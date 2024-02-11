Как отмечали День влюбленных до святого Валентина?

Несколько теорий объясняют, как появился день Святого Валентина, и среди большинства жизнеутверждающих есть и одна довольно мрачная с жертвоприношениями и довольно варварскими обрядами. О том, как и где отмечали 14 февраля в древности, рассказываем в нашем материале.

Что было до Дня всех влюбленных?

Большинство праздников, установленных в эпоху раннего христианства, пришли на смену языческим фестивалям и торжествам. День Святого Валентина, который появился только в конце V века в честь мученичества Святого Валентина, не исключение: он заменил древний праздник Луперкалии, который отмечали в Риме как минимум на протяжении тысячи лет.

Что такое Луперкалии?

Луперкалии - это древнеримский фестиваль, который проводился ежегодно 13-15 февраля. Луперкалии, название которого можно перевести как ”фестиваль волков”, был посвящен плодородию, а также чествованию истории о создании Рима. Когда именно начали отмечать Луперкалии неизвестно, однако, согласно римским преданиям, праздник был установлен Ромулом и Ремом, мифическими братьями-близнецами, основавшими Рим в середине VIII века до нашей эры.

Почему праздник Луперкалии связан с волками?

По мнению историков, римским Луперкалиям предшествовал еще более древний праздник: греческий Ликайя, который отмечали в Аркадии на полуострове Пелопоннес. По легенде, в рамках обрядов этого праздника все юноши на пороге совершеннолетия съедали по куску мяса из общего сосуда и тот, кому попадался единственный кусок человеческой плоти, превращался в волка и должен был год прожить в лесу, после чего он возвращал себе человеческий облик. По большому счету праздник представлял собой фестиваль инициации, где все молодые мужчины ассоциировались с волками, символизирующими силу и плодовитость. Из греческой культуры образ волка перекочевал в римскую, в том числе и в фестиваль Луперкалии.

Как в Древнем Риме отмечали Луперкалии?

Празднование Луперкалий начиналось в Луперкале, пещере на холме Палатин в Древнем Риме, где, согласно римской мифологии, богиня-волчица Лупа вскормила Ромула и Рема. Только Луперции, жрецы фестиваля имели право зайти в пещеру. Что именно они там делали, неизвестно, но после их выхода из пещеры наступал этап жертвоприношения. В жертву приносили собаку, домашнее воплощение волка, и козла, который в Древнем Риме был символом плодородия. После этого кровь козла с помощью ножа наносилась на лбы молодых юношей, а затем стиралась тканью, смоченной в молоке.

Когда завершался этап с жертвоприношениями, начиналась самая интригующая часть фестиваля: молодые мужчины бежали по улицам Рима, нанося удары кожаными ремнями женщинам, которые встречались им по пути. Зачем они так делали? Считалось, что удары юношей, прошедших ритуал с кровью убитого козла, имели чудодейственную силу: женщины после них беременели и рожали детей. Девушки, недавно вышедшие замуж, специально вставали на пути у бегущих парней, чтобы получить заветный удар и поскорее стать матерями.

От веселья к жесткости

Изначально веселый праздник плодородия, во время которого жители Рима вместе ели и пили, к третьему веку приобрел неожиданно жестокую сторону: отношение к женщинам разительно изменилось. Если изначально женщины сами протягивали ладони, чтобы получить легкий ритуальный удар, то к эпохе Поздней Античности удары стали наносить по разным частями тела, а мужчины вели себя несдержанно и грубо. Цицерон, римский философ I века до н.э. назвал Луперкалии варварским действом, диким и нецивилизованным, в рамках которого мужчины ставят себя выше государства и законов.

Связаны ли Луперкалии со Днем всех влюбленных?

К концу IV века популярность Луперкалий начала угасать. И связано это, в первую очередь, с принятием новой религии, христианства в 313 году. В 392 году император Феодосий I запретил все языческие фестивали, но Луперкалии просуществовали еще как минимум столетие после запрета. В конце V века появился день, посвященный Святому Валентину, однако он далеко не сразу превратился в День всех влюбленных, а спустя как минимум 900 лет. Именно поэтому прямую связь между Луперкалиями и Днем всех влюбленных невозможно установить. И всё же у двух таких разных праздников есть нечто общее: оба они чествуют приход весны и своего рода стремление к единению для дальнейшего продолжения рода.