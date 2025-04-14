Март: что происходит с физиологией и психикой; как помочь себе, куда съездить?

В марте зима окончательно сдает позиции. Дни заметно удлиняются, природа начинает оживать. Это время перехода: от холода к теплу, от спячки к энергии. Что происходит вокруг и внутри нас, какие витамины помогут пережить переход и куда отправиться, чтобы зарядиться весенним настроением?

Как реагирует человеческий организм?

Погода в марте капризная: то теплые волны, то внезапные похолодания. Организм чутко улавливает эти перемены. После зимы часто наступает весенняя усталость, гиповитаминоз: постоянная сонливость, слабость, раздражительность, скачки настроения, снижение иммунитета и частые простуды. Причины — истощение запасов витаминов за зиму, неустойчивая погода, которая сбивает биоритмы, и резкий переход от холода к теплу.

С одной стороны, удлинившийся день повышает уровень серотонина и дарит прилив энергии. С другой — организм еще не успел перестроиться, и многие чувствуют апатию или нервозность. Это нормальная реакция: тело адаптируется к новому сезону.

Какие витамины нужны в марте?

Чтобы поддержать организм, в марте нужно обратить внимание на несколько ключевых веществ:

Витамин D — главный «зимний» витамин, запасы которого истощаются из-за недостатка солнца. Он укрепляет иммунитет, кости и настроение. Профилактическая доза (800–1000 МЕ) часто рекомендуется продолжать или начинать именно сейчас.

Витамин C — для иммунитета и защиты от простуд. Его легко получить из капусты, болгарского перца, яблок и цитрусовых.

Витамины группы B (особенно B6, B9, B12) — дают энергию, поддерживают нервную систему и помогают справиться с усталостью и перепадами настроения.

Витамины A и E — для кожи, волос и сосудов, которые часто страдают после зимы.

Лучше всего начинать с качественного комплексного препарата или мультивитаминов, но обязательно проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализы — самолечение может быть лишним. Не забывайте о правильном питании: жирная рыба, зелень, орехи, свежие овощи и фрукты.

Куда отправиться на отдых: Новруз в Азербайджане и другие идеи

Март — идеальное время для короткого отпуска, чтобы встретить весну в новом месте. Один из самых ярких вариантов — Азербайджан, где в 20-х числах марта отмечают Новруз.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новруз — древний праздник весеннего равноденствия, Новый год по восточному календарю и настоящий фестиваль обновления. В Азербайджане его отмечают с размахом: за месяц до даты чистят дома, красят яйца, готовят символический стол «хонча» с семью блюдами на букву «С» (главное — семени, проросшая пшеница как символ плодородия). Традиции включают прыжки через костер (для очищения), обливание водой, надевание новой одежды, народные гуляния, музыку и танцы.

В Баку и регионах (Шеки, Гянджа) в это время уже +10…+15 °C, цветет природа, а воздух наполнен ароматом весны. Это не просто отдых, а погружение в культуру: вы увидите яркие костюмы, попробуете пахлаву, шекербуру и гогал, почувствуете атмосферу радости и обновления. Перелет из России удобный, цены на Новый год по-восточному вполне доступны.

