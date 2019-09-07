Омар Эльдаров — патриарх азербайджанского монументального искусства

98-летний Омар Эльдаров — скульптор, работы которого установлены в разных странах. Также он известен как педагог и первый ректор Азербайджанской государственной академии художеств, этот пост скульптор занимал больше двадцати лет. Расскажем, где и у кого учился Эльдаров, какие памятники создал, какие награды получил.

Как Омар Эльдаров стал скульптором?

Омар Эльдаров родился 21 декабря 1927 года в Дербенте, потом семья переехала в Баку. Рисованием мальчик увлекался с детства, отец, учившийся в Петербурге, любил живопись и архитектуру, много рассказывал ему и про сам город, и про Эрмитаж, привозил кисти, краски, альбомы и книги по искусству.

Когда шестилетний Омар с мамой пришел поступать в бакинскую студию одаренных детей, выяснилось, что на отделении живописи мест уже нет, так он оказался в классе скульптуры. Потом было Азербайджанское государственное художественное училище имени Азимзаде, а в 1945-1951 годах Эльдаров учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина (теперь это Санкт-Петербургская академия художеств имени Репина) у таких мастеров, как Александр Матвеев, Михаил Керзин, Вениамин Пинчук, и это были, по словам скульптора, "знаменитости, гениальные преподаватели".

Самые известные работы Омара Эльдарова, установленные в Баку

Первой монументальной работой скульптора стал созданный в 1960 году памятник азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

В архиве Музея азербайджанской литературы я нашел два ее снимка, на обоих она запечатлена сидя. Меня поразил ее взгляд на более позднем фото: печальный, глубокий, устремленный поверх человеческой суеты. Из этого взгляда родился образ женщины — сильной, свободной и красивой

— Эльдаров

Памятник Натаван находится в центре города, где соединяются две пешеходные улицы на пути к Приморскому бульвару.

Идея установить в Баку монумент выдающемуся поэту XVI века Мухаммеду Физули появилась в конце 1950-х годов — был объявлен конкурс, его победителями стали учившиеся вместе в Репинском институте Эльдаров и Токай Мамедов. Бронзовая скульптура Физули установлена на гранитном пьедестале, украшенном горельефами на тему его поэмы "Лейли и Меджнун". Памятник перед зданием Азербайджанского академического драматического театра на площади, названной в честь поэта, открылся 2 июня 1962 года. За эту работу скульпторы были награждены серебряными медалями Академии художеств СССР, а в 1963-м Эльдаров получил звание заслуженного деятеля искусств Азербайджана,

Еще одно известное произведение скульптора — бронзовый памятник поэту и драматургу Гусейну Джавиду. Эльдаров отмечает, что стремился увековечить память не только Гусейна Джавида, но и многих других азербайджанцев, ставших жертвами политических репрессий первой половины XX века, а основной идеей художественной композиции называет борьбу добра и зла в душе человека. Монумент установлен в сквере на проспекте, носящем имя поэта, открытие состоялось 27 мая 1993 года.

Эльдаров — автор памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву на Аллее почетного захоронения, надгробного памятника академику Зарифе Алиевой и посвященной ее памяти мраморной скульптуры "Элегия".

17 августа 2022 года, в день 80-летия Муслима Магомаева, на Приморском бульваре открыли бронзовый памятник выдающемуся музыканту. Эльдаров рассказывает, что создал его, "вдохновившись песней Магомаева "Синяя вечность"", и старался изобразить певца "экспрессивным, динамичным, в его любимой позе, чаще всего в которой он выступал, — с такими руками открытыми, чуть согнутая правая нога".

Работы Омара Эльдарова, установленные в других городах

За памятник Садриддину Айни в Душанбе скульптор в 1980 году получил Государственную премию СССР, есть в столице Таджикистана еще одна его работа — памятник Авиценне. А в Севастополе установлен памятник Эльдарова, посвященный азербайджанским бойцам 77-й стрелковой дивизии. Также он создал бюст Низами Гянджеви в Чебоксарах, памятник Узеиру Гаджибекову в Вене, прижизненный памятник известному турецкому врачу и общественному деятелю Ихсану Дограмаджи в Анкаре.

Омар Эльдаров — педагог

Эльдаров известен как педагог, внесший большой вклад в формирование в Азербайджане профессиональной школы живописи и скульптуры. В 1970 году он был назначен руководителем Бакинской творческой мастерской по скульптуре Академии художеств СССР, а в 2000-м, когда создавалась Азербайджанская государственная академия художеств, стал ее первым ректором и занимал этот пост до февраля 2023 года.

Какие награды и почетные звания есть у Омара Эльдарова?

В 1982 году скульптор получил звание народного художника Азербайджана и был удостоен Государственной премии Азербайджана. В 1988-м он стал академиком Академии художеств СССР, с 1991 года является почетным зарубежным членом Российской академии художеств, а в 2022-м был отмечен Золотой медалью РАХ.

В 2001 году Эльдаров стал академиком Национальной академии наук Азербайджана. Он награжден орденами "Истиглал" ("Независимость"), "Шараф" ("Честь"), "Гейдар Алиев" и "Эмек" ("Труд") I степени, удостоен премии Гейдара Алиева.

Есть среди наград скульптора и межгосударственная премия СНГ "Звезды Содружества", также он является заслуженным художником Дагестана.