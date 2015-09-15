Неожиданные факты о Второй мировой войне: Ночные ведьмы, бомбы из летучих мышей, солнечная пушка…

В эти дни весь мир вспоминает трагические события Второй мировой войны, ставшей глобальной катастрофой и переломным моментом для всего мира. Расскажем о некоторых неожиданных историях и курьезных фактах того времени.

В небе "ночные ведьмы"

”Ночные ведьмы” Великой Отечественной войны (один из этапов Второй мировой войны, в котором участвовал СССР) были полностью женским авиационным полком, который атаковал немецкие цели в ночное время. Чтобы не быть замеченными, перед нанесением ударов женщины глушили двигатели самолетов. Звук, с которым они подлетали к целям, напоминал звук, издаваемый метлой. За это немцы прозвали полк ”Ночными ведьмами”. В 1981 году о них был снят художественный фильм.

Операция ”Вегетарианец”

Великобритания, которая участвовала во Второй мировой войне с 1939 года, в 1942 году разработала план биологической войны против гитлеровской Германии. План заключался в следующем: британцы намеревались сбросить льняные лепешки, зараженные спорами сибирской язвы, на сельскую местность Германии. Лепешки должен был съесть скот, а затем зараженный скот был бы потреблен жителями страны, что спровоцировало бы массовую гибель населения. В перспективе большая часть скота должна была оказаться зараженной, а в Германии начаться голод. К 1944 году было готово 5 миллионов лепешек, однако операция под кодовым названием ”Вегетарианец” была отменена ввиду продвижения союзнических войск на территории Германии. Лепешки были сожжены в 1945 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гигантское зеркало в космосе

Идея создания солнечной пушки в Германии возникла еще в 1929 году, а в годы Третьего рейха (1933-1945) она получила развитие: немецкие ученые задумали создать супероружие, которое будет работать на солнечной энергии. Предполагалось, что огромный рефлектор, установленный на космической станции на высоте в 8 тыс. километров над Землей, будет концентрировать энергию солнца, которая затем сможет быть использована для того, чтобы сжигать целые города. Нацисты отказались от идеи, поскольку для ее осуществления на тот момент не было технологий.

”Кукурузные хлопья”

В 1942 году Великобритания начала операцию ”Кукурузные хлопья”, целью которой было деморализовать врага. Королевские ВВС Великобритании сбрасывали у взорванных немецких почтовых поездов мешки с письмами, адресованные случайно выбранным жителям Германии. Письма, упаднические по содержанию, были призваны снизить боевой дух населения Третьего рейха. Считается, что операция была не очень успешной, поскольку многие письма не доходили до адресатов, а часть из них уничтожалась, поскольку отправитель был неизвестен получателям.

Код Навахо

Американцы, которые вступили во Вторую мировую войну в 1941 году, придумали использовать языки коренных жителей Америки, племен чероки, навахо, команчей и других, чтобы передавать зашифрованные послания в тихоокеанском театре военных действий. Эти языки были не просто сложными: японцы даже не знали, что они существовали. Шифровальщики из коренных народов Америки впоследствии принимали участие в Корейской и Вьетнамской войнах.

Гитлер собирался напасть на Швейцарию

Хотя еще в 1937 году Гитлер пообещал не нападать на Швейцарию, заверив руководство Конфедерации в том, что будет уважать ее нейтралитет, в 1940 году по его приказу был разработан план операции ”Танненбаум” по вторжению в страну. В 1942 году фюрер назвал Швейцарию ”прыщом на лице Европы”, а жителей государства ”скверной ветвью немецкого народа”. По неизвестным причинам, Гитлер так и не отдал приказ о вторжении в Швейцарию.

а Черчилль - на СССР

В 1945 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль распорядился разработать план нападения на СССР, точнее на советские войска, которые находились в Германии. Операция получила название ”Немыслимое”. Несмотря на серьезность намерений британских властей, операция была отвергнута Комитетом начальников штабов, поскольку соотношение сил оказалось бы не в пользу Великобритании. О существовании британского плана нападения на советские войска стало известно только в 1998 году.

Мышиные бомбы

В 1942 году американский дантист придумал ”мышиные бомбы”, которые предполагалось применить против Японии. Идея заключалась в том, чтобы прицепить к летучим мышам крошечные бомбы замедленного действия, затем контейнеры с летучими мышами сбросить, в частности на Токио. По задумке, мыши должны были разлететься по деревянным крышам города, бомбы сдетонировать и в итоге, город оказался бы охваченным огнем. План был одобрен правительством Рузвельта и на него было потрачено почти $34 млн, однако в середине 1944 году программа по ”Вторжению летучих мышей” была отменена, поскольку разрабатывалась слишком медленно.