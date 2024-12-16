Дата Туташхиа, Пиросмани, Креон: самые главные роли Отара Мегвинетухуцеси

В театре и кино Отар Мегвинетухуцеси исполнял самые разные роли: Отелло и Дон Кихота, Сирано де Бержерака и Короля Лира, Пиросмани и Сатина. А широко известен актер стал как Дата Туташхиа в телефильме "Берега". Расскажем, где и у кого он учился, в каких театрах играл, у каких режиссеров снимался, какие награды получал.

Как Отар Мегвинетухуцеси стал актером?

Отар Мегвинетухуцеси родился 16 января 1932 года в Тбилиси. В школьные годы об актерской карьере он поначалу не задумывался и профессию выбрал в десятом классе.

Мой одноклассник, с которым мы были неразлучны, — балагур, выдумщик, прекрасно танцевавший, потащил меня с собой в кружок художественного чтения во Дворец пионеров. В результате он стал геологом, а я актером

— Мегвинетухуцеси

В 1954 году он окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели (теперь это Грузинский государственный университет театра и кино имени Шота Руставели), учился у известных мастеров Дмитрия Алексидзе, Акакия Васадзе и Акакия Хоравы, а среди однокурсников был Нодар Мгалоблишвили, с которым Мегвинетухуцеси потом вместе играл во многих спектаклях.

В каких театрах играл Отар Мегвинетухуцеси?

В том же 1954-м Мегвинетухуцеси стал актером Тбилисского драматического театра имени Котэ Марджанишвили, в следующем году сыграл первую большую роль — Чонту в драме "Отверженный" (другое ее название "Изгнанник") Важи Пшавелы. В 1967-м главный режиссер труппы Гига Лордкипанидзе создал новый драматический театр в Рустави, и, как вспоминал артист, "молодой состав актеров", среди которых был и он, "двинулся вслед за ним". В 1975-м Мегвинетухуцеси вернулся в Театр имени Марджанишвили, в 1996-2005 годах был также его художественным руководителем.

В этих театрах он исполнял самые разноплановые роли: Сирано де Бержерака в одноименной драме Эдмона Ростана, Дон Кихота в спектакле "Хитроумный идальго" по роману Мигеля де Сервантеса и мюзиклу Дейла Вассермана и Митча Ли, главную роль в "Царе Эдипе" Софокла, Визиря в "Легенде о любви" Назыма Хикмета. Много играл Мегвинетухуцеси в шекспировских трагедиях и комедиях: Короля Лира, Отелло, Марка Антония, Бенедикта, также среди созданных им образов Уджуш Эмха в спектакле "Хаки Адзба" по одноименной повести Лео Киачели и Лео в пьесе "Провинциальная история" Лали Росебы. А Сатина в "На дне" Максима Горького и Пиросмани в "Празднике одиночества" Вадима Коростылева актер играл и в Тбилиси, и в Рустави.

Заслуженным артистом Грузинской ССР он стал в 1965 году, народным артистом Грузинской ССР — в 1973-м, народным артистом СССР — в 1979-м. В 1977 году Мегвинетухуцеси получил Государственную премию Грузинской ССР имени Котэ Марджанишвили, в 1998-м — Государственную премию Грузии имени Шота Руставели. А в 1997 году, когда отмечалось 65-летие актера, он был награжден орденом Чести.

В Театре имени Марджанишвили Мегвинетухуцеси исполнял роль Креона в "Антигоне" Жана Ануя, поставленной Темуром Чхеидзе. Этот спектакль посмотрел художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков и предложил сделать еще одну "Антигону" — в Москве.

Я удивился: как это возможно с моим акцентом? А в это же время "Антигона" Чхеидзе шла и в БДТ с Олегом Басилашвили. И я предложил Темуру, если у меня не получится, пусть пригласит Басилашвили. Мне хотелось обезопасить не столько себя, сколько само это начинание. Пять месяцев я работал над текстом один, затем начались репетиции во МХТ

— Мегвинетухуцеси

Премьера состоялась в сентябре 2001 года, за эту роль актер получил российские премии "Чайка" и "Кумир".

В каких фильмах снимался Отар Мегвинетухуцеси?

В кино актер дебютировал в 1958 году, сыграв одну из главных ролей в "Фатиме" — экранизации одноименной поэмы Коста Хетагурова. Потом его в свои фильмы приглашали Тенгиз Абуладзе ("Мольба", "Ожерелье для моей любимой" и "Древо желания"), Лана Гогоберидзе ("Под одним небом" и "Круговорот"), Георгий Шенгелая ("Хареба и Гоги"), Теймураз Баблуани ("Брат"), другие известные режиссеры. А визитной карточкой Мегвинетухуцеси стала главная роль в многосерийном телефильме "Берега", который Гига Лордкипанидзе и Гизо Габескирия сняли по роману Чабуа Амирэджиби "Дата Туташхиа".

Это человек моей мечты, каким я сам хотел бы быть

— актер о Дате Туташхиа

За эту работу он в 1981 году был удостоен Государственной премии СССР.

Еще одним совместным фильмом Мегвинетухуцеси и Лордкипанидзе в 1990 году стали "Белые флаги" — экранизация одноименного романа Нодара Думбадзе.

В 1991 году актер сыграл главную роль в картине "Изыди!.." Дмитрия Астрахана и получил приз международного кинофестиваля в Токио.

В 2012 году в Тбилиси праздновали 80-летие Мегвинетухуцеси. В День грузинского театра, 14 января, на юбилейном вечере в Доме актера он исполнил 11 отрывков из разных своих спектаклей, а 16 января день рождения отметил на сцене Театра имени Марджанишвили, снова сыграв в "Антигоне".

Артист скончался 9 мая следующего года, 12 мая его похоронили в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии рядом с актерами Рамазом Чхиквадзе и Гурамом Сагарадзе.

В Тбилиси именем Мегвинетухуцеси названа площадь, в январе 2015 года в Парке 9 апреля в центре города открыли памятник актеру.