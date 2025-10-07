Квадрантиды 2026: что это такое, когда будет и стоит ли смотреть?

Новогодние каникулы не останутся без ярких астрономических явлений: метеорный поток Квадрантиды станет последним в 2025 и первым в 2026 году звездопадом с хорошей видимостью. Что такое Квадрантиды, куда делось созвездие, в честь которого назван метеорный поток и уступают ли Квадрантиды Персеидам?

Что такое Квадрантиды?

Квадрантиды - это звездопад или метеорный поток, который случается ежегодно в конце декабря-начале января. Лучше всего он виден в Северном полушарии, а значит в 2025-2026 году жители России тоже смогут его наблюдать, если погода будет безоблачной. Как известно, метеорный поток образуется, когда обломки какой-либо кометы сталкиваются с Землёй. В случае с другими звездопадами родительские кометы известны давно, а вот источник Квадрантид по-прежнему в некотором роде загадка. Впервые метеорный поток Квадрантид был зафиксирован китайскими, японскими и корейскими астрономами около 500 лет назад, а предполагаемая родительское космическое тело обнаружено только в 2003 году. Им оказалась не комета, а астероид 2003 EH1. Возможно, что это спящая или потухшая комета.

Почему о Квадрантидах мало кто знает?

Метеорный поток Квадрантиды - один из самых мощных и стабильных в году. По количеству падающих метеоров в час Квадрантиды в тройке лидеров, уступая лишь августовским Персеидам и декабрьским Геминидам. Однако этот звездопад гораздо менее популярен и известен, чем первые два. Одна из причин в том, что пик его активности проходит достаточно быстро, а сами метеоры, которые сгорают в атмосфере Земли, не такие яркие, как у Персеид и Геменид. Есть и еще одна причина: холодное время года. Зачастую, январские морозы не позволяют слишком долго наблюдать за ночным небом, да и другие метеорологические условия не всегда годятся для того, чтобы смотреть звездопад.

Почему Квадрантиды так называются?

Обычно метеорные потоки называют по созвездию, рядом с котором они расположены. До 1922 года астрономы выделяли созвездие под названием Стенной Квадрант (по форме старинного астрономического прибора), а в январе 1825 года итальянский астроном Антонио Брукаласси первым зафиксировал метеорный поток близ этого созвездия. Так январский звездопад получил своё название. Сегодня Стенного Квадранта уже нет: его отменили более ста лет назад, включив его звёзды в такие созвездия как Волопас, Дракон и Геркулес. При этом метеорный поток своё название не изменил, оставшись Квадрантидами.

Когда пик звездопада Квадрантиды?

Активным метеорный поток Квадрантиды будет с 28 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, а начался он еще раньше: в ноябре 2025 года. Наиболее активным звездопад будет в ночь со 2 на 3 января. На пике он может производить более 100 метеоров. Самым активном годом для Квадрантид стал 2014: тогда в небе наблюдалось более 300 метеоров в час. Однако стоит помнить о том, что пик будет очень недолгим и продлится всего несколько часов: приблизительное время его начала - 3 января, в 03:36 по московскому времени.

Как найти Квадрантиды на небе?

Радиант метеорного потока Квадрантиды, то есть точка, из которой мы видим падающие звёзды, находится в созвездии Волопас. Проще всего его найти, ориентируясь на северную часть неба, где расположено созвездие Большой ковш. По дуге-ручке Ковша нужно визуально пройтись до оранжевого гиганта - звезды Арктур, которая находится у основания созвездия Волопас. Чтобы увидеть метеоры, нужно смотреть не только на Волопаса, но и на близлежащие созвездия, поскольку падающие звёзды будут видны в достаточно большой области звёздного неба.

Почему стоит понаблюдать за Квадрантидами?

Квадрантиды - один из самых мощных метеорных потоков в году, который однозначно не стоит пропускать, даже несмотря на январское полнолуние, из-за которого видимость звёзд в ночном небе будет ниже, чем обычно. Особенность Квадрантид в том, что они очень часто производят болиды - яркие метеоры, которые оставляют в небе след, напоминающий хвост. Чтобы наблюдать за звездами в холодный январский день было комфортнее, обязательно тепло оденьтесь, а для дополнительного комфорта возьмите с собой пледы и горячий чай.