выиграешь.