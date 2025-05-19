SOCAR и "Татнефть" подписали соглашение о декарбонизации

SOCAR и нефтегазовые компании из России, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области "зеленых" технологий.

Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о декарбонизации с российской "Татнефтью", а также с "КазМунайГаз" (КМГ, Казахстан) и "Узбекнефтегаз" (Узбекистан), сообщают СМИ.

Соглашение подразумевает сотрудничество в сфере "зеленых" технологий, что даст возможность компаниям предлагать климатические решения на глобальном энергетическом рынке.

Документ был подписан в рамках международной конференции "Устойчивое развитие: совместные шаги к декарбонизации", которая прошла в Астане. В мероприятии участвовали руководители нефтегазовых компаний Азербайджана, России, Казахстана и Узбекистана.