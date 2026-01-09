Гэвин Ньюсом:  станет ли губернатор Калифорнии президентом США в 2028 году?

Гэвин Ньюсом - харизматичный, уверенный в себе и опытный политик, нынешний губернатор Калифорнии. На сегодняшний день Ньюсом в числе немногих политиков, которые открыто критикуют Трампа. Почему Гэвин Ньюсом против Трампа, в чем суть его политики и есть ли у него шансы стать кандидатом в президенты?

После поражения Камалы Харрис на президентских выборах в США 2024 года Демократическая партия не просто ушла в тень, но продолжает получать удары: многие американцы винят партию за слабость, в результате которой Дональд Трамп во второй раз пришел к власти. Фактически, рейтинги неодобрения Демократической партии и Дональда Трампа в Америке с сентября 2025 года на одном уровне: 63% и 56% соответственно. Следующие выборы президента состоятся в 2028 году, и явного лидера у демократов всё еще нет. Правда, им потенциально может стать Гэвин Ньюсом.

Кто такой Гэвин Ньюсом?

Гэвин Ньюсом - губернатор Калифорнии, срок полномочий которого истекает в конце 2026 года. Впервые о нем как о возможном кандидате в президенты 2028 от Демократической партии заговорили в июне 2025 года, когда Трамп развернул войска Нацгвардии США в Лос-Анджелесе на фоне массовых протестов и беспорядков, которые были спровоцированы антимиграционными рейдами администрации президента. В видеообращении Ньюсом назвал Трампа ”разрушителем демократии”. Он предупредил жителей Америки, что меры в отношении Калифорнии - это только начало, и за ней последуют другие штаты. ”Демократию атакуют, момент, которого мы все так боялись, настал”, - заявил Ньюсом.

Почему Гэвин Ньюсом против Трампа?

Открытое выражение неудовлетворения действиями Трампа - хороший стратегический манёвр со стороны Ньюсома. Еще в январе 2025 года, после разрушительных калифорнийских пожаров, Трамп и Ньюсом пообещали работать вместе, чтобы справиться с последствиями катастрофы, несмотря на уже существовавшие к тому времени разногласия: Трамп называл Ньюсома ”Ньюскамом”, что в переводе означает ”новый мошенник”, а Ньюсом критиковал Трампа за отказ от 14 Поправки, гарантирующей право на гражданство по рождению на территории США.

Однако скооперировать свои усилия политикам не удалось, и уже в июне американская Нацгвардия вошла в штат Калифорния, на что резко отреагировал Ньюсом, призвав всех американцев противостоять нынешнему президенту и тем самым косвенно подтвердив своё намерение, как минимум, побороться за статус кандидата в президенты. Повод и время были выбраны как нельзя лучше. Поводом стало то, что Ньюсом назвал ”злоупотреблением властью” со стороны Трампа, время активной политической борьбы тоже вполне подходящее: губернаторский срок Ньюсома подходит к концу (в ноябре 2026 года состоятся выборы нового губернатора), что даёт ему возможность поучаствовать в президентской гонке, не отвлекаясь на другие вопросы.

Как Ньюсом попал в политику?

Гэвин Ньюсом родился в 1967 году в Сан-Франциско в небогатой семье, у которой, между тем, были серьёзные связи с истеблишментом. Отец Гэвина, Билл, был близким другом Гордона Гетти, одного из богатейших людей Америки, и руководил его трастовым фондом. Когда родители Ньюсома развелись, Гордон и его жена Энн, оказывали поддержку Гэвину, оставшемуся с матерью Тессой. Именно они в 1992 году вложили деньги в его первый бизнес - винодельческое хозяйство PlumpJack. Со временем бизнес разросся: к 2002му году предприятия Ньюсома оценивались почти в $ 7 млн.

В 1995 году, будучи успешным бизнесменом, Ньюсом поддержал Уилли Брауна в качестве кандидата в мэры Сан-Франциско, и тот после победы обеспечил ему место в Управлении по парковкам и дорожному движению города, а год спустя - в Наблюдательном совете Сан-Франциско. В 2003 году Ньюсом впервые баллотировался в мэры Сан-Франциско, и на свою компанию собрал более $4 млн, в том числе получив чеки от Гетти, а также других влиятельных и либеральных семей города. Должность мэра Сан-Франциско Ньюсом занимал с 2004 по 2011 годы.

Гэвин Ньюсом - классический демократ?

58-летний Гэвин Ньюсом, окончивший один из калифорнийских иезуитских университетов со степенью бакалавра политологии, в политике уже 30 лет: он прошел путь от мэра Сан-Франциско до губернатора Калифорнии, при этом сумев не растерять поддержку электората: по состоянию на конец 2025 года, рейтинг одобрения Ньюсома составляет 53-56%. Гэвин Ньюсом считается умеренным демократом и центристом, поддерживающим как ценности либерального общества, так и устремления рабочего класса. Он критикует Демократическую партию за то, что она утратила почву под ногами и призывает её к решению внутренних проблем и обретению единой линии, необходимой для того, чтобы одержать победу на предстоящих выборах 2028 года. Сам себя Ньюсом называет себя прогрессивным политиком, сторонником меньшинств и человеком, который старается добиться справедливости.

Как Ньюсом борется с Трампом?

Гэвин Ньюсом называет американское общество травмированным, поляризованным и измотанным. По его словам, он не понимает, как Америка сможет еще три года прожить при президенте Дональде Трампе, которого он считает самым деструктивным президентом и человеком из всех, кого он знает. Ньюсом уверен, что США находятся под реальной угрозой, в том числе и дети, которые смотрят на то, как американский президент позволяет себе называть других людей ”умственно отсталыми” и ”свиньями”. Сегодня метод борьбы Ньюсома с Трампом - это открытая критика и сатира. В своих соцсетях возможный кандидат в президенты 2028 неустанно напоминает о том, какие обещания Трамп не выполнил, насколько усугубилось экономическое положение страны и как увеличилось состояние миллиардеров, которые поддерживают нынешнего президента. Ньюсом записывает подкасты, куда приглашает видных экспертов и аналитиков, рассказывает об успехах штата Калифорния и о несправедливом распределении бремени налогообложения в других штатах.

Как Ньюсом готовится к 2028 году?

Сам Ньюсом утверждает, что не знает, как сложится его судьба после того, как истечёт срок его полномочий в качестве губернатора Калифорнии. Однако все его действия и шаги говорят об обратном:

критикует как нынешнюю власть, так и Демократическую партию за неспособность обрести равновесие; активно знакомит американцев с собой. В декабре, в частности, была издана его автобиография под названием ”Молодой человек, который всегда спешит”, где он рассказывает о сложностях, которые ему довелось преодолеть в своей жизни; не отказывается ни от одной возможности дать интервью или выступить с заявлением, демонстрируя образ уверенного и опытного политика, способного предложить стране альтернативу всему, что было раньше; одновременно поддерживает либеральные ценности и транслирует образ заботливого семьянина, не скрывающего свою любовь к жене и четырем детям; начинает высказывать своё отношение к внешней политике.

Как Гэвин Ньюсом относится к другим странам мира?

Ньюсом и Россия

В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, губернатор Гэвин Ньюсом подписал указ, предусматривающий соблюдение всеми госуправлениями штата санкций против России, а также призывающий частных лиц и предприятия отказаться от сотрудничества со страной. Тогда Ньюсом поддержал Украину.

Ньюсом и Китай

По мнению Ньюсома, Китай - главный конкурент США. Губернатор Калифорнии обвиняет Трампа в том, что выходя из международных организаций, он даёт возможность Китаю заполнять вакуум, что может привести к серьёзным экономическим последствиям в будущем.

Ньюсом и Иран

Гэвин Ньюсом в своих соцсетях поддержал иранцев, которые принимают участие в протестах, продолжающихся в стране с конца декабря 2025 года. По его словам, Калифорния солидарна с теми, кто бросает вызов жестокости и авторитаризму.

Ньюсом и Венесуэла

После того как Трамп нанёс удары по Венесуэле, Ньюсом заявил, что Мадуро - преступник, однако ”управлять” Венесуэлой без долгосрочного плана опасно для США. По мнению губернатора Калифорнии, путь вперёд должен быть проложен через ”демократию, права человека и стабильность”.

Что Ньюсом обещает американцам?

Пока что как таковой общенациональной программы у Гэвина Ньюсома нет, однако 8 января, выступая с Посланием о положении дел в штате Калифорния перед местными законодателями, он отметил успехи и направления развития своего штата, на которые, возможно, он будет опираться в своей предвыборной кампании, если всё-таки станет кандидатом в президенты США 2028. Среди приоритетов Ньюсома во внутренней политике: