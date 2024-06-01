День Д: 9 фактов о высадке союзников в Нормандии 

6 июня 1944 года в Нормандии началась самая масштабная десантная операция в истории: более 156 тысяч человек высадились на пляжах Франции с тем, чтобы нанести удар по нацистской Германии. Расскажем, как проходила операция.

1. Что значит День Д

День Д - всего лишь общепринятое название для любой военной операции, которое означает ”День День” и относится к началу миссии. До того как союзники высадились в Нормандии в июне 1944 года, Дней Д было много, но 6 июня стало настолько знаковым, что конкретно за этой миссией закрепилось такое название. На самом деле, высадка в Нормандии носила кодовое название Операция ”Оверлорд”.

2. Плохая погода

Штаб союзных войск, который возглавлял Дуайт Эйзенхауэр, планировал высадку в Нормандии при определенных условиях: в полнолуние и до окончания прилива. Изначально днем высадки в Нормандии было выбрано 5 июня, но погода была настолько плохой (Ла-Манш сотрясал шторм), что операция была перенесена на 6 июня. Положившись на неблагоприятный прогноз погоды, немецкий генерал Эрвин Роммель, Лис пустыни, руководивший подготовкой обороны Франции, уехал в Германию на день рождения жены.

3. Гитлер готовился к вторжению

Высадка союзников, и, соответственно, открытие второго фронта, не стали неожиданностью для Гитлера. Он понимал, что рано или поздно союзники (США, Великобритания и Канада) предпримут попытку освободить оккупированную Францию. В связи с этим Гитлер распорядился о создании Атлантического вала - системы укреплений от Норвегии до Испании протяженностью почти в три тысячи километров. Одним из видов заграждений на пляжах, в частности, Нормандии, стала ”спаржа Роммеля” - вкопанные в песок бревна с минами.

4. Фейковые новости

Фейковые новости, которые представляют серьезную опасность для современного мира, сыграли важную роль в подготовке операции по высадке союзников во Франции. Поскольку скрыть подготовку столь масштабной операции от немецкого руководства было невозможно, союзники организовали утечку ложных планов высадки и даже устроили бомбардировку французского города Кале, чтобы у нацистов сложилось впечатление, будто десантная операция будет проведена там. Немцы настолько поверили в дезинформацию, что в День Д лучшие отряды немецкой армии были именно в Кале, ожидая второго вторжения.

5. Захват мостов - Операция ”Дэдстик”

Операция ”Оверлорд” началась не с высадки союзников на пяти пляжах Нормандии - Сорд, Джуно, Голд, Омаха и Юта - а с захвата стратегически важных мостов с тем, чтобы лишить нацистов возможности отправить подкрепление к пляжам. Высадка десантников, операция ”Дэдстик”, была осуществлена с помощью британских планеров ”Хорса”, большинство деталей которых были деревянными.

6. Проблемы парашютистов

В День Д только 15% из всех парашютистов, которые были сброшены в Нормандии, приземлились в нужном месте. Кто-то оказался за много километров от места назначения, кто-то зацепился за ветки деревьев и шпили зданий. Многие из зацепившихся были убиты немецкими снайперами, другие провисели много часов без движения, прежде чем их спасли.

7. Нормандская мясорубка

Высадка союзников на пляжах Нормандии сопровождалась значительными потерями. В частности, на пляже Омаха, который впоследствии стали называть ”Кровавой Омахой, погибли и были ранены около 4000 тысяч солдат союзников. Кроме того, на всех пляжах первые волны десанта встретило яростное сопротивление нацистов в виде массированного артиллерийского огня. Сегодня в Нормандии 27 военных кладбищ, на которых покоятся останки тысяч солдат, погибших в ходе операции ”Оверлорд”.

8. Кто участвовал в высадке в Нормандии

Помимо основных союзников, Великобритании, США и Канады, в День Д в десантной операции в Нормандии приняли участие также военнослужащие из Австралии, Бельгии, Чехословакии, Франции, Греции, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Польши.

9. Сколько длилась высадка в Нормандии

Операция ”Оверлорд” или высадка в Нормандии длилась не один день, а почти три месяца, и завершилась 30 августа после того, как был освобожден Париж, и немецкие силы отступили к Сене.