День Иерусалима 2026: что это за праздник, когда и как его отмечают?

День Иерусалима - это национальный праздник Израиля, который отмечается с 1968 года. Что такое День Иерусалима, когда его празднуют в 2026 году и в чем его важность?

Когда День Иерусалима?

День Иерусалима всегда отмечается в предпоследний день второго месяца еврейского календаря - 28 ияра, который в 2026 году по григорианскому календарю начинается на закате 14 мая и завершается на закате 15 мая. Многие праздничные мероприятия Дня Иерусалима приходятся на 15 мая.

День Иерусалима - религиозный праздник?

День Иерусалима Главным раввинатом Израиля был объявлен малым религиозным праздником еще до его объявления национальным праздником. В этот день было предписано молится Господу, выражая Ему благодарность за победу в Шестидневной войне 1967 года и исполнение пасхальной Агады (рассказа), которой две тысячи лет и которая завершается словами ”в следующем году - в Иерусалиме!”

Чему посвящен День Иерусалима?

День Иерусалима празднует важное для еврейского народа событие - объединение города Иерусалима. Корни праздника уходят в события Июньской или Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль одержал победу над коалицией арабских государств, вернув контроль над Восточным Иерусалимом, который с 1948 года находился под управлением соседней Иордании. В течение 19 лет до 1967 года иудеи не могли посещать свои священные места, но 7 июня (28 ияра) 1967 года израильские десантники прорвали оборону Львиных ворот и добрались до Стены плача, объединив город под единым управлением.

Когда был установлен День Иерусалима?

В 1968 году правительство Израиля сделало дату 28 ияра официальным днём Иерусалима. Статус праздника была закреплён в 1998 году, когда Кнессет принял закон о Дне Иерусалима, объявив его национальным праздником, посвящённым освобождению и объединению города. День Иерусалима не международный праздник, и многие евреи, живущие в разных странах мира, его не отмечают.

В чем важность Дня Иерусалима?

День Иерусалима важен для жителей Израиля как праздник, который символизирует конец почти двух десятилетий разделения и ограничения доступа к святым местам. Изначально смысл этой даты отражал саму возможность религиозного самовыражения для представителей трёх религий - иудаизма, христианства и и ислама, - которые проживают в Иерусалиме. С исторической точки зрения праздник 28 ияра исполняет многовековое стремление иудейского народа вернуться в центр Иерусалима, который представляется как символ стойкости и преемственности. Несмотря на то то, что статус Иерусалима как исключительно израильского города, признали только США, День Иерусалима отмечается в рамках концепции единой неделимой столицы Израиля.

Также в праздник, посвященный освобождению Иерусалима, чествуют 182 израильских солдат, которые погибли в битве за город.

Что такое Марш с флагами?

Самая яркая традиция Йом-Йерушалаима (так на иврите называется День Иерусалима) - это Марш с флагами или Рикудгалим. В 2026 году он начался 14 мая. В ходе Марша, который также называют Танец с флагами, жители города маршируют по улицам Иерусалима с национальными флагами и поют традиционные песни, направляясь к Стене плача. Многие участники марша специально по случаю праздника надевают одежду сине-белых цветов, чтобы соответствовать цветам флага. Завершается марш благодарственной молитвой собравшихся. В последние годы Марш с флагами проходит не только в Иерусалиме, но и в других израильских городах.

Как отмечают День Иерусалима?

Хотя День Иерусалима - национальный праздник, правительство и предприятия Израиля в этот день работают. При этом компании на своё усмотрения могут дать сотрудникам выходной 28 ияра.

Официальные мероприятия и государственные церемонии, посвящённые дню объединения Иерусалима, проходят на Арсенальной горке - месте, где произошел бой между израильскими десантниками и иорданскими солдатами. У мемориала на месте сражения лидеры Израиля, в том числе политические и религиозные, проводят собрания, посвящённые памяти героев и будущему Иерусалима. По всему городу в День Иерусалима проходят концерты, встречи и экскурсии, подчёркивающие историческую и религиозную важность столицы страны.

Многие жители Израиля приезжают на праздник в Иерусалим, чтобы совершить паломничество к святым местам и вознести благодарственные молитвы Господу за воссоединение святого города.

Также в День Иерусалима жителям города, которым старше 65 лет и которые внесли вклад в развитие его культуры и образования, присуждается премия Якир Йерушалаим - Достойный гражданин Иерусалима.