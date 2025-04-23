Ильхам Алиев: Уже 5 лет азербайджанские спортсмены участвуют в международных соревнованиях как представители народа-победителя

Сегодня в Баку подвели итоги спортивного года, который оказался для Азербайджана богатым на победы. На международных соревнованиях азербайджанские спортсмены завоевали больше 2 тыс. медалей, 600 из которых – золотые. Для страны это рекордный показатель.

На встрече со спортсменами президент Ильхам Алиев увязал высокие результаты с тем, что развитие спорта в Азербайджане стало государственной политикой. Здесь с нуля построили спортивную инфраструктуру, создали условия для занятий спортом во всех регионах. После завершения в этом году строительства двух олимпийских спортивных комплексов – в Гяндже и Евлахе – число таких объектов достигло 46.

Физическая подготовка и нравственная чистота молодежи должны составлять единое целое. Только тогда страна сможет успешно развиваться. А спорт имеет огромное значение в воспитании молодого поколения в духе патриотизма…

- Ильхам Алиев

По его словам, победа во Второй карабахской войне, одержанная Азербайджаном пять лет назад, повышает ответственность спортсменов, которые с тех пор участвуют в соревнованиях как представители народа-победителя.

В Азербайджане традиционно проводится множество международных спортивных соревнований. И главным соревнованием этого года стали третьи Игры стран СНГ, проводившиеся в нескольких городах с участием тысяч иностранных гостей. Центром соревнований стала Гянджа, также турниры проводились в Ханкенди.

Кроме того, в Азербайджане впервые прошел международный турнир по UFC. Это самое популярное спортивное соревнование в мировом масштабе, и обычно большинство этапов таких соревнований проводится в Америке или других наиболее развитых странах.

Организаторы отмечали, что не могли себе представить и не ожидали, что Баку окажется таким развитым, таким красивым городом. Иными словами, такое соревнование с участием тысяч спортсменов, иностранных гостей, освещавшееся мировыми медиа, является своего рода презентацией нашей страны

- президент Азербайджана

В этом году уже традиционно в Баку прошла гонка Формулы 1. После первой гонки Формулы число иностранных туристов, приезжающих в Азербайджан, выросло на 20%. Особенностью Формулы 1 этого года стало то, что все билеты были проданы заранее и даже планировалось установить дополнительные трибуны. Хотя это городская гонка, поэтому установить больше трибун очень сложно. Но, несмотря на это, вживую эту гонку наблюдали 20 тыс. человек. В целом, аудитория этого соревнования составляет полмиллиарда человек.

В наступающем году в Азербайджане - в Гусаре, на горнолыжном курорте «Шахдаг» - впервые пройдет Кубок мира по горнолыжному спорту. «Шахдаг» будет внесен в расписание международных горнолыжных соревнований. Там ежегодно вводят в эксплуатацию новые трассы. В ближайшие год-два протяженность трасс составит примерно 55 км.

Все это повышает туристический потенциал Азербайджана, где уже создана мощная инфраструктура - автомобильные, железные дороги, 9 международных аэропортов. Масштабные инфраструктурные работы ведутся в Карабахе и Восточном Зангезуре. Там уже проводятся соревнования – на Кёнделенчайском водохранилище, на Суговушанском водохранилище. В будущем соревнования по гребле могут проводиться и на Сарсангском водохранилище.