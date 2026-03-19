Раскол в лагере Трампа: отставка Кента, критика Карлсона и растущее недовольство войной в Иране

Военная кампания США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля 2026 года, постепенно обнажает внутренний раскол в Администрации Трампа, в Конгрессе и среди ближайших политических сторонников американского президента.

Нарастающее недовольство иранской войной в США вызвано в первую очередь тем, что конфликт не отвечает избирательному лозунгу Дональда Трампа "Америка прежде всего", не имеет прозрачных целей и грозит затяжной эскалацией.

Отставка Кента

Показательным символом недовольства и сопротивления Трампу стала отставка директора Национального контртеррористического центра США Джо Кента, который прямо связал решение Белого дома начать иранскую войну с давлением Израиля и его лобби на Дональда Трампа.

В письме, опубликованном в соцсетях, он заявил: "Положа руку на сердце, я не могу поддержать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы нашей стране, и совершенно очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного лобби в США".

Кент подчеркнул, что как ветеран 11 боевых операций и муж погибшей военнослужащей он не может поддержать отправку "следующего поколения солдат сражаться и умирать на войне, которая не приносит никакой пользы американскому народу". Его шаг стал первой громкой отставкой в Администрации Трампа и одновременно сигналом о том, что среди сторонников MAGA и в разведсообществе есть серьезные сомнения в логике иранского конфликта.

Сама глава Национальной разведки Тулси Габбард не может внятно ответить на вопрос, представлял ли Иран угрозу США, но призналась, что операции Пентагона почти не повлияли на иранский режим.

Реакция Трампа

Трамп резко отреагировал на отставку Кента, публично обесценив его позицию: "Я всегда считал его хорошим парнем, но я всегда думал, что он слаб в вопросах безопасности. Хорошо, что он ушел, потому что он сказал, что Иран не представляет угрозы. Иран был угрозой – это осознала каждая страна. Когда с нами работает кто‑то, кто говорит, что не считал Иран угрозой, нам не нужны такие люди".

Такой жест подчеркивает, что в Белом доме критика войны воспринимается как проявление "слабости" и потенциальная нелояльность, и это усиливает трение между теми, кто считает операцию необходимой, и теми, кто видит в ней стратегическую ошибку.

Медийный раскол

Внутреннее недовольство заметно и в кругу союзников Трампа в медийном пространстве. Так, журналист Такер Карлсон в интервью The Economist прямо заявил, что война в Иране навязана США Израилем и его лобби: "Нельзя позволять стране с населением в 9 млн человек принимать решения, которые имеют решающее значение для государства с населением в 350 млн человек. Это противоречит интересам Америки, как и эта война".

Карлсон отметил, что крупнейшие спонсоры Трампа подталкивали его к войне, среди них "в буквальном смысле был гражданин Израиля", и подчеркнул, что идея конфликта противоречит лозунгу "Америка прежде всего".

В ответ Трамп в эфире ABC назвал Карлсона "сбившимся с пути" и заявил, что он "больше не является частью движения MAGA". В среде MAGA начинается идеологический раскол между интервенционистской линией и защитниками изоляционистского курса, который сам Трамп популяризировал в 2016–2024 годах.

Противоречия в Конгрессе

В Конгрессе недовольство проявляется в попытках ограничить войну через законодательные механизмы. Сенатор‑демократ Кори Букер инициировал резолюцию, требующую вывести американские войска из зоны конфликта, однако она в третий раз была отвергнута Сенатом (53 против, 47 за). Тем не менее, республиканские законодатели тоже выражают тревогу.

Во время заседания комитета по вооруженным силам палаты Представителей конгрессмен Дон Бэкон (республиканец от Небраски) констатировал, что тон, в котором Трамп обращается к союзникам НАТО, причиняет "тяжелый урон" альянсу, и подчеркнул: "Когда речь идет о Европе, унижение наших союзников было ужасным".

Республиканец Скотт Дежарле в Палате представителей отметил, что "мы, возможно, немного откатились назад в отношениях" из‑за того, как Трамп "говорит о мировых лидерах и с ними", добавив, что "тон важен".

Вэнс и военные скептики

Особый интерес представляет позиция вице‑президента Джея Ди Вэнса, который ранее выступал как скептик вмешательства США в зарубежные войны. В 2024 году он заявлял в подкасте: "Наш интерес, я думаю, в том, чтобы не идти на войну с Ираном. Это было бы огромной тратой ресурсов и массово дорогостоящим предприятием для нашей страны".

Сейчас Вэнс публично поддерживает решение Трампа, называя иранскую ядерную программу "угрозой" и подчеркивая, что "лидерство Трампа делает страну сильнее и безопаснее". Однако источники, близкие к вице‑президенту, отмечают, что он частично сомневался в целесообразности ударов и настаивал на ограничении продолжительности операции и потерь в рядах военнослужащих.

Встреча Вэнса с Кентом, на которой вице-президент попытался убедить собеседника "уйти тихо", показывает, что в самом высшем руководстве существуют внутренние дебаты, хотя они не выходят в открытую конфронтацию.

Поддержка Вэнсом войны или даже нерешительность могут стоить ему карьеры. "Если участие США в войне продлится несколько месяцев, говорят некоторые люди, близкие к Вэнсу, это окажет серьезное влияние, и следующему кандидату в президенты от Республиканской партии, кем бы он ни стал, придется объяснять избирателям причины войны на выборах 2028 года", - пишет The Washington Post.

В совокупности отставка Кента, критика Карлсона, публичные разногласия с частью республиканского Конгресса и скрытые сомнения в команде Вэнса формируют картину растущего недовольства войной в Иране именно в тех кругах, где Дональд Трамп традиционно рассчитывал на безусловную поддержку.