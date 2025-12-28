Лириды 2026: что это такое, когда будут и как посмотреть?

Апрельские лириды - ближайший звездопад, который можно наблюдать в 2026 году. Лириды не самый яркий метеорный поток, однако в этом году условия для наблюдения за ним вполне подходящие: растущая Луна не будет затмевать падающие звезды. Когда пик активности Лирид, какая комета производит звездопад и где лучше всего наблюдать за звездами?

Что такое Лириды?

Лириды - это метеорный поток, который можно наблюдать ежегодно во второй половине апреля. Метеорный поток, в свою очередь, или метеорный дождь, если говорить простыми словами, это то, что мы называем звездопадом: яркие всполохи в ночном небе, которые образуются при столкновении обломков кометы с атмосферой Земли.

Когда Лириды 2026?

В текущем году звездопад Лириды приходится на период с 16 по 25 апреля. Пик Лирид, то есть день, когда метеорный поток будет наиболее активным, поздний вечер 22 апреля - раннее утро 23 апреля.

Со всей территории России можно будет наблюдать Лириды:

в западных регионах страны чуть раньше - 22 апреля с 22:00-23:00

в восточных региона страны чуть позже - 23 апреля с 00:00.

Какая комета производит Лириды?

Небесный объект, производящий Лириды, комета Тэтчер. Комета, открытая в 1861 году относится к долгопериодическим: время ее вращения вокруг Солнца составляет примерно 415 лет. В последний раз комету с Земли видели в 1861 году, а впервые задокументировали китайские астрономы в 687 году до н.э. В следующий раз комета Тэтчер станет видимой с нашей планеты не ранее, чем в 2283 году.

Как происходит метеорный поток Лириды?

Метеорный поток образуется в периоды, когда Земля проходит через пространство, где находится пыль и частицы, оставленные кометой, совершающей свое путешествие по Солнечной системе. В апреле, в частности, наша планета приближается к хвосту кометы Тэтчер, которая находится почти в 16,5 млрд километров от Земли. Когда частицы пыли и обломки покрупнее соприкасаются с атмосферой Земли - газовой оболочкой планеты - они сгорают, оставляя яркий след в небе. Большинство частиц размером с песчинку, поэтому горят они быстро и визуально напоминают вспышку; более крупные обломки загораются, прочерчивая на небосводе след, напоминающий хвост кометы.

Как найти Лириды?

Лириды так называются, потому что визуально кажется, что этот метеорный поток происходит из созвездия Лиры. В Лире находится радиант - условная точка, вокруг которой происходит звездопад. Созвездие Лира восходит на Северо-Востоке, а ее самая яркая звезда - Вега. Чтобы увидеть Лириды, необязательно смотреть только на Лиру: частицы кометы могут войти в контакт с земной атмосферой на самых разных участках неба.

Где лучше всего наблюдать звездопад?

Наблюдать Лириды 22-23 апреля ( и вплоть до 25 апреля) можно будет без проблем при условии безоблачной погоды. Луна в этом году не будет мешать наблюдениям, поскольку в настоящий момент находится в растущей фазе и ее свет недостаточно яркий для того, чтобы затмевать сгорающие метеоры. Чтобы наблюдение за звездами прошло комфортно и успешно: