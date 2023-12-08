Атака на полицейский участок в Иране: погибло 10 человек

Группа боевиков совершила нападение на участок полиции в Иране. В результате инцидента погибли свыше 10 человек.
На юго-востоке Ирана совершено нападение на полицейский участок. Об этом сообщают местные СМИ.
Атака была совершена в городе Раск.
Согласно последней информации, жертвами стали 11 полицейских и военнослужащих. Ещё несколько человек ранены, однако точное их количество на данный момент неизвестно.
СМИ полагают, что атаку спланировали и совершил боевики террористической группировки "Джейш аль-Адль".
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