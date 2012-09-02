Нейтралитет во Второй мировой: на чьей стороне были Швеция, Швейцария, Саудовская Аравия, Турция и Ватикан?

Во Второй мировой войне, изменившей ход истории и геополитический баланс сил, участвовали почти все государства мира: одни на стороне союзников, вторые - на стороне стран Оси. Однако были и те, кто прошел войну в нейтральном статусе. Каким странам удалось сохранить нейтралитет во Второй мировой войне и насколько не вовлеченными в конфликт они оставались?

Когда в 1939 году началась Вторая мировая война, десятки стран, всё еще оправлявшиеся от ужасов и потрясений Первой мировой, старались сохранить нейтралитет и не вмешиваться в конфликт, который со временем стал самой трагичной страницей в новейшей истории человечества. По мере роста интенсивности военных действий всё больше государств оказывались либо в лагере нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии, либо среди сторонников Антигитлеровской коалиции. Условно нейтральными на протяжении всех шести лет войны определяются всего 9 стран:

Афганистан Ирландия Испания Йемен Португалия Саудовская Аравия Турция Швейцария Швеция

и пять карликовых государств:

Андорра Ватикан Лихтенштейн Монако Сан-Марино.

Все эти страны официально провозгласили себя нейтральными, однако так или иначе были вовлечены в войну.

Швейцария

Швейцария - страна в нейтралитете с 1815 года. Ей удалось избежать вторжения Германии, однако сказать, что Швейцария никоим образом не участвовала в войне 1939-1945 годов нельзя. В годы конфликта страна стала хранилищем для капитала, награбленного нацистской Германией, занимаясь незаконно приобретёнными активами стоимостью сотни миллионов долларов. В свою очередь швейцарские компании-производители продуктов питания, инженерного оборудования, химических веществ и текстиля тоже обслуживали интересы Третьего рейха. Также Швейцария обменивала нацистское золото на швейцарские франки, которыми Германия рассчитывалась за приобретаемые по всему миру товары и услуги. Кроме того, нейтральная страна служила торговым центром для предметов искусства, украденных нацистами.

Швеция

Швеция, вступившая в НАТО только в 2024 году, до этого не участвовала в военных конфликтах со времён Наполеоновских войн начала XIX века. Однако нельзя сказать, что Швеция была полностью нейтральной в 1940х годах. Во время Второй мировой более 35% торговли Швеции приходились на нацистскую Германию. Более того, страна продавала Германии важнейшее сырьё: железную руду (более 10 млн тонн ежегодно), которую Третий рейх использовал для изготовления оружия. Британская разведка выяснила, что если бы шведский экспорт руды в Германию прервался, подготовка к войне могла завершиться катастрофой для нацистов. Кроме того, Швеция позволяла поездам с нацистской армией пересекать свою территорию.

Однако не только нацистам помогала Швеция. Имея физический доступ в Германию в годы Второй мировой войны, страна способствовала сбору разведданных союзниками, а также перехватывала зашифрованные телеграммы от немецких военных, которые передавались через шведскую телеграфную сеть. Кроме того, шведы укрывали в своих домах беженцев, в том числе евреев, которые преследовались гитлеровским режимом.

Турция

Турция, государственное устройство которой полностью изменилось не в последнюю очередь в результате поражения в Первой мировой войне, отказалась от участия во Второй мировой, пытаясь не сближаться ни со странами Оси, ни с союзниками. Власти страны объявили нейтралитет после вторжения во Францию в 1940м году, а в 1941 году Турция и Германия подписали Договор о дружбе и ненападении, а также торговое соглашение. До 1944 года Турция поставляла Третьему рейху хром в объеме более 40 тысяч тонн в год, полностью удовлетворяя потребности Германии в металле. В апреле 1944 года торговое соглашение истекло, и под давлением союзников Турция отказалась его продлевать. За несколько месяцев до конца войны Анкара и вовсе отказалась от нейтралитета, перейдя на сторону союзников и отказавшись от дипломатических связей с Берлином.

Саудовская Аравия

До начала войны Саудовская Аравия поддерживала контакты со странами Оси, однако с началом конфликта арабское королевство объявило нейтралитет. В сентябре 1939 года Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Германией, а накануне вступления США в войну (в декабре 1941 года) - с Японией. Несмотря на объявленный нейтральный статус Саудовская Аравия стала одним из важнейших поставщиков нефти для Британии и США, увеличив свой экспорт с 7 до 200 млн дол. к концу Второй мировой войны. В феврале 1945 года Саудовская Аравия под давлением союзников всё-таки объявила войну Германии, однако в военных действиях граждане королевства не участвовали.

Ватикан

Несмотря на то, что Ватикан - карликовое государство в Италии, которая в начале войны была одной из стран Оси, суверенная территория сохраняла нейтралитет в течение всего времени конфликта в рамках Латеранского договора, подписанного с итальянскими властями в 1929 году. Даже во время оккупации Рима в 1943 году нацисты не трогали Ватикан. Папа Пий XII, глава Ватикана в то время, открыто не осуждал нацистов и осуществляемые ими убийства, одновременно с тем оказывая поддержку и предоставляя убежища евреям и другим жертвам нацизма в Риме. Сегодня многие критикуют Ватикан, сохранявший нейтральную позицию в течение всех лет Второй мировой войны в том, что он сделал недостаточно для спасения тех, кто подвергался гонениям, унижениям и убийствам со стороны Третьего рейха.