Духов день 2026: когда, что это за праздник, что ни в коем случае нельзя делать

После Троицы наступает Духов день - очень чтимый в народе праздник, не потерявший свою значимость по сей день. Что это за день, почему в него строго-настрого запрещено работать на земле, как его отмечали в древности и как сейчас?

Когда Духов день в 2026 году?

Духов день всего раз в году: а в понедельник после Троицы. В этом году в России праздник приходится на первый день лета - 1 июня (Троица - 31 мая). Дата всегда разная, потому что зависит от Воскресения Христова: Духов день после Пасхи отмечается строго на 51й день (с учетом самого пасхального дня).

Что за праздник Духов день?

Духов день - православный праздник, который связан с Троицей и входит в цикл ее попразднства - 6 дней после, когда на церковных богослужениях вспоминают события великого торжества. Посвящен Духов день Святому Духу - третьей ипостаси или олицетворению Бога, неотделимой в христианстве от двух других: Бога-Отца и Бога-Сына. Как и Троица, Духов день определен событием, описанным апостолом Лукой: схождением Святого Духа на учеников Христа через 50 дней после воскрешения.

В англоязычных странах Духов день называется Whit Monday. Слово whit происходит от слова white и относится к традиции крестить людей в дни Пятидесятницы (Троицы) в белых одеждах. В Германии Духов день носит название Pfingstmontag, где первая часть слова Pfingst произошла от латинского Pentecoste - ”Пятидесятница”, а Montag - это понедельник. Сегодня во многих европейских странах Whit Monday или Духов день - официальный выходной, с праздничными шествиями, парадами и всевозможными увеселениями.

Когда начали отмечать Духов день?

Для всех верующих христиан, как восточных (православных), так и западных (католиков, лютеран, англиканцев, протестантов и т.д.), концепция о Святом Духе как об олицетворении Бога крайне важна: Святой дух действует в человеке, направляет его и и проявляется в различных дарах, как, например, в даре говорить на разных языках, который был ниспослан апостолам в Пятидесятницу. Несмотря на важность для христиан образа Святого Духа, толкования Его происхождения продолжались вплоть до IX века, и в восточно-христианской традиции (в Константинополе) именно в это время появляется обозначение понедельника после Троицы как Дня Святого Духа. На Руси, как Троицу, так и Духов день стали отмечать в XIV веке, благодаря популяризации праздника Сергеем Радонежским, основателем Троице-Сергиевой лавры.

Когда Земля - именинница?

На Руси в году было несколько дней, когда чествовали Мать-сыру землю — важнейшую стихию, наряду с огнем и водой. Одним из таких дней у славян был Духов день. Землю называли матерью, потому что от нее зависел урожай, а значит выживание людей и животных. После распространения христианства на Руси и появления Духова дня люди стали считать этот праздник днем рождения Матери-сырой земли. Говорили, что Земля - именинница, поскольку в день Сошествия Святого Духа ее сотворил сам Господь. Праздновали этот день широко, традиционно с гуляниями, играми, песнями и хороводами, восхваляя Бога-Творца и матушку-землю, вплоть до XX века.

Что нельзя делать в Духов день?

В Духов день не постятся, не предаются унынию, не сквернословят и не злятся: в этот день душа должна оставаться открытой Слову Божьему и наполняться Святым Духом. У православной церкви на этот день больше нет запретов: ходить на кладбище, креститься, работать, в том числе на огороде, собирать плоды, поливать растения, делать уборку и заниматься бытовыми вещами можно. При этом важно перед любым делом обращаться к Богу за помощью и благословением.

Что делать в День Святого Духа?

В праздник и накануне верующие ходят в церковь на богослужения, молятся Святому Духу, воздавая ему благодарность за помощь и прося благополучия, здоровья, мира и усердия в делах. После Троицы православные продолжают оказывать помощь тем, кто нуждается.

Поздравляют в Духов день как лично, так и онлайн - с помощью открыток и пожеланий поддержки Святого Духа, мира, здоровья, спокойствия, мудрости и наставления в делах.

Запреты, традиции и приметы Духова Дня

Более православную, чем народную коннотацию праздник Святого Духа приобрел только в XX веке, поэтому с ним связан ряд традиций, запретов и примет: