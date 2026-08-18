Азим Азимзаде — художник-самоучка, создавший азербайджанскую сатирическую графику

Азима Азимзаде называют самородком и великим самоучкой. Он не имел специального художественного образования, но стал основоположником современной азербайджанской сатирической графики, признанным мастером политического плаката и известным театральным художником. Расскажем, в каких изданиях публиковались работы Азимзаде, с какими театрами он сотрудничал.

Как Азим Азимзаде учился рисовать?

Азим Азимзаде родился 7 мая 1880 года в селе Новханы близ Баку. В восемь лет он поступил в моллахану — школу при мечети, а через четыре года — в трехклассную русско-татарскую школу. Там Азим изучал историю, русский язык и другие общеобразовательные предметы, а на уроках рисования делал иллюстрации к сказкам. Эти занятия очень нравились подростку, а учителя хвалили его работы. В 15 лет Азим окончил школу и начал трудовая жизнь: работал подручным в литейном цехе, потом — посыльным в конторе купца Кулиева, а в свободное время занимался рисованием и самообразованием. Стены дома, который строил купец, расписывал художник по фамилии Дуров. Азим подружился с ним — так состоялось его первое знакомство с будущей профессией. Дуров учил подростка работать с масляными красками, рассказывал о знаменитых художниках, а Азим старался помогать ему в работе.

С какими изданиями сотрудничал Азим Азимзаде?

Азербайджанский сатирический журнал "Молла Насреддин", основанный Джалилом Мамедкулизаде и Омаром Фаиком Неманзаде и получивший название в честь полулегендарного восточного мудреца, впервые вышел в свет в Тифлисе 7 апреля 1906 года. Еженедельник быстро стал популярным, Азимзаде решил отправить в редакцию свои работы, и в седьмом номере был напечатан его первый рисунок — карикатура на "важного господина из Баку". А в 1909 году художник уже сам стал редактировать выходивший в Баку еженедельный сатирический журнал "Занбур" ("Оса"), там публиковались его фельетоны и рисунки. Также Азимзаде делал множество шаржей и карикатур на политические, бытовые и антирелигиозные темы для русскоязычных сатирических журналов "Барабан" и "Бич". В 1914 году начал издаваться еще один сатирический журнал на азербайджанском языке — "Мазали" ("Смешной"), и в каждом его номере четыре страницы отводились под рисунки Азимзаде. Потом он активно сотрудничал с сатирическими журналами "Бабаи-Эмир" и "Тути" ("Попугай"), а также с литературно-общественным еженедельником "Шалале" ("Водопад").

В ноябре 1922 года снова начал выходить "Молла Насреддин" — теперь уже в Баку, Азимзаде стал его главным художником и занимал этот пост до января 1931 года, когда журнал закрылся. Также он много лет был главным художником газеты "Коммунист", выходившей на азербайджанском языке. А еще плакаты и карикатуры Азимзаде печатались в газете "Бакинский рабочий", журнале "Скорпион" ("Эгреб") и других изданиях.

В начале 1920-х он вместе с поэтом Сергеем Городецким делал плакаты для бакинских "Окон РОСТА", а во время Великой Отечественной войны создавал антифашистские плакаты и "Агитокна".

Азим Азимзаде — книжный график и театральный художник

Первой большой работой Азимзаде — книжного графика стал сборник сатирических стихов Мирзы Алекпера Сабира "Хопхопнаме", вышедший в 1914 году. Также он иллюстрировал повести и рассказы Джалила Мамедкулизаде, Абдуллы Шаига, Наримана Нариманова, Абдуррагим бека Ахвердиева, других азербайджанских писателей.

Много работал Азимзаде в театре: оформил оперу "Лейли и Меджнун", музыкальные комедии "Аршин мал алан" и "Не та, так эта" Узеира Гаджибекова, оперу Муслима Магомаева "Наргиз", оперу Зульфугара Гаджибекова "Ашиг Гариб", другие оперные постановки. Также он создавал эскизы декораций и костюмов для спектаклей Азербайджанского государственного драматического театра и СатирАгитТеатра (так назывался в те годы будущий Русский драматический театр).

Также художник известен серией акварельных картин "Типы старого Баку", посвященных дореволюционному быту жителей азербайджанской столицы.

В 1927 году, когда отмечалось 20-летие творческой деятельности мастера, ему было присвоено звание народного художника Азербайджанской ССР.

Плакаты Азимзаде впервые экспонировались в 1933 году на выставке азербайджанских художников в Москве, а весной 1940-го в Баку открылась его первая персональная выставка, на ней было показано более 1200 плакатов, иллюстраций, других работ. Вскоре выставка состоялась в Москве, а в сентябре прошла в Ереване.

Азим Азимзаде — педагог

Преподавать Азимзаде начал в 1907 году: давал частные уроки, проводил занятия в школах. В 1920-м он как заведующий отделом изобразительных искусств наркомата просвещения стал инициатором создания в Баку Азербайджанского государственного художественного училища. Там художник преподавал до конца жизни, а несколько лет был еще и его директором.

Скончался Азимзаде 15 июня 1943 года, вскоре училище получило его имя. В 1968-м в квартире, где художник прожил много лет, открылся его Дом-музей. В Ичери Шехер есть памятник Азимзаде и скульптурная композиция персонажей его работ, в честь художника названа одна из бакинских улиц.