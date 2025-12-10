Какие объекты Ближнего Востока и Азии попали в список ЮНЕСКО в 2025 году?

2025 году список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился 26 новыми объектами, как культурными, так и природными. В список попали древнейшие петроглифы, императорские гробницы, монументальные комплексы, горы и пещеры со всего мира. Подробнее о том, какими ближневосточными и азиатскими объектами обогатился список ЮНЕСКО, рассказываем в нашем материале.

Вьетнам

Комплекс памятников Йенты, Виньгием, Коншон и Киепбак, расположенный в живописных горах - место зарождения уникальной вьетнамской традиции дзен-буддизма Трук Лам. В XIII-XIV веках комплекс, состоящий из 12 объектов, числе которых храмы, святилища и пагоды, был резиденцией династии Чан. Каждый год комплекс посещают миллионы туристов, в нём также регулярно проводятся буддистские фестивали и встречи. Этот культурно-природный объект стал девятым по счёту во Вьетнаме, включенным в список ЮНЕСКО.

Северная Корея

Северокорейская гора Кымгансан высотой в 1600 метров, расположенная примерно в 30 километрах от демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей, славится своими буддистскими храмами VI века и считается одним из важнейших мест горного буддизма в мире. Гора, представленная сотнями сверкающих гранитных вершин, скал, ущелий и водопадов, считалась священной для корейских буддистов более тысячи лет.

Таджикистан

Пятым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Таджикистане стал Древний Хуттал - средневековое царство, служившее важным пунктом на Шелковом пути между VII и XVI веками. 11 памятников, обозначенных ЮНЕСКО, находятся в Хатлонской области на юго-западе страны. Древний Хуттал представляет собой археологический комплекс, в котором были обнаружены руины буддистских храмов, дворцов, промышленных центров и караван-сараев.

Южная Корея

В 2025 году ЮНЕСКО отметила не только Северную Корею, но и Южную: древние петроглифы в Ульсане попали в Список всемирного наследия организации. Петроглифы на скалах, расположенных вдоль ручья Пангучхон, создавались сотнями поколений людей с пятого тысячелетия до нашей эры до конца первого тысячелетия нашей эры. Обнаружены древние изображения животных и сцен охоты были в 1970х годах, а посмотреть на них сегодня можно в Музее петроглифов в городе Ульсан в 70 км к северу от Пусана.

Турция

Турецкий город Сарды, расположенный в провинции Маниса, был столицей могущественной империи железного века - Лидии. Считается, что именно в этом городе начали чеканить первые в мире монеты. Огромный археологический комплекс включает в себя руины укреплённых стен, святилищ, поселений и некрополя VIII-VI вв. до н.э. Кроме самого города в Список наследия ЮНЕСКО также попал некрополь Бинтепе, где более 100 лидийских курганов, которые называют пирамидами Малой Азии.

Иран

Доисторические пещеры иранской долины Хорремабад впервые были заселены людьми более 60 тысяч лет назад. В иранских пещерах были обнаружены орудия труда, наскальные изображения и кости, которые представляют собой самые ранние свидетельства жизнедеятельности неандертальцев и ранних современных людей на территории Ирана.

ОАЭ

Палеоландшафт Файя в эмирате Шарджа стал вторым объектом ОАЭ, занесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фактически нетронутый временем пустынный ландшафт находится между Персидским заливом и Аравийским морем. В нём были обнаружены свидетельства жизнедеятельности людей, которым более 210 тысяч лет. Раскопки в Файе продолжаются на протяжении более 30 лет.

Малайзия

Лесной парк Селангор в Малайзии государственного НИИ леса, который находится в 16 километрах от столицы страны, Куала-Лумпура, не природный, а созданный людьми. Над восстановлением деградированных земель на территории, где ранее добывалось олово, работа ведётся с середины 1920 годов. Сегодня в тропическом лесу, охватывающем территорию в 550 гектаров, обитают более 200 видов птиц, 80 видов рептилий, более 30 видов амфибий и 20 видов рыб. Деревьев в парке произрастает 2300 видов.

Камбоджа

Мемориальные комплексы Камбоджи, посвящённые жертвам преступлений, совершённых режимом красных кхмеров в 1970х годах, дополнили список ЮНЕСКО в стране. Три отмеченных комплекса, Музей геноцида Туол Сленг (бывшая тюрьма), комплекс Чоенг Эк (бывшее место казней) и бывшая тюрьма М-13 были сохранены после падения режима Пол Пота, в результате репрессивной политики которого погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 3 млн человек - четверть населения страны на то время. В мемориальных комплексах содержаться архивные документы того периода, а также останки жертв.