Вестник Кавказа

Атака на полицейский участок в Иране: погибло 10 человек

Атака на полицейский участок в Иране: погибло 10 человек
Группа боевиков совершила нападение на участок полиции в Иране. В результате инцидента погибли свыше 10 человек. 

На юго-востоке Ирана совершено нападение на полицейский участок. Об этом сообщают местные СМИ. 

Атака была совершена в городе Раск. 

Согласно последней информации, жертвами стали 11 полицейских и военнослужащих. Ещё несколько человек ранены, однако точное их количество на данный момент неизвестно. 

СМИ полагают, что атаку спланировали и совершил боевики террористической группировки "Джейш аль-Адль".

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