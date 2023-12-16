Казнь террориста в Иране: шаг к примирению или временное затишье в азербайджано-иранских отношениях?

Михаил Богданов

В Тегеране казнен Ясин Гусейнзаде, совершивший вооруженное нападение на посольство Азербайджана в январе 2023 года. Приведение приговора в исполнение спустя два года после теракта вызывает вопрос: станет ли это событие поворотным моментом для диалога двух стран или лишь эпизодом в длинной череде противоречий?

Хронология конфликта: от теракта до казни

27 января 2023 года вооруженный автоматом Калашникова Ясин Гусейнзаде прорвался через пост охраны посольства Азербайджана в Тегеране. Тогда погиб начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров и были ранены два охранника, что осложнило и без того напряженные отношения между Баку и Тегераном.

Мотивы Гусейнзаде, по заявлениям иранской стороны, сводились к «личным проблемам с женой», однако Баку сразу обозначил произошедшее как террористический акт, потребовав жестких мер.

Реакция Азербайджана была мгновенной: посольство закрылось, дипломаты были эвакуированы, а Тегеран обвинили в недостаточной защите дипмиссии. Лишь в июле 2024 года посольство возобновило работу, но уже по новому адресу.

Судебный процесс над Гусейнзаде длился два года. В январе 2025 года Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор, а 21 мая он был приведен в исполнение. Примечательно, что за процессом наблюдали азербайджанские представители, включая адвоката, что подчеркивает символическое значение казни для Баку.

Геополитический контекст: почему отношения оставались на грани

Даже до теракта 2023 года отношения Азербайджана и Ирана балансировали между сотрудничеством и конфронтацией.

Одной из основных точек напряжения стал Зангезурский коридор – проект, который должен соединить Азербайджан с Турцией через Армению, но Иран видит в нем угрозу своей границе и влиянию в регионе.

Еще один проблемный вопрос – связи Баку с Израилем. Тегеран неоднократно заявлял, что территория Азербайджана может стать плацдармом для израильских операций против Ирана

Стороны также регулярно обменивались обвинениями – от поддержки сепаратистов до кибератак. Например, в 2022 году Иран обвинил Азербайджан в причастности к теракту в Ширазе.

Эти факторы создали почву для глубокого недоверия, которое и усугубил теракт 2023 года. Однако с 2024 года наметились признаки потепления: визит иранского президента Масуда Пезешкиана в Баку, совместные военные учения и возобновление работы посольства.

Казнь как дипломатический жест: что стоит за решением Тегерана?

Приведение приговора в исполнение можно рассматривать в нескольких плоскостях.

Прежде всего, была соблюдена правовая формальность. Иран подчеркивает, что процесс шел в русле закона, включая утверждение Верховным судом.

Казнь совпала с активизацией диалога между странами. Возможно, Тегеран стремится снять претензии Баку и показать готовность к сотрудничеству. И в этом – несомненный политический сигнал.

Для Ирана, где смертная казнь применяется часто, это решение не исключительное, но его международный резонанс мог повлиять на сроки исполнения.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал казнь «основным ожиданием Азербайджана от Ирана». Однако остается вопрос: достаточно ли этого для восстановления доверия?

Перспективы отношений: сценарии после казни

Казнь может снизить градус противостояния, особенно в свете совместных проектов, таких как транспортные коридоры. Однако фундаментальные разногласия (например, по Зангезуру) сохранятся, на их решение потребуется время и новые усилия сторон. Тем не менее ограниченная нормализация отношений вполне вероятна.

Важный момент – Иран, находящийся под санкциями, заинтересован в стабильности на границах. Казнь Гусейнзаде дает Тегерану тактическую паузу в спорных вопросах с Азербайджаном, укрепляющим связи с Турцией и Израилем.

В то же время риск повторения инцидентов, подобных теракту 2023 года, остается. Он даже может усилиться, если радикальные группы используют противоречия между Тегераном и Баку.

Казнь Ясина Гусейнзаде – важный, но не окончательный шаг. Баку добился демонстрации справедливости, а Тегеран показал готовность идти на уступки. Однако без решения системных проблем отношения останутся хрупкими.