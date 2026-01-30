"Карабах" – "Ньюкасл": превью

Через несколько часов "Карабах" проведет свою первую в истории встречу в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Соперником агдамской команды будет английский "Ньюкасл".

Вечером 18 февраля в Баку состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 между агдамским "Карабахом" (Азербайджан) и "Ньюкаслом" (Англия). Игра пройдет на стадионе Тофика Бахрамова. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по местному времени (20:45 мск).

Для "Карабаха" и "Ньюкасла" сегодняшний матч будет историческим сразу по двум причинам. Во-первых, обе команды никогда ранее не играли в плей-офф турнира. Во-вторых, это будет первая их встреча, никогда ранее они между собой не пересекались.

Как "Карабах" и "Ньюкасл" провели основной этап Лиги чемпионов?

"Карабах" финишировал в основном этапе турнира на 22-й строчке, набрав 10 очков (три победы, одна ничья и четыре поражения). Подопечные Гурбана Гурбанова обыграли "Бенфику" (3:2), "Копенгаген" (2:0) и "Айнтрахт" (3:2), а уступили "Атлетику" Бильбао (1:3), "Наполи" (0:2), "Аяксу" и "Ливерпулю" (0:6). В матче с "Челси была зафиксирована ничья 2:2.

"Ньюкасл" с 14 очками занял 12-е место (четыре победы, две ничьи и два поражения). "Сороки" оказались сильнее "Юниона" (4:0), "Бенфики" (3:0), "Атлетика" Бильбао (2:0) и ПСВ (3:0), но проиграли "Барселоне" (1:2) и "Марселю" (1:2). Также английская команда сыграла вничью с "Байером" (2:2) и ПСЖ (1:1).

В какой форме подходят команды к очному матчу?

"Карабах" в пяти последних матчах во всех турнирах одержал три победы и потерпел два поражения. В чемпионате "Азербайджана" агдамцы обыграли "Туран-Товуз" (1:0), "Шамахы" (2:1), "Миль-Мугань" (1:0) и уступили "Кяпазу" (0:2). Еще одно поражение было зафиксировано в гостевом матче с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов (0:6).

У "Ньюкасла" в пяти последних матчах всего две победы. В чемпионате Англии "сороки" обыграли "Тоттенхэм" (2:1), а в Кубке Англии – "Астон Виллу" (3:1). В остальных матчах победу праздновали соперники. В национальном первенстве подопечные Эдди Хау проиграли "Ливерпулю" (1:4) и "Брентфорду" (2:3), а в Кубке английской лиги – "Манчестер Сити" (1:3).

Кто фаворит?

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в данной паре является "Ньюкасл", коэффициент на проход которого в следующую стадию составляет 1.05. Победа "Карабаха" по сумме двух матчей оценивается коэффициентом 10.0. В бакинской встрече букмекеры дают на победу "Ньюкасла" 1.40, на победу "Карабаха" – 7.00, а на ничью — 4,80.

Есть ли потери у команд?

У "Карабаха" сегодняшний матч пропустят полузащитник Жереми Гнали и нападающий Рамиль Шейдаев (оба не попали в заявку команды), а также вратарь Шахруддин Магомедалиев и полузащитник Жереми Гнали. Кроме того, под вопросом участие голкипера Матеуша Кохальски. У гостей потерь намного больше. В лазарете находятся защитники Валентино Ливраменто, Фабиан Шер, Эмиль Крафт, Свен Ботман, полузащитники Жоэлинтон, Бруно Гимараеш и Льюис Майли, а также нападающий Йоан Висса. Часть из них все-таки прилетела в Баку, но пока неизвестно, смогут ли они выйти на поле.

Кто будет судить встречу?

Работать арбитром на игре "Карабах" – "Ньюкасл" доверили норвежцу Эспену Эскосу, Данный рефери старается давать командам играть, предпочитая вместо дисциплинарного наказания проводить разъяснительные беседы с футболистами. В 20 последних матчах в Лиге чемпионов он удалил всего двух игроков, а в более чем в половине из 12 последних встреч он показал максимум три желтые карточки.

Предматчевые интервью

На пресс-конференции перед матчем главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов отдал должное сопернику, подчеркнув, что в домашней игре агдамская команда намерена показать свою лучшую игру и одержать победу.

"Сегодня фаворитом является "Ньюкасл". Но как минимум в Баку мы хотим победить, для этого и готовимся. В футболе бывают интересные результаты. Мы не будем бояться своего соперника, выходя на поле. Мы очень хотим победить"

– Гурбан Гурбанов

Он отметил, что матч против "Ньюкасла" – одна из тех игр, которая даст агдамской команде опыт.

"Впервые азербайджанский клуб сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. К нам едет одна из популярных команд лучшей лиги мира. У нас не было много времени на подготовку. С нетерпением команда ждет этой встречи. Ребята хотят показать свою лучшую игру. Никто не хочет сойтись с английскими командами. Постараемся на своем поле показать хорошую и смелую игру"

– наставник "Карабаха"

Он обратил внимание на то, что "Ньюкасл" превосходит агдамцев по ряду компонентов, отметив их физическую мощь.

"Если хотим добиться результата, то должны созидать и искать пути. Нужно учитывать реальность и планы соперника. Хотели бы, чтобы болельщики получили удовольствие от футбола. Даже если проиграем, хотелось бы показать динамичный и красивый футбол"

– главный тренер агдамской команды

В свою очередь, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау акцентировал внимание на том, что они серьезно проанализировали игру "Карабаха".

"Мы серьезно проанализировали "Карабах". Обе игры (против "Челси" и "Ливерпуля") мы также изучили. "Карабах" показывает хорошую игру, в его составе техничные футболисты. Будет интересная игра. Встреча с "Челси" была сложной для обеих команд"

– Эдди Хау

Он уточнил, что тренерский штаб "сорок" получил определенную информацию по поводу уровня "Карабаха".

"Карабах" показал хорошие результаты в Лиге чемпионов. У него свой стиль. Смотреть игры этой команды – интересно. Поэтому против "Карабаха" легкой игры не будет"

– наставник английской команды