Гранат: польза и вред, чем полезен для женщин, гранатовый сок

Вот-вот завершится сезон граната. В чем польза и вред граната, что полезнее – гранат или гранатовый сок, чем полезен гранат для женщин, – обо всем этом рассказала "Вестнику Кавказа" нутрициолог Юлия Орлова.

(Эксклюзив)

Сезон граната подходит к концу – сейчас буквально последняя возможность отведать сочной ягоды, чтобы зарядиться витаминами и другими полезными веществами перед началом зимы.

Гранаты везут в Россию из разных стран, но особенно популярны у россиян гранаты из Азербайджана: они приемлемы по цене и отличаются насыщенным сладко-кислым вкусом.

О пользе и вреде этой удивительной ягоды рассказала "Вестнику Кавказа" нутрициолог с медицинским образованием Юлия Орлова.

В чем польза и вред граната?

По словам специалиста, в гранате содержится множество нужных организму веществ.

"Гранат богат витамином С, калием, железом, магнием, полифенолами и эллаговой кислотой (именно из-за нее у граната такой терпкий вкус). Эти вещества помогают пищеварению, поддерживают иммунитет, сердце, кожу и помогают снижать воспаление"

– Юлия Орлова

Есть польза и в косточках граната: в них содержатся полезные масла и клетчатка, они также позитивно влияют на пищеварение. Эксперт отметила, что косточки не обязательно выбрасывать, главное – тщательно разжевать их.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В то же время, указала нутрициолог, гранат может и нанести вред, если у человека есть определенные особенности здоровья. Например, тем, кто болеет гастритом или язвой, а также находится в периоде обострений проблем с ЖКТ, есть яркую ягоду стоит с осторожностью, так как из-за кислого свежего граната может возникнуть дискомфорт.

"Гранатовый сок нежелателен при диабете и склонности к перепадам сахара из-за высокой концентрации фруктозы. Им не стоит увлекаться при склонности к запорам"

– Юлия Орлова

Чем полезен гранат для женщин?

Эксперт обратила внимание на особую пользу граната для женщин: содержащиеся в нем фитоэстрогены помогают мягко поддерживать гормональный баланс. Употребление граната в пищу сокращает симптомы ПМС и менопаузы, антиоксиданты улучшают состояние кожи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что полезнее — гранат или гранатовый сок?

Если стоит выбор между гранатом или гранатовым соком, то, по словам нутрициолога, при прочих равных стоит предпочесть целую ягоду.

"В нем больше клетчатки, меньше сахара, а все антиоксиданты сохраняются естественным образом. Сок – это концентрат, которым лучше не злоупотреблять: в 1 стакане содержится сок 2-3 гранатов"

– Юлия Орлова

Именно в зернах, подчеркнула эксперт, содержится вся клетчатка, а также большая часть антиоксидантов. Сок же, по сути, представляет собой концентрат сахаров, в котором отсутствуют пищевые волокна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как есть гранат?

Нутрициолог также дала несколько советов о том, как извлечь из граната максимальную пользу, ведь целебные свойства есть не только у зерен.

Корочку от граната можно не выкидывать: подсушенные гранатовые корочки можно заваривать кипятком и получать вкусный и полезный напиток.

Нельзя долго хранить очищенный гранат, так как полезные вещества быстро разрушаются. Максимальный срок хранения – не более одного-двух дней в холодильнике в герметичном контейнере.

Зерна очищенного граната можно заморозить – тогда в них сохранится большая часть витаминов и антиоксидантов. Такие зерна можно добавлять в каши и смузи, а также салаты.

Термическая обработка граната разрушит витамин С, поэтому ее лучше избегать.

"Идеальный вариант: купить спелый гранат, почистить, часть съесть сразу, а оставшиеся зерна заморозить. Так вы продлите сезон еще на пару месяцев без потери пользы"

– Юлия Орлова