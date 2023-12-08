В Иране казнили мужчину за шпионаж в пользу Израиля

В Иране за связь с израильской разведкой казнили местного жителя. По данным местных судебных органов, обвиняемый передавал Израилю секретную информацию.

В Иране осуществили казнь мужчины, осужденного ранее за шпионаж в пользу Израиля. Об этом пишут иранские СМИ.

Казнь была совершена в провинции Систан и Белуджистан.

Судебные органы ИРИ пришли к выводу, что обвиняемый был связан с иностранными шпионскими службами, в том числе с "Моссадом".

По их информации, казненный собирал и передавал "Моссаду" секретную информацию с помощью посредников.