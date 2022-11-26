Новая армия Германии: какими будет бундесвер к 2035 году?

Германия намерена модернизировать свою армию таким образом, чтобы иметь возможность противостоять современным угрозам. Какая сейчас армия у Германии, какой она станет через 10 лет и почему Федеративной Республики нужны крепкие вооруженные силы?

Модернизация будет проводиться в рамках инициативы канцлера Германии, Фридриха Мерца, который еще в мае этого года заявил о том, что страна собирается создать самую сильную армию в Европе.

Какая армия у Германии в 2025 году?

Согласно рейтингу Global Fire Power (Глобальная огневая мощь), по состоянию на 2025 год, армия Германии на 14 месте среди армий 145 стран мира. В Европе немецкая армия или Бундесвер вторая после французских вооруженных сил.

В настоящее время численность армии Германии чуть более 182 тысяч военнослужащих, количество резервистов - почти 860 тысяч человек. Военный бюджет Германии на 2025 год составляет $100 млрд: по этому показателю ФРГ на четвёртом месте в мире после США, Китая и России. Вооружённые силы Германии представлены сухопутными войсками, военно-воздушными и военно-морскими силами. Командующий армией Германии Инспектор Армии. С октября 2025 года эту должность занимает генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

Что на вооружении у армии Германии?

На вооружении у Германии широкий спектр оборудования, большая часть которого произведена в самой Германии, а также в Великобритании и США. Немецкая армия укомплектована:

бронетранспортерами;

истребителями;

бомбардировщиками;

вертолетами;

субмаринами;

эсминцами.

Германия работает над внедрением новой системы противоракетной обороны на базе израильских ракет ”Стрела-3”.

В Германии также есть ядерное оружие: примерно 15 американских ядерных бомб B61, которые находятся на территории страны в рамках программ НАТО.

Зачем Германии самая сильная армия в Европе?

Необходимость модернизации Бундесвера в Германии возникала в связи с двумя проблемами, которые определило для себя руководство страны:

первая проблема - это снижение поддержки европейскому континенту со стороны США. В сентябре, в частности, стало известно, что Белый дом намерен завершить программу подготовки армий в Восточной Европе. Еще раньше, в свой первый день в должности, американский президент Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий отказ от предоставления зарубежной помощи, если она не соответствует целям внешней политики страны. Что касается участия Германии в НАТО, то здесь тоже не всё гладко: во-первых, США требуют, чтобы все страны повысили расходы на оборону до 5%, а во-вторых, Дональд Трамп в отношении 5 статьи НАТО, которая гарантирует поддержку всех членов альянса в случае нападения на одну из стран-участниц, говорит, что её можно трактовать по-разному; вторая проблема - уверенность Германии в том, что Россия представляет для страны потенциальную угрозу.

По словам Бориса Писториуса, министра обороны Германии, который активно продвигает реформы в военной сфере, ответственность страны заключается в том, чтобы обеспечить мирную жизнь в Европе.

Сколько Германия потратит на перевооружение?

Перевооружение Германии будет проходить поэтапно, с каждым годом военный бюджет будет выше, чем за предыдущий период. В 2026 году, в частности, ФРГ планирует потратить на оборону $125,5 млрд, в 2027 - более $140 млрд, в 2028 - почти $160 млрд, а в 2029 - около $178 млрд. Эти суммы составляют от двух до трёх процентов ВВП Германии.

До 2041 года Министерство обороны страны планирует потратить $409 млрд на закупки, в том числе:

$18,5 млрд на коммуникационное оборудование

более $24 млрд на средства передвижения

$61 млрд на боевые машины

$82 млрд на снаряды

почти $43 млрд на военно-морские средства и оборудование

$40 млрд на истребители

$15,5 на спутниковые системы связи.

Более половины всех контрактов на сумму почти в $212 млрд получат местные немецкие компании.

Какой будет армия Германии к 2025 году?

Модернизация вооруженных сил Германии затрагивает не только обновление вооружений, но и увеличение численности армии. Стоит отметить, что с 2011 года в Германии служба в армии добровольная, однако тенденция меняется. В настоящий момент Федеративная Республика проводит масштабную реформу: 5 декабря 2025 года немецкий Бундестаг, нижняя палата парламента, проголосовала за новое законодательство в отношении военного призыва. Начиная с 2026 года все 18-летние мужчины страны будут получать анкету для оценки их мотивации и пригодности к службе для дальнейшего возможного призыва на военную службу. Женщины смогут заполнять анкету добровольно. C 2027 года все мужчины старше 18 лет будут проходить обязательные медицинские осмотры.

Задача перед новой реформой ВС стоит следующая: увеличить численность военнослужащих с нынешних 182 тысяч человек до 260 тысяч к 2035 году. Количество резервистов планируется увеличить на 200 тысяч. Чтобы привлечь большее количество добровольцев в армию, власти намерены поднять ежемесячную зарплату с нынешних $ 525 до $ 3000. Если добровольцев окажется недостаточно, может быть введён обязательный призыв.

Как Германия реагирует на новые военные реформы?

Мнения Германии в отношении реформ вооружённых сил в целом и новых правил призыва, в частности, разделились. Одни говорят о том, что необходимо было ввести обязательную военную службу, поскольку добровольцев, готовых идти в армию, будет недостаточно, а другие, в особенности молодёжь, выступают резко против наращивания армейской мощи. В первую очередь, это связано с непростым наследием Германии, которая потерпела сокрушительное поражение в двух мировых войнах. Опросы общественного мнения в стране демонстрируют среди населения страх потерять еще одно поколение в очередной войне.