Вестник Кавказа

Лириды 2026: что это такое, когда будут и как посмотреть?

Екатерина Винник
Небо
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Апрельские лириды - ближайший звездопад, который можно наблюдать в 2026 году. Лириды не самый яркий метеорный поток, однако в этом году условия для наблюдения за ним вполне подходящие: растущая Луна не будет затмевать падающие звезды. Когда пик активности Лирид, какая комета производит звездопад и где лучше всего наблюдать за звездами?

Что такое Лириды?

Лириды - это метеорный поток, который можно наблюдать ежегодно во второй половине апреля. Метеорный поток, в свою очередь, или метеорный дождь, если говорить простыми словами, это то, что мы называем звездопадом: яркие всполохи в ночном небе, которые образуются при столкновении обломков кометы с атмосферой Земли. 

Когда Лириды 2026? 

В текущем году звездопад Лириды приходится на период с 16 по 25 апреля. Пик Лирид, то есть день, когда метеорный поток будет наиболее активным, поздний вечер 22 апреля - раннее утро 23 апреля. 

Со всей территории России можно будет наблюдать Лириды: 

  • в западных регионах страны чуть раньше - 22 апреля с 22:00-23:00 
  • в восточных региона страны чуть позже - 23 апреля с 00:00. 

Какая комета производит Лириды?

Небесный объект, производящий Лириды, комета Тэтчер. Комета, открытая в 1861 году относится к долгопериодическим: время ее вращения вокруг Солнца составляет примерно 415 лет. В последний раз комету с Земли видели в 1861 году, а впервые задокументировали китайские астрономы в 687 году до н.э. В следующий раз комета Тэтчер станет видимой с нашей планеты не ранее, чем в 2283 году. 

Как происходит метеорный поток Лириды?

Метеорный поток образуется в периоды, когда Земля проходит через пространство, где находится пыль и частицы, оставленные кометой, совершающей свое путешествие по Солнечной системе. В апреле, в частности, наша планета приближается к хвосту кометы Тэтчер, которая находится почти в 16,5 млрд километров от Земли. Когда частицы пыли и обломки покрупнее соприкасаются с атмосферой Земли - газовой оболочкой планеты - они сгорают, оставляя яркий след в небе. Большинство частиц размером с песчинку, поэтому горят они быстро и визуально напоминают вспышку; более крупные обломки загораются, прочерчивая на небосводе след, напоминающий хвост кометы. 

Как найти Лириды?

Лириды так называются, потому что визуально кажется, что этот метеорный поток происходит из созвездия Лиры. В Лире находится радиант - условная точка, вокруг которой происходит звездопад. Созвездие Лира восходит на Северо-Востоке, а ее самая яркая звезда - Вега. Чтобы увидеть Лириды, необязательно смотреть только на Лиру: частицы кометы могут войти в контакт с земной атмосферой на самых разных участках неба. 

Где лучше всего наблюдать звездопад?

Наблюдать Лириды 22-23 апреля ( и вплоть до 25 апреля) можно будет без проблем при условии безоблачной погоды. Луна в этом году не будет мешать наблюдениям, поскольку в настоящий момент находится в растущей фазе и ее свет недостаточно яркий для того, чтобы затмевать сгорающие метеоры. Чтобы наблюдение за звездами прошло комфортно и успешно: 

  • выбирайте локацию, которая находится подальше от городских огней; 
  • не спешите с наблюдениями: чтобы начать видеть падающие звезды, должно пройти как минимум 15 минут. За это время глаза привыкнут к темноте и станут лучше различать объекты в небе; 
  • за час можно будет увидеть до 18 метеоров - именно с такой скоростью Лириды будут падать на пике; 
  • чтобы не затекала шея, важно устроится по удобнее, например, в кресле с откидной спинкой или шезлонгом; 
  • поскольку в апреле погода прохладная, лучше заранее позаботиться о тепле: взять с собой теплый плед и чай в термосе.
Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
730 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.