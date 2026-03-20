Миллионы против Трампа: что за протесты в США?

В Америке протестное движение против Трампа набирает обороты, рейтинг американского президента падает, а демократы надеются одержать победу на промежуточных выборах, которые состоятся 3 ноября 2026 года. Что за протесты проходят в Америке, кто их организует, против чего выступают американцы и как на них реагирует власть?

Движение No Kings

Протесты, которые проходят по всей Америке 28 марта, носят название No Kings или ”Нет королям”. Движение считается децентрализованным: у него нет явного лидера, а его организаторами выступают более 300 либеральных организаций по всей Америке. У движения есть собственный сайт и программа мероприятий, а организацией протестов на местах занимаются местные активисты и волонтёры. Участники движения - граждане США разных возрастов, профессий и этнического происхождения, которые объединились против политики Трампа.

Протесты против Трампа

За всё время своего недолгого существования (чуть меньше года), движение No Kings, символ которого белая корона, перечеркнутая крест-накрест двумя красными линиями, провело три массовых протеста:

первый из них прошел в июне 2025 года, в день рождения Трампа, в которой он устроил военный парад в Вашингтоне. Тогда, как сообщается на сайте движения, No Kings удалось предотвратить ”коронацию Трампа”, благодаря людям, восставшим против авторитарного захвата власти; вторая волна протестов во всех 50 штатах прошла 18 октября. В ней, по словам представителей No Kings, приняли участие более 7 миллионов американцев, продемонстрировавших ”национальное сопротивление тирании и готовность защищать демократию”. Октябрьскими протестами американцы, не поддерживающие Трампа, выразили свой гнев в отношении иммиграционных рейдов и развертывания федеральных войск в городах; третья волна протестов прокатилась 28 марта. Нынешние протесты против Трампа и его политики поддержал, в том числе и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

Кто может участвовать в протестах No King?

Как и в двух предыдущих протестах, в нынешних общенациональных протестах принимают участие все желающие. Протесты запланированы исключительно как мирные: на сайте движения есть инструкции по тому, как обезопасить себя и что нужно делать, в случае обострения ситуации. Организаторы протестов просят всех участников избегать конфронтации и не приносить с собой оружие. Демонстрации проводятся в парках, на центральных улицах и в других общественных местах тысяч городов по всей Америке. Длительность протестов составляет около двух часов.

Почему сейчас в США протесты?

Нынешние, мартовские протесты в США, ответ американцев на войну в Иране, а также сокращение расходов на здравоохранение, образование, защиту окружающей среды и рост стоимости жизни при администрации Трампа. Вот что пишет No Kings по поводу очередных протестов в стране:

Президент уверен, что его власть абсолютна, однако в Америке нет королей. Мы не отступим перед лицом хаоса, коррупции и жестокости. Страна не принадлежит королям, диктатором и тиранам. Она принадлежит нам, людям, которым не всё равно, которые готовы выходит она улицы и бороться за справедливость, доступную жизнь и реальные возможности. Нет тронам, нет коронам, нет королям

No Kings - это политическое движение или нет?

No Kings позиционируют себя как народное децентрализованное движение без политических лидеров. Два прошлогодних протеста движения дали возможность противникам администрации Трампа выразить своё недовольство в период, когда демократы, будучи выбитыми из колеи после поражения на президентских выборах 2024, не могли предоставить гражданам Америки достойную альтернативу. На данный момент у No Kings нет ярко выраженного лидера, будь то из числа политиков или общественных деятелей, а его требования слишком размыты, что, по мнению экспертов, лишает его опоры, необходимой для стабильного и серьёзного оппозиционного политического движения.

Что администрация Трампа думает о движении No Kings?

Белый дом называет общенациональные протесты не иначе как ”сеансами терапии для тех, кто помешался на Трампе”, и считает, единственные, кому они интересны, это журналисты, которым платят за их освещение. Администрация Трампа уверена, что финансируют протесты No Kings сторонники левых взглядов.

В свою очередь Дональд Трамп, против которого выступают протестующие, после второй волны протестов в октябре 2025 года заявил, что они не более, чем шутка.