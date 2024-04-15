Как работают баллистические ракеты и какова их роль в противостоянии Ирана с Израилем?

В ответ на израильские атаки Иран запускает баллистические ракеты по Израилю, некоторые из которых преодолели израильскую систему ПВО. Баллистический арсенал Ирана считается одним из крупнейших в регионе. Расскажем, как работают баллистические ракеты, какова их дальность и скорость, чем они отличаются от крылатых ракет, сколько баллистических ракет у Ирана?

Что такое баллистические ракеты и как они работают?

Баллистические ракеты - это ракетное оружие разной степени дальности класса “земля-земля”, предназначенное для доставки боезарядов по баллистической траектории. Запускаемые с помощью мощных установок, эти ракеты устремляются в верхние слои атмосферы, а иногда в космическую высоту, двигаясь с чрезвычайно высокой скоростью. После выключения двигателей ракета следует по заранее заданной траектории, повторно входя в атмосферу Земли, пикируя перед поражением цели.

Какова максимальная дальность баллистических ракет?

Баллистические ракеты могут преодолевать расстояния от нескольких сотен километров до более чем 10 тысяч километров через континенты:

тактическая баллистическая ракета (150-300 км);

малой дальности (500-1000 км);

средней дальности (от 1000 до 5500 км);

межконтинентальные (5500-16 000 км).

Если тактические баллистические ракеты, обладающие малой дальностью, нужны для поражения целей в области военных действий, то баллистические ракеты средней дальности и межконтинентальные часто используются как стратегические для поражения целей на территории других стран, к тому же они могут нести ядерный заряд.

Каких скоростей достигают баллистические ракеты?

Баллистические ракеты летят с чрезвычайно высокими скоростями, позволяя им преодолевать тысячи километров всего за несколько минут. Их скорость измеряется в числах Маха - единице, эквивалентной скорости звука (при стандартных условиях). Например, 5 Махов означает скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Некоторые баллистические ракеты, обычно малой дальности, достигают сверхзвуковых скоростей более 1 Маха (примерно 1230 км/ч), тогда как другие, обычно большей дальности, могут лететь на гиперзвуковых скоростях от 5 Махов (от 6150 км/ч).

Почему баллистические ракеты трудно перехватить?

Особую опасность баллистических ракет создает сочетание их большой дальности, высокой скорости и сложности перехвата. Их быстрый полет по высокой траектории оставляет системам обороны очень мало времени на реакцию, а при повторном входе в атмосферу они пикируют еще быстрее, что делает перехват еще более трудным. Некоторые ракеты также выпускают ложные цели (тепловые ловушки) или применяют другие средства противодействия, чтобы обмануть радары и системы противоракетной обороны, усложняя их перехват.

За какое время иранские ракеты достигают Израиля?

Расстояние между Ираном и Израилем составляет более 1500 км. Баллистические ракеты из Ирана, летящие со скоростью 5 Махов, могут достичь Израиля в среднем примерно за 12 минут, хотя точное время зависит от типа ракеты и места запуска.

Чем баллистические ракеты отличаются от крылатых?

Иран также использовал против Израиля и крылатые ракеты. От крылатых ракет баллистические отличаются принципом полета и конструкцией. На баллистические ракеты после запуска воздействует только гравитация и сопротивление воздуха, в то время как крылатые ракеты, используя аэродинамические силы, поддерживаются в воздухе и управляются на протяжении всего полета. В отличие от баллистических, крылатые ракеты летят низко и равномерно, как беспилотные самолеты, что помогает им скрытно преодолевать системы ПВО. Хотя они летят гораздо медленнее баллистических ракет, давая системам ПВО больше времени на перехват, их низкая траектория полета затрудняет их обнаружение. Их способность маневрировать позволяет им изменять курс, облетать препятствия и уклоняться от средств противоракетной обороны. В то время как баллистические ракеты из Ирана достигают Израиля примерно за 12 минут, крылатым ракетам на это может потребоваться почти 2 часа, а дронам-камикадзе - до 9 часов. Таким образом, в конфликте с Израилем Иран предпочитает все-таки баллистические ракеты крылатым.

Сколько баллистических ракет у Ирана?

За последние три десятилетия Иран разработал ряд баллистических и крылатых ракет. В том числе восемь лет назад правительство страны увеличило бюджет, выделяемый на разработку баллистических ракет. По мнению разведки США, Иран обладает арсеналом в примерно 3 тысячи ракет. Израильская разведка оценивала ракетный потенциал Ирана в 2 тысячи ракет, способных долететь до Израиля. Кроме ракет иранские войска активно применяют беспилотники: хотя по скорости и мощи они уступают, производить их намного дешевле и быстрее.

Какие баллистические ракеты есть у Ирана?

В арсенале Ирана доминируют твердотопливные модели с дальностью до 2000 км. Известно, что в конфликте с Израилем Иран впервые задействовал в бою баллистические твердотопливные ракеты средней дальности "Хадж Касем" (около 1400 км) и двухступенчатую "Саджил-2" (около 2 тысяч км).

Кроме того при атаках на Израиль использовались гиперзвуковые ракеты "Фаттах", а также старых баллистических ракет средней дальности "Эмад", "Гадр" и "Хейбер Шекан". Также у Ирана еще есть новые типы ракет, которые пока не использовались, в том числе "Хорремшехр".