Нужен ли России цензурный орган?

Александр Клемент

Недавно в СМИ появилась статья Михаила Швыдкого о возможности возрождения в России института цензуры. Мысль о необходимости цензурного органа возникает у многих, особенно при просмотре телепередач, где искусство перестает быть творчеством, а превращается в оказание услуг по развлечению населения или его оболваниванию.

Если цензура будет препятствовать этому преступному превращению, какой же адекватный человек будет против?

Само слово «цензура» приобрело негативный оттенок неспроста. Во все времена художник стремился к свободе. Свободе говорить, что чувствует. Свободе выражать тревоги эпохи, протест, боль, любовь, гнев посредством слова, звука, движением, изображением. Настоящее искусство никогда не было удобным. Оно всегда щекотало, царапало, обнажало то, что многим хотелось бы скрыть. Но рядом с этим всегда стояла цензура - государственная, общественная, религиозная. Иногда она пряталась под маской «заботы о морали», иногда откровенно регулировала, кого и как можно изображать, а кого нельзя, о чем молчать, а что воспевать.

Сегодня мы по-прежнему живем в мире, где свобода выражения не абсолютная величина, а зона торга и страха. Современная цензура часто не выглядит как запрет: это не всегда ножницы в руках чиновника. Это страх не получить финансирование, опасение быть признанным «экстремистом», понимание, что за «неудобный» спектакль могут снять театр с репертуара, это исчезновение книги из магазинов. В итоге мы получаем самоцензуру, когда художник боится сказать что-то, противоречащее «генеральной линии».

Для настоящего творца рамки становятся болью. Когда ты начинаешь задавиться вопросом, "можно ли это говорить", ты уже не совсем свободен.

Швыдкой в своей статье вспоминает времена Советского Союза, достаточно подробно описывает сложную структуру цензурного аппарата. При этом признает, что его восстановление «недешевое удовольствие, требующее тысяч просвещенных слуг государства». И в этом кроется ключевое противоречие между желанием возродить цензурный орган и страхом опять наступить на те же грабли, попав в ловушку, когда судьба созданного автором произведения, независимо от жанра, может попасть под запрет по воле чиновника. История знает шедевры, рожденные вопреки. Но каждый раз это борьба, компромисс между правдой и безопасностью.

Отсутствие безопасности порой становится одним из главных критериев при оценке какого-то произведения искусства. Как произошло, например, с фильмом «Простая случайность», получившим главный приз на Каннском кинофестивале, когда одним из главных аргументов в пользу такого решения стали риски, связанные с угрозой лишения свободы и даже жизни, которым мог подвергнуться автор.

Еще один важный момент. По мнению Швыдкого для качественного решения проблемы нужны «тысячи просвещенных слуг государства». В процессе написания этой статьи я предложил одному уважаемому ученому назвать несколько имен людей, которым он мог бы доверить вынести цензурное заключение. Так вот, все перечисленные им люди уже отошли в мир иной. А тут нужны тысячи просвещенных, непредвзятых и неподкупных людей. Смахивает на очередную утопию. Так и хочется обратиться к классикам: "Мысль, конечно, жиденькая. Да и оформление, вероятно, будет убогое".

Хочется верить, что в этом трудном вопросе будет найден компромисс, потому что искусство - зеркало общества. И если в него нельзя смотреть честно, общество начинает лгать само себе. А где нет правды, там нет ни свободы, ни развития, ни души.