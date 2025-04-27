Освоение Луны отменяется? Что случилось с ракетой Безоса

28 мая в небе над Флоридой взорвалась одна из самых дорогих ракет космической программы НАСА. Ракета Blue Origin при запуске уничтожила стартовую площадку Космического центра Кеннеди на острове Мерритт, превратившись в огненный шар за $100 млн. Почему окончился неудачей запуск детища Безоса и что это значит для лунной миссии США?

Что взорвалось на мысе Канаверал?

Ракета, созданная компанией Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу взорвалась на стартовой площадке мыса Канаверал в четверг вечером. Ракета ”Нью Гленн”, названная в честь первого американского астронавта, Джона Гленна, совершившего орбитальный полет вокруг Земли, пережила ”аномалию” во время испытания двигателя: именно так назвали случившиеся в компании Blue Origin. По словам Безоса, день выдался тяжелым для него и его команды, и пока что неизвестно, из-за чего произошел взрыв. Миллиардер пообещал, что эксперты разберутся и перестроят все, что нужно перестроить, чтобы ракета в итоге отправилась в космос.

Для чего нужна ракета ”Нью Гленн”?

Ракета ”Нью Гленн” - американская многоразовая ракета-носитель от компании Blue Origin. ”Нью Гленн” - одна из крупнейших в мире, высотой в 96 метров. Ее разработка началась в 2013 году, а первое успешное приземление состоялось в ноябре 2025 года. Строительство первой ступени ракеты New Glenn - ракетного ускорителя - обошлось в $ 100 млн, а строительство второй - верхней ступени - в $ 50 млн. Тяжелую ракету-носитель, предназначенную для вывода объектов/грузов в космос, готовили к выводу 48 новых спутников Amazon Leo на низкую околоземную орбиту в рамках программы по созданию созвездия спутников-конкурентов ”Старлинка” Илона Маска. Первая ступень ракеты, которая взорвалась во Флориде, многоразовая и предназначена как минимум для 25 полетов. В настоящее время компания работает над созданием многоразовой верхней ступени, чтобы снизить затраты на производство и эксплуатацию.

Что будет с лунной миссией НАСА?

26 мая накануне взрыва ракеты Безоса его компания Blue Origin получила контракт от НАСА по осуществлению трех беспилотных лунных миссий в рамках американской космической программы ”Артемида” по освоению Луны. Все три миссии, порученные миллиардеру-владельцу Amazon, запланированы на текущий год, и главная их цель - протестировать системы и оборудование, которые будут использованы для строительства лунной базы США стоимостью в $ 20 млрд. На первые две миссии Blue Origin получила $ 230 млн, однако большую часть средств вложит самая компания. Осуществлять миссии по доставке полезных нагрузок на Луну будет лунный ровер Blue Moon Mark 1, а отправлен на спутник Земли он должен будет с помощью ракеты ”Нью Гленн”. После взрыва 28 мая лунная миссия оказалась под вопросом.

Кто может заменить Blue Origin на Луне?

Главный конкурент Blue Origin в рамках лунной миссии НАСА - SpaceX Илона Маска. Двухступенчатая полностью многоразовая сверхтяжелая ракета Starship в настоящее время запускается с базы Starbase в Техасе. В будущем планируется, что она полностью заменит ракеты Falcon 9 и в случае успешного завершения проекта, станет первой полностью многоразовой орбитальной ракетой с самой высокой грузоподъемностью, которая сможет выводить грузы и экипаж на околоземную орбиту, а также доставлять их на Луну и Марс. По состоянию на конец мая 2026 года, было проведено 12 испытаний ракеты, пять из которых оказались неудачными.

Как НАСА и Маск отреагировали на неудачу Безоса?

Вскоре после взрыва ракеты ”Нью Гленн” администратор НАСА Джаред Айзекман пообещал провести оценку случившегося, чтобы выяснить, какая именно аномалия привела к взрыву. Он напомнил о том, что космические полеты не прощают ошибок, а запуск тяжелых ракет-носителей — сложная задача. О том, насколько взрыв повлиял на программу ”Артемида” и планы по строительству лунной базы будет сообщено, как только станут известны детали случившегося.

В свою очередь Илон Маск вскоре после взрыва написал в одной из соцсетей: ”Не повезло. С ракетами все сложно”. Он добавил, что сожалеет, и надеется на скорейшее возвращение конкурента в строй.