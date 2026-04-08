Конфликт Трампа и папы римского: вера и выборы

Дональд Трамп выбрал очередного оппонента: на этот раз им стал никто иной, как глава католической церкви, который католиками считается наместником Бога на Земле, папа римский. За что президент невзлюбил Льва XIV, чем это грозит на грядущих промежуточных выборах в США и на чьей стороне американские католики?

Внезапный критик Трампа

Неделя после католической Пасхи (5 апреля), выдалась непростой для Дональда Трампа, который внезапно ощутил на себе гнев главы Римско-католической церкви. Папа римский Лев XIV 7 апреля, в день, когда Трамп пригрозил стереть с лица Земли иранскую цивилизацию прямо заявил, что угрозы президента США неприемлемы, а его обещание взорвать мосты и электростанции противоречит международному законодательству. По словам понтифика, риторика Трампа - признак ненависти, разделения и самых разрушительных действий. В последующие дни Лев XIV неоднократно осуждал бесчеловечное насилие, ставшее результатом боевых действий на Ближнем Востоке, а также преклонение людей перед деньгами.

Что Трамп ответил папе римскому?

13 апреля Дональд Трамп не выдержал открытой критики со стороны главы католической церкви, написав обличительный и длинный пост в своей соцсети, где он обвинил Льва XIV в том, что тот не понимает, что такое преступность, ядерное оружие и тем более внешняя политика. Американский президент назвал папу римского сочувствующим левым радикалам, которому нужно не политикой заниматься, а делами церкви. Трамп также подчеркнул, что если бы он сам не победил на выборах в 2024 году, никто бы не избрал Льва XIV папой римским в 2025 году.

Кто такой папа Лев XIV?

Папа римский Лев XIV - первый в истории глава Римско-католической церкви американского происхождения. Урожденный Роберт Превост, 70-летний понтифик возглавил 1,4 млрд католиков по всему миру в мае 2025 года. Лев XIV считается профессиональным управленцем и умеренным политиком, продолжателем дела своего предшественника, папы Франциска, который ратовал за права бедных и мигрантов. Однако папа римский американец оказался куда более открытым критиком войн и несправедливости в отношении прав человека. Дональда Трампа он критикует не только за конфликт в Иране: в январе Лев XIV выразил обеспокоенность в связи с захватом президента Венесуэлы, Николаса Мадуро. В своем праздничном пасхальном обращении к пастве он также призвал мировых лидеров сложить оружие, выбрать мир и начать диалог.

Почему Лев XIV против Трампа?

На следующий день после гневной критики Трампа в свой адрес папа римский Лев XIV заявил, что не боится администрации американского президента, как и открыто передавать послание Евангелия, поскольку основной своей миссией видит миротворческую. Причина, по которой понтифик в последнее время напоминает миру о неправомерности действий Трампа кроется еще и в том, что американские политики все чаще оправдывают свои военные кампании именем Бога. В марте, например, министр обороны Пит Хегсет призвал граждан страны молиться за победу в битве с Ираном во имя Иисуса Христа. Лев XIV, в свою очередь, вскоре напомнил, что Иисус не слышит молитвы тех, кто молится за войну, отвергая их.

Боится ли Трамп папу римского?

Для Трампа нет авторитетов ни в лице политических, ни в лице религиозных лидеров. Римскую церковь американский президент не рассматривает как угрозы своему авторитету. В прошлом году, например, Трамп продемонстрировал себя в образе папы римского, сгенерированного с помощью ИИ, заявив, что мог бы стать следующим лидером католической церкви. 12 апреля этого года в своей соцсети он опубликовал новое скандальное изображение себя, но на этот раз в образе Иисуса Христа, исцеляющего больного человека в окружении медицинского персонала и военных. Стоит отметить, что сам Трамп не католик: он не причисляет себя ни к одной из христианских деноминаций и редко ходит в церковь.

Скандальный мем

Бесстрашие перед лицом религиозного лидера сыграло против американского президента. Одиозный пост с Иисусом вызвал крайне негативную реакцию как среди простых американцев, так и среди политиков, в том числе республиканцев, которых представляет Трамп. Буквально все увидели в очередном меме Трампа богохульство, потребовав от президента его удалить и даже извиниться перед верующими. Пост Трамп удалил, однако извиняться ни перед кем не стал, заявив, что на картинке он был изображен в образе доктора, а не Христа, и в неразберихе виноваты СМИ, распространяющие фейковые новости.

Угроза промежуточным выборам

Высказывания в отношении папы римского и скандальное изображение себя в образе Иисуса Христа могут негативно сказаться на дальнейшем президентстве Трампа и результатах его Республиканской партии на промежуточных выборах, которые состоятся в США в ноябре 2026 года. Все дело в том, что в Америке около 53 млн взрослых людей, которые имеют право голосовать, католики. Это примерно 20% электората. Не в последнюю очередь именно благодаря американским католикам, которые считаются самой большой в США группой политически колеблющихся, Трамп был избран на второй срок в 2024 году.

Поддержка нового папы римского среди католиков Америки составляет почти 85%, что на 6% выше, чем у предыдущего папы, Франциска. Это связано с тем, что нынешний глава католической церкви - американец, и к его мнению американцы-католики, в том числе республиканцы, прислушиваются. В свою очередь рейтинг одобрения Трампа среди американцев продолжает падать: в настоящее время он составляет не более 40%. Если конфликт между Трампом и папой римским затянется, вполне возможно, что республиканцы в результате промежуточных выборов утратят контроль над Конгрессом. Это, в свою очередь, приведет к тому, что Трампу будет сложнее осуществлять свою повестку, как внутреннюю, так и внешнеполитическую.