Фархаду Халилову — 80 лет

Сегодня народному художнику Азербайджана Фархаду Халилову исполнилось 80 лет. Расскажем, когда он начал рисовать, где получил образование, в каких странах проходили выставки Халилова, какими наградами он отмечен.

Как Фархад Халилов увлекся живописью?

Фархад Халилов родился 26 октября 1946 года в Баку в семье известного в Азербайджане государственного и политического деятеля. Курбан Халилов был министром местной промышленности, потом возглавлял министерство финансов, а затем занимал пост председателя президиума Верховного Совета.

Рассказывая о том, как началось его увлечение живописью, Халилов признается, что своих детских рисунков не помнит. Он записался в кружок в Доме пионеров, но "долго там не продержался". А настоящий интерес к изобразительному искусству возник позже: Фархад учился "в классе четвертом или пятом", когда в его школе "появился замечательный педагог Юрий Яковлевич Лобачевский", и он "наряду с рисованием натюрмортов, пейзажей, этюдов с натуры" начал делать копии картин Виктора Васнецова, Василия Поленова и других русских классиков, тогда же "стал впервые пользоваться масляными красками".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где учился Фархад Халилов?

В семье этому увлечению "никто не мешал", правда, отец, узнав, что Фархад хочет поступать в Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде, предложил подумать об архитектурном институте. "Профессия художника казалась нестабильной", а архитектор всегда "связан с промышленностью, организациями, проектами", объясняет, почему был дан такой совет, Халилов.

В училище он занимался в 1961-1966 годах, а продолжил образование в Москве: сначала в Высшем художественно-промышленном училище (теперь это Российский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова), потом в Московском полиграфическом институте (теперь это Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова).

В Москве 1960-1970-х Халилов общался с Ильей Кабаковым, Олегом Целковым, Юрием Купером, Евгением Чубаровым, Саввой Ямщиковым, Юрием Колпинским, другими известными художниками и искусствоведами, участвовал в выставках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выставки в Москве

Первая персональная выставка Халилова в Москве состоялась в 1973 году. Инициатором стал писатель и искусствовед Григорий Анисимов, который принес фотографии его работ в редакцию журнала "Юность": там часто демонстрировали картины современных художников, в основном, правда, московских.

По тем временам это было событием серьезным: выставка в столице, со статьей в журнале "Юность", который выходил миллионным тиражом

— Халилов

В 1976-м в Москве прошла вторая выставка, посвящена она была Испании. В этой стране художник побывал двумя годами раньше и нашел там "много общего с Апшероном: каменные заборы, оливы, виноградная лоза, растянувшаяся на песке", люди, похожие на азербайджанцев.

Потом работы Халилова еще не раз показывали в Москве, а в апреле — мае 2008 года Третьяковская галерея на Крымском Валу устроила ретроспективную выставку, на которой демонстрировались около 80 картин из циклов разных лет: "Встреча" (1983–2007), "Узоры земли" (1999–2006), "Воспоминание" (2003–2006), листы из графических серий 1984 года "Поздние вечера" и "Весна 1984 года". 70-летие мастера в российской столице отметили дважды. В сентябре 2016 года в пространстве Музея Востока на ВДНХ открылась выставка "Встреча", на которой экспонировались около полусотни произведений, созданных за последние десятилетия. А в ноябре в главном здании музея на Никитском бульваре представили вторую часть "Встречи" — примерно 50 полотен 1970-х — 2000-х годов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Картины Халилова показывали в Германии, Италии, США, Франции, Японии и других странах. Так, в Лондоне его первая персональная выставка состоялась в 2011 году, а в марте 2015-го работы демонстрировались в знаменитой галерее Saatchi.

Выставки в Баку

Выставок в Баку у Халилова не было долго: не хотелось "разговоров о том, что, дескать, он пользуется авторитетом отца". Впервые работы художника на родине показали в 2009 году. Через десять лет, в сентябре 2019-го, в Центре Гейдара Алиева открылась вторая персональная выставка "Снова в Баку". Проходившая с 30 ноября 2023 года по 17 февраля 2024-го в Музее азербайджанской живописи XX–XXI веков выставка "Между небом и землей" объединила живописные работы мастера последних лет и графические листы, которые раньше не демонстрировались. А выставка, приуроченная к 80-летию художника, состоится в Азербайджанском национальном музее искусств.

Работы Халилова искусствоведы часто относят к абстрактному минимализму, а их автор такому определению удивляется и считает, что "они абсолютно реалистичны". Среди его картин есть и портреты, и натюрморты, но прежде всего это пейзажи — море и виды Апшерона. Впрочем, сам художник слово "пейзаж" не очень любит: для него "это скорее явления природы". По признанию Халилова, "природа притягивала" его с детства, когда он на даче "наблюдал движение ветра, заката, травы".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как Фархад Халилов стал председателем Союза художников Азербайджана?

Съезд Союза художников Азербайджана 1987 года "вызвал много шума", там произошла "настоящая революция", вспоминает Халилов. Парторганизация творческого союза выдвинула своего кандидата, а художники предложили своего и смогли заручиться необходимой поддержкой — так Халилов был избран председателем Союза художников Азербайджана и руководит им до сих пор.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие награды и почетные звания есть у Фархада Халилова?

Звание заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР Халилов получил в 1988 году, в 2002-м стал народным художником Азербайджана. В 2006 году он был награжден орденом "Шохрат" ("Слава"), в 2016-м — орденом "Шараф" ("Честь"), в 2021-м — орденом "Эмек" ("Труд") I степени.

В 2008 году Халилов стал почетным зарубежным членом Российской академии художеств, в 2012-м получил золотую медаль РАХ.

В 2000 году художника наградили французским орденом Искусств и литературы, он — лауреат межгосударственной премии СНГ "Звезды Содружества" 2016 года, а в 2023-м получил медаль ТЮРКСОЙ "Шараф".

23 октября нынешнего года, в преддверии юбилея, Халилов был удостоен ордена "Истиглал" ("Независимость"). Примечательно, что автором эскиза этой награды является он сам.