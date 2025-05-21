Коалиция Нетаньяху распадается?

Пестрая коалиция в парламенте Израиля лишилась двух партий и теперь контролирует всего 50 из 120 мест в парламенте. Месяц назад Кнессет едва не оказался на грани роспуска, а страна чуть не столкнулась с необходимостью проводить внеочередные выборы. Тогда ситуацию удалось удержать под контролем, что будет сейчас - разбираемся в этом материале.

Кто вышел из парламента Израиля?

На этой неделе одна за другой парламент Израиля покинули две ультраортодоксальные партии: Яхадут ха-Тора и ШАС. В Кнессете у них было 17 мест на две партии, и их уход означает, что теперь у коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху нет большинства, что может в целом осложнить работу законодательного органа страны. Причина, по которой ушли партии - неспособность Нетаньяху немедленно принять законопроект, дающий возможность ультраортодоксальным евреем не служить в вооруженных силах страны.

Ультраортодоксальные евреи против Нетаньяху?

На парламентских выборах в 2022 году Биньямин Нетаньяху смог одержать победу в парламентских выборах, в том числе благодаря объединению с ультраортодоксальными партиями. Несмотря на то, что они не всегда были на стороне израильского премьер-министра, три года назад именно они дали ему возможность в очередной раз вернуться к власти. В целом до недавнего времени разногласий между Нетаньяху и ультраортодоксами не было: организации последних получали хорошие государственные субсидии, а члены сообщества ультраортодоксальных евреев были освобождены от военной службы.

Израильским ВС не хватает людей?

Отношение ультраортодоксальных ШАС и Яхадут ха-Тора к правящей коалиции и Нетаньяху изменилось после того, как в конце июня Верховный суд Израиля постановил, что ультраортодоксальные евреи, которые учатся в семинариях, должны призываться на военную службу, как и все другие граждане страны. На протяжении всей истории Израиля как государства студенты высших учебных религиозных заведений были освобождены от военной обязанности. Однако на фоне продолжающихся военных конфликтов, в которые вовлечен Израиль в настоящее время, возникла необходимость в дополнительных силах, и ее как раз могут покрыть более 60 тысяч человек, обучающихся в религиозных ВУЗах страны. Обе ультраортодоксальные партии в Кнессете заявили, что нет в мире силы, которая могла бы отвратить людей от изучения Торы, пригрозив выйти из коалиции, если решение проблемы не будет найдено.

Ультраправые тоже уйдут из Кнессета?

После решения Верховного суда Биньямин Нетаньяху оказался в непростой ситуации: с одной стороны ультраортодоксальные партии, требующие от него принятия законопроекта, который даст возможность религиозным иудеям не служить в армии, а с другой стороны - ультраправые партии, требующие от премьера продолжения войны в Газе.

Министр национальной безопасности страны, Итамар Бен-Гвир грозит вывести свою партию ”Оцма Йехудит” из коалиции, если Нетаньяху согласится на перемирие с Хамас. ”Оцма Йехудит” уже покидала парламент в начале года, когда боевые действия в Газе временно прекратились. В конце марта, после возобновления войны, Бен-Гвир и его партия вернулись.

Риторике Бен-Гвира вторит Бецалель Смотрич, министр финансов Израиля и лидер партии ”Религиозный сионизм”. На ”Оцма Йехудит” и ”Религиозный сионизм” в парламенте приходится 13 мандатов, и если они его покинут, то Нетаньяху останется управлять страной с меньшинством в 37 мест.

Оппозиция наступает?

11 июня оппозиционные партии Кнессета заявили, что вынесут на голосование законопроект о роспуске парламента. 12 июня законопроект не прошел, благодаря тому, что Нетаньяху удалось заручиться поддержкой ультраортодоксального блока, пообещав внести поправки в закон о призыве для учащихся религиозных заведений.

После провала голосования о роспуске парламента оппозиция должна ждать как минимум еще полгода, прежде чем подать новую заявку, однако 13 июля лидер оппозиции, Яир Лапид, глава партии ”Еш Атид”, начал собирать подписи для очередного голосования по роспуску парламента. Чтобы инициировать процесс, ему нужно собрать 61 подпись. На данный момент в оппозиции всего 52 члена парламента, однако выход из коалиции ультраортодоксальных Яхадут ха-Тора и ШАС может изменить расстановку сил.

Израиль ждут внеочередные выборы?

На данный момент сложно сказать, ждут ли Израиль новые выборы. По крайней мере, в ближайшее время точно нет. И этому есть два объяснения:

ультраортодоксальные партии хоть и вышли из коалиции, пообещали не голосовать за роспуск парламента, надеясь, очевидно, прийти к компромиссу с Нетаньяху по поводу призыва; 27 июля парламент Израиля уходит на летние каникулы, которые продлятся до конца октября. В это время, даже если Яир Лапид соберет достаточно подписей для запуска процесса по роспуску законодательного органа, осуществляться он не будет.

Между тем, согласно опросу общественного мнения, проведенного в начале июля, уровень доверия к Нетаньяху среди населения - 40%. Мартовский опрос показал, что 60% израильтян хотят, чтобы он ушел в отставку.