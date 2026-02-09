Кто и зачем летит на Луну: что такое миссия ”Артемида 2”?

Впервые за полвека человек вновь отправился к Луне: миссия ”Артемида 2”, начавшаяся 2 апреля 2026 года, считается исторической и одновременно с тем рискованной. Кто и зачем летит к Луне, во сколько обходится миссия и что будет дальше?

Что такое ”Артемида 2”?

”Артемида 2” или ”Артемис 2” (калька с англ. Artemis II) - пилотируемая миссия по облёту Луны в рамках программы Американского космического агентства НАСА ”Артемида”. ”Артемида 2” - тестовый полёт, не предполагающий высадку на Луну, однако в ходе миссии, астронавты протестируют различные системы и протоколы, которые позволят осуществить посадку на спутник Земли в ближайшем будущем.

Кто летит к Луне?

В лунную миссию 2026 отправились четыре астронавта: три американца из НАСА - Виктор Гловер, Рид Уйсмен и Кристина Кох; канадец из Канадского космического агентства - Джереми Хансен. В течение 10 дней астронавты пролетят более 370 тысяч километров от Земли до Луны, а также побывают на обратной стороне спутника Земли, пролетев еще 7,5 тысяч километров.

На чем астронавты летят к Луне?

Миссия ”Артемида 2” осуществляется с помощью Space Launch System (Система космических запусков) - сверхтяжелой ракеты-носителя, разработанной корпорацией Boeing, которая запускает пилотируемый корабль ”Орион”, разработанный компанией Lockheed Martin. Space Launch System - аналог ”Сатурна-5”, ракеты, которая использовалась для лунных миссий ”Аполлон”. Корабль ”Орион” может поддерживать четырёх астронавтов в течение 21 дня.

Сколько стоит миссия ”Артемида 2”?

Запуск первой в XXI веке пилотируемой миссии к Луне, по разным оценкам, обошелся Американскому космическому агентству от двух до четырёх миллиардов долларов. Стоимость ракеты-носителя и космического корабля для миссии обошлась США в $50 млрд.

Кто последним был на Луне?

Первыми и единственными, кто побывал на Луне, стали американцы. После Нила Армстронга и Базза Олдрина в 1969 году на спутнике Земли высадились еще 10 американских астронавтов, однако в 1975 году американская космическая программа ”Аполлон” была закрыта из-за огромной стоимости и в целом выполненной задачи по опережению СССР. После лунных миссий НАСА сосредоточились на программе низкоорбитальных полетов на шаттлах и работе на МКС.

Зачем американцы возвращаются на Луну?

Возвращение на Луну стало приоритетом для космического агентства в период первого президентского срока Дональда Трампа, который создал программу ”Артемида” в 2017 году, чтобы вернуть Америке былое космическое превосходство. С помощью ”Артемиды” США надеются:

обогнать Китай, который намерен оказаться на Луне к 2030 году;

отыскать на луне лед, который можно будет использовать как источник питьевой воды, кислорода и топлива для заправки космических кораблей;

обеспечить добычу гелия-3, которого много на Луне, для использования в будущих термоядерных реакторах.

Что будет после ”Артемиды 2”?

”Артемида 2” - первая из нескольких запланированных пилотируемых миссий к Луне.

В 2027 году в ходе миссии ”Артемида 3” будет отработано сближением с лунными посадочными модулями компаний SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джефа Безоса.

В 2028 году НАСА намерена высадить астронавтов на южном полюсе Луны в рамках миссий ”Артемида 4” и ”Артемида 5”.

Если программа ”Артемида” будет успешно осуществляться, к середине 2030х годов НАСА планирует построить базу у южного полюса Луны за $ 20 млрд. После освоения Луны американцы намерены отправиться на Марс.

Как отреагировали американцы на запуск ”Артемиды 2”

Как ни странно, миссия ”Артемида 2”, начавшаяся 2 апреля 2026 года, не стала таким же историческим событием, как запуск ”Аполлона-11” на Луну с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином в 1969 году. Многие не понимают, зачем США вновь отправляются к спутнику Земли, а также не поддерживают инициативы Дональда Трампа, для которого принципиально добраться до Луны раньше, чем ближайший конкурент - Китай.