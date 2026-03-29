Кто такие грузинские фашисты и кто за ними стоит?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

В Грузии в очередной раз арестовали группу нацистов, пытавшихся популяризировать фашистскую идеологию. Сколько неонацистов арестовали за насилие и распространение фашизма, в чем обвиняют грузинских фашистов, как в грузинском обществе относятся к носителям неонацистской идеологии?

Как сообщил директор тбилисского департамента полиции Важа Сирадзе, его сотрудники в результате комплексных оперативных мероприятий арестовали 13 членов «различных неонацистских группировок и сторонников фашистской идеологии», 7 из них - несовершеннолетние. Все арестованные называют себя «грузинскими фашистами». Они не только не скрывали, но и снимали кадры насилия, в том числе над несовершеннолетними и распространяли эти видео в соцсетях.

В чем обвиняют грузинских фашистов?

Уголовные дела против арестованных возбуждены по статьям УК Грузии: «пытки, осуществленные группой лиц в отношении несовершеннолетних», «незаконное хранение оружия» «организация насильственных действий», «участие в групповых насильственных действиях», «грабеж», «вымогательство». Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время пыток и избиений преступники использовали ножи и кастеты, выкрикивали на камеру фашистские лозунги и не скрывали, что, осуществляя демонстративное насилие, ставили целью «популяризацию грузинского фашизма», особенно среди грузинской молодежи для расширения своей социальной базы.

Одновременно фашисты грабили жертв, отнимали у них деньги и мобильные телефоны, вымогали деньги угрожая расправой. Жертвами насилия стали 10 человек.

Какими доказательствами располагает следствие?

Кроме упомянутой видеозаписи, Департамент главной прокуратуры по особо тяжким преступлениям располагает показаниями жертв. При обыске квартир и домов подозреваемых изъято большое количество оружия, режущих и колющих предметов, кастетов, а также литература основоположников европейского фашизма.

В изъятых записях самих арестованных превалирует мысль о том, что уважая «европейский фашизм», они считают себя «грузинскими фашистами» и не видят ничего предосудительного в насилии над «слабыми» и «теми кто не уважает идеологию грузинского фашизма».

Главари и основоположники грузинского неонацизма

Масштабная операция, проведенная МВД, не первая и, судя по всему, не последняя. В январе полиция арестовала 16 членов неонацистской группировки, 10 из которых – несовершеннолетние. Тогда Сирадзе тоже говорил, что арестованные «отличались особой жестокостью, применяемой с целью своей популяризации и усиления влияния в определенных кругах».

МВД проводит следствие в отношении задержанных в январе по статье УК «бесчеловечное обращение с несовершеннолетними, совершенное группой лиц». Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Таким образом, полиция и прокуратура ужесточают подход, выдвигая все более тяжкие обвинения и рассчитывая тем самым переломить ситуацию с распространением фашистской и неонацистской идеологии.

Что касается главарей группировок, их имена известны: Леван Абесадзе и Давид Джапаров, арестованные летом прошлого года, отбывают многолетнее тюремное заключение, но даже находясь в местах лишения свободы, ухитряются сохранять контакт с членами своих группировок и отдавать им приказы.

Основоположником грузинского фашизма считается 40-летний Георгий Челидзе. Он отбыл несколько лет в грузинской тюрьме, уехал в Европу и был задержан в ФРГ за «популяризацию фашизма». В частности, профашистские тату на теле.

Как в грузинском обществе относятся к носителям неонацистской идеологии?

Хотя арестованные не выбирали жертв по этническому и национальному признаку, общественность многонациональной страны с одобрением отнеслось к жестким мерам властей против фашистов.

Все оппозиционные грузинские телекомпании, всегда и во всем критикующие власти, демонстрировали лояльность и поддержку МВД в этом вопросе.

Ни один грузинский политик, участвующий в широкомасштабном оппозиционном движении, развернувшемся в стране с 2024 года, не осудил жесткие меры властей и не озвучил слов поддержки фашистам.

Тем не менее в МВД призывают граждан незамедлительно сообщать полиции о малейших проявлениях и признаках неонацистской, фашисткой пропаганды и помочь тем самым принять превентивные меры против носителей человеконенавистнической идеологии.

Но главный вопрос пока так и остается без ответа: кто финансировал и направлял преступную деятельность молодежных фашистских группировок и существует ли твердая гарантия не повторения подобных проявлений в будущем.