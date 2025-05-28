Как Россия и Азербайджан сотрудничают в нефтегазовой сфере?

Вчера стало известно, что SOCAR вместе с турецким холдингом Cengiz создаст консорциум для покупки нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛа в Бургасе. Расскажем, как это поможет российскому нефтяному гиганту и каковы перспективы сотрудничества российских и азербайджанских компаний в сфере добычи и транспортировки углеводородов.

НПЗ в Бургасе

НПЗ в Бургасе был лидером по объемам оптовой и розничной торговли топливом в Болгарии. Но ЛУКОЙЛ уже несколько лет находится под политическим давлением в этой стране. Болгария запретила экспорт продуктов, произведенных на НПЗ из российской нефти, а также ввела для завода в Бургасе 60-преуентный налог на прибыль, обещав его сократить до 15% лишь после продажи актива. В конечном счете экспорт продукции НПЗ ЛУКОЙЛа прекратится, что, по сути, привело к вынужденной остановке производства.

Тут-то на помощь российскому нефтяному гиганту пришли Государственная нефтяная компания Азербайджана и турецкие коллеги, которые могут обеспечить простаивающий НПЗ стабильными поставками сырья. В случае реализации сделки, азербайджанская сторона сумеет восстановить работу нефтепровода Баку – Супса, а также укрепит свое энергетическое присутствие в Европе; а ЛУКОЙЛ — избавится от неприбыльного НПЗ и заработает на сделке.

И это не единственный опыт взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Взаимные инвестиции

К моменту начала жесткого санкционного давления на Москву Россия инвестировала в нефтяной сектор Азербайджана порядка 5 млрд долларов. Это в три раза больше, чем российские вложения во все остальные сектора азербайджанской экономики. Со своей стороны Азербайджан инвестировал в экономику РФ порядка 1,2 млрд дол, причем большая часть из них также поступила в нефтегазовый сектор.

С тем же ЛУКОЙЛом Азербайджан сотрудничает в рамках разработки газоконденсатного месторождения Шах-Дениз. Соглашение о разделе продукции по проекту сроком на 40 лет и возможной пролонгацией на 12 лет вступило в силу еще в 1996 году, открытие коммерческих запасов зафиксировано в 2001 году, промышленная добыча начата в 2006 году. В операционный консорциум по проекту входят: BP (оператор) — 28,83%, TPAO — 19%, Petronas — 15,5%, ГНКАР — 10%, ЛУКОЙЛ — 10%, NICO — 10% и SGC — 6,67%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Государственная нефтяная компания Азербайджана имеет контракты не только ЛУКОЙЛом, но также с «Газпромом» и «Роснефтью». Два года назад ЛУКОЙЛ предоставил SOCAR кредит в 1,5 млрд дол. для возобновления переработки российской нефти на заводе в Турции, принадлежащем азербайджанской компании.

С «Газпромом» SOCAR заключила соглашение о сезонном обмене газом с объемом поставок около 1 млрд кубов в год.

Сейчас "Роснефть" развивает свой флагманский проект "Восток Ойл" по освоению нефтяных месторождений на Таймыре и строительству там необходимой инфраструктуры. Его называют крупнейшим инвестиционным проектом в мировой нефтегазовой отрасли: это 52 лицензионных участка, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа. Первый этап проекта, предусматривающий отгрузку 30 млн тонн нефти в год, планируется ввести в 2026 году. И "Роснефть" заинтересована в участии SOCAR в этом мегапроекте.

Россия и Азербайджан конкуренты?

Что касается конкуренции между Москвой и Баку за рынки третьих стран, то ее нет. Поставки российского газа только на европейский рынок превышают 100 млрд кубометров, а Азербайджан исходит из своих возможностей, поставляя газ в 12 стран Европы, но не в таких больших объемах.

Кроме того, речь идет об использовании транзитных возможностей Азербайджана при поставках российского газа в Иран. Также приходится учитывать тот факт, что в Азербайджане растет потребление голубого топлива на внутреннем рынке, а потому сотрудничество с российскими нефтегазовыми компаниями практически не имеет альтернативы и очевидно будет выгодно обеим сторонам.