Конфликт Трампа и папы римского: вера и выборы

Внезапный критик Трампа
Неделя после католической Пасхи (5 апреля), выдалась непростой для Дональда Трампа, который внезапно ощутил на себе гнев главы Римско-католической церкви. Папа римский Лев XIV 7 апреля, в день, когда Трамп пригрозил стереть с лица Земли иранскую цивилизацию прямо заявил, что угрозы президента США неприемлемы, а его обещание взорвать мосты и электростанции противоречит международному законодательству. По словам понтифика, риторика Трампа - признак ненависти, разделения и самых разрушительных действий. В последующие дни Лев XIV неоднократно осуждал бесчеловечное насилие, ставшее результатом боевых действий на Ближнем Востоке, а также преклонение людей перед деньгами.
Что Трамп ответил папе римскому?
13 апреля Дональд Трамп не выдержал открытой критики со стороны главы католической церкви, написав обличительный и длинный пост в своей соцсети, где он обвинил Льва XIV в том, что тот не понимает, что такое преступность, ядерное оружие и тем более внешняя политика. Американский президент назвал папу римского сочувствующим левым радикалам, которому нужно не политикой заниматься, а делами церкви. Трамп также подчеркнул, что если бы он сам не победил на выборах в 2024 году, никто бы не избрал Льва XIV папой римским в 2025 году.
Кто такой папа Лев XIV?
Папа римский Лев XIV - первый в истории глава Римско-католической церкви американского происхождения. Урожденный Роберт Превост, 70-летний понтифик возглавил 1,4 млрд католиков по всему миру в мае 2025 года. Лев XIV считается профессиональным управленцем и умеренным политиком, продолжателем дела своего предшественника, папы Франциска, который ратовал за права бедных и мигрантов. Однако папа римский американец оказался куда более открытым критиком войн и несправедливости в отношении прав человека. Дональда Трампа он критикует не только за конфликт в Иране: в январе Лев XIV выразил обеспокоенность в связи с захватом президента Венесуэлы, Николаса Мадуро. В своем праздничном пасхальном обращении к пастве он также призвал мировых лидеров сложить оружие, выбрать мир и начать диалог.
Почему Лев XIV против Трампа?
На следующий день после гневной критики Трампа в свой адрес папа римский Лев XIV заявил, что не боится администрации американского президента, как и открыто передавать послание Евангелия, поскольку основной своей миссией видит миротворческую. Причина, по которой понтифик в последнее время напоминает миру о неправомерности действий Трампа кроется еще и в том, что американские политики все чаще оправдывают свои военные кампании именем Бога. В марте, например, министр обороны Пит Хегсет призвал граждан страны молиться за победу в битве с Ираном во имя Иисуса Христа. Лев XIV, в свою очередь, вскоре напомнил, что Иисус не слышит молитвы тех, кто молится за войну, отвергая их.
Боится ли Трамп папу римского?
Для Трампа нет авторитетов ни в лице политических, ни в лице религиозных лидеров. Римскую церковь американский президент не рассматривает как угрозы своему авторитету. В прошлом году, например, Трамп продемонстрировал себя в образе папы римского, сгенерированного с помощью ИИ, заявив, что мог бы стать следующим лидером католической церкви. 12 апреля этого года в своей соцсети он опубликовал новое скандальное изображение себя, но на этот раз в образе Иисуса Христа, исцеляющего больного человека в окружении медицинского персонала и военных. Стоит отметить, что сам Трамп не католик: он не причисляет себя ни к одной из христианских деноминаций и редко ходит в церковь.
Скандальный мем
Бесстрашие перед лицом религиозного лидера сыграло против американского президента. Одиозный пост с Иисусом вызвал крайне негативную реакцию как среди простых американцев, так и среди политиков, в том числе республиканцев, которых представляет Трамп. Буквально все увидели в очередном меме Трампа богохульство, потребовав от президента его удалить и даже извиниться перед верующими. Пост Трамп удалил, однако извиняться ни перед кем не стал, заявив, что на картинке он был изображен в образе доктора, а не Христа, и в неразберихе виноваты СМИ, распространяющие фейковые новости.
Угроза промежуточным выборам
Высказывания в отношении папы римского и скандальное изображение себя в образе Иисуса Христа могут негативно сказаться на дальнейшем президентстве Трампа и результатах его Республиканской партии на промежуточных выборах, которые состоятся в США в ноябре 2026 года. Все дело в том, что в Америке около 53 млн взрослых людей, которые имеют право голосовать, католики. Это примерно 20% электората. Не в последнюю очередь именно благодаря американским католикам, которые считаются самой большой в США группой политически колеблющихся, Трамп был избран на второй срок в 2024 году.
Поддержка нового папы римского среди католиков Америки составляет почти 85%, что на 6% выше, чем у предыдущего папы, Франциска. Это связано с тем, что нынешний глава католической церкви - американец, и к его мнению американцы-католики, в том числе республиканцы, прислушиваются. В свою очередь рейтинг одобрения Трампа среди американцев продолжает падать: в настоящее время он составляет не более 40%. Если конфликт между Трампом и папой римским затянется, вполне возможно, что республиканцы в результате промежуточных выборов утратят контроль над Конгрессом. Это, в свою очередь, приведет к тому, что Трампу будет сложнее осуществлять свою повестку, как внутреннюю, так и внешнеполитическую.