Никола Летний 2026: что это за праздник и какому событию он посвящен?

Никола Летний, Никола Вешний, майский праздник Святого Николая, Перенесение мощей Николая Чудотворца - все это разные названия, соответствующие одной дате, 22 мая. Что за праздник Никола Летний, почему у него так много названий, кем был Николай Чудотворец и о чем у него просят?

День посвящен Николаю Угоднику, почитаемому в России с давних времен как один из самых близких к Богу святых

Когда Никола Вешний?

В году три дня памяти Николая Чудотворца:

22 мая. В эту дату чествуют Николу Вешнего или Летнего - в народной традиции, а в церковной день посвящен Перенесению мощей Святого из Мир Ликийских, сегодняшнего турецкого города Демре, в город Бари на юге Италии; 11 августа, День Рождения или Рождество Николая Чудотворца; 19 декабря, Никола Зимний в народной традиции и День Святителя Николая в церковной традиции, отмечающий дату смерти Святого.

Никола Вешний или Летний всегда 22 мая. Эта дата не меняется, и установлена православной церковью она была вскоре после того, как произошло перенесение мощей Николай.

Почему у Николы Летнего так много названий?

У первого в году дня памяти Николая Чудотворца, который приходится на май, целых три названия: два из народной традиции и одно - из церковной. Первым стало название, данное дню церковью - Перенесение мощей Святителя Николая в Бари. Появилось оно примерно в конце XI века. Очевидно, что довольно длинное название в народе было сокращено до простого Никола Летний или Никола Вешний/Весенний (в зависимости от региона), потому что отмечали его в конце весны, накануне лета.

Что за праздник Никола Вешний?

Никола Вешний или Николай Летний относится к славянским народным праздникам. В старину летний Николай Чудотворец почитался как праздник, в который мужчины устраивали пир - братчину, скреплявший родственные и добрососедские отношения и связи. Также в этот день жители сел и деревень обращались к Николаю Угоднику с просьбой сберечь скот и помочь получить хороший урожай, поскольку у славян образ святого ассоциировался с покровительством животных, изобилием и плодородием.

Кто такой Николай Чудотворец?

Николай Чудотворец - один из самых любимых и почитаемых в России святых, причем так было с самых первых лет христианства на Руси. В честь него в стране были построены сотни храмов, написаны множество икон и созданы десятки молитв. Николай Чудотворец и Николай Угодник - это два имени одного святого: Чудотворец - потому что он творил чудеса при жизни, и после его смерти чудеса происходят с теми, кто к нему обращается, а Угодник - потому что своей жизнью и деяниями Николай угодил Богу.

Краткая биография Николая Чудотворца

Родился Николай Чудотворец, согласно ряду источников, примерно в 260-270 году в ликийском городе Патара, который в то время был частью Римской империи, а сегодня - территория Турции (провинция Анталия). Считается, что по национальности Николай - грек, и жил он на рубеже третьего-четвертого веков, когда христианство еще не было официальной религией Римской империи, и все, кто его проповедовал и способствовал его распространению, подвергались гонениям. Родители будущего Святого были обеспеченными христианами, и после их смерти, Николай, раздав свое имущество нуждающимся, отправился путешествовать. Он побывал в ряде стран Средиземноморья, в том числе в Египте и Палестине, а затем вернулся в родную Ликию, но не в Патару, а в Миру/Миры Ликийские (сегодня Демре), который примерно в 80 км от его родного города, и стал там епископом - предстоятелем местной церкви. В этом городе Святой прожил до конца своих дней и там же умер приблизительно в 325-330 году.

О чем просят Николая Чудотворца

За примерно 70 лет своей жизни Николай Чудотворец совершил великое множество чудес: он спасал тех, кто оказался в беде, воскрешал мертвых, покровительствовал обездоленным, боролся с язычеством и помогал неимущим. Николай Угодник стал считаться святым еще задолго до того, как появилась практика канонизации великих христианских деятелей. Сегодня Николай Чудотворец - покровитель детей (особенно тех, кто остался без родителей), ремесленников, мореплавателей, людей, не вступивших в брак, представителей торговой сферы, студентов, путешественников и заключенных. Молясь Святому, который изображается на иконах в образе взрослого мужчины с седой бородой, держащим Евангелие в левой руке, люди просят о помощи и заступничестве, содействии в создании семьи, об успешном ведении дел, о защите детей и близких, здоровье и разумении, о разрешении проблем и выходе из затруднительного положения. В православной традиции Николай Чудотворец, помощник всех верующих, настолько почитаемый святой, что каждый четверг считается его днем памяти.

Перенесение мощей Николая Чудотворца

Майский день памяти Николая Чудотворца отмечают в связи с довольно противоречивым событием: перенесением мощей. Дело в том, что после смерти святого, его тело, согласно житию (биографии), первое из которых была написана в VIII веке, стало мироточить, а место погребения привлекало паломников со всего христианского мира. В конце XI века славу города, в котором находятся мощи святого, решил получить итальянский Бари: в 1087 году почти 50 барийцев прибыли в Миры Ликийские, связали монахов, которые были в греческом храме Святителя Николая, и забрали значительную часть мощей. В самом Бари в том же году для останков Святого была построена базилика - именно в ней спустя всего 7 лет Петр Пустынник призвал западных христиан в Первый Крестовый поход.

Сегодня значительная часть мощей Николая Чудотворца по-прежнему в барийской базилике. Хотя базилика принадлежит католическому ордену, по четвергам в ней служат православные священники и у паломников есть возможность поклониться Святителю Николаю.

Еще одна часть мощей - на итальянском острове Лидо: туда то, что осталось от тела Святого после барийцев, перевезли венецианцы в 1099 году во время Первого Крестового похода. Сегодня мощи находятся в Приходе Святых Жен-Мироносиц.

В 2024 году археологи в турецком городе Демре обнаружили оскверненный саркофаг, в котором, предположительно, до XI века находились мощи Николая Чудотворца.