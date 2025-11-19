Что за праздник 21 ноября: Михайлов день и Собор архангела Михаила

21 ноября православные россияне отмечают Собор архистратига Михаила, в народе называемый Михайловым днем. Что за праздник Михайлов день, что можно и нельзя в него делать и как поздравить близких - рассказываем в нашем материале.

Михайлов день - православный праздник?

Михайлов день - православный праздник, в который почитают архистратига Михаила, главного ангела в христианстве, а также всех остальных ангелов, населяющих небо и служащих Богу. Церковь праздник называет Собором Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. ”Архистратиг” с греческого значит ”военачальник”, а под Небесными Силами бесплотными подразумеваются все ангелы, в том числе архангелы, херувимы и серафимы. Дата у Михайлова дня фиксированная: он всегда отмечается 21 ноября, за 7 дней до начала Рождественского, последнего в году, поста.

Кто такой архангел Михаил и чей он покровитель?

Архангел Михаил, которому в числе прочих ангелов посвящен Михайлов день, предводитель воинства ангельского. Его почитают все три Авраамические религии: он упоминается и Ветхом и в Новом завете, а также в Коране как ангел Микаил. Согласно книге Откровений, архангел Михаил вместе со своими ангелами одержал верх над сатаной (дьяволом или Люцифером) в образе дракона, низвергнув его на землю. Вот почему иногда на иконах Михаил изображается поражающим копьем дьявола. Архангел Михаил - покровитель душ умерших, воинов, торговцев, врачей, моряков, банкиров, а также всего христианства и церкви. Предводитель всех ангелов также покровитель города Архангельска и хранитель Ватикана.

В чем помогает архангел Михаил?

Михаил, как и другие архангелы, считается проводником воли Божьей, он укрепляет веру и просвещает разум людей. Архистратиг помогает всем: и женщинам, и мужчинам. Его просят о помощи в новых начинаниях, защите, избавлении от бед. Молиться иконе архангела Михаила, часто изображаемого с огненным мечом, можно о спасении от темных сил, процветании, в том числе государства, об отведении бедствий и катастроф. Отдельно молятся Архистратига Михаилу об исцелении.

Что нельзя делать в Михайлов день?

В 2025 году 21 ноября - это пятница: те, кто держат пост по средам и пятницам, по правилам церкви, не должны его ослаблять и в Михайлов день в этом году. Также в это время не стоит поддаваться страстям, ссориться, злословить и отказывать в помощи.

Что можно делать в Михайлов день?

В Михайлов день можно убирать в доме, работать, стирать, вязать, мыться и стричься, а также работать в огороде. Никаких ограничений на этот праздник в бытовом плане нет ни у церкви, ни в народной традиции. Верующие могут отправиться в храм на исповедь и литургию и помочь нуждающимся в честь праздника Собора архистратига Михаила.

Традиции Михайлова дня

На Руси в Михайлов день устраивали гуляния: накрывались богатые столы, люди ходили друг к другу в гости, много ели и пили вино. Накануне праздника приглашали батюшку из прихода, чтобы тот прочитал благодарственные молебны. В народе Михаила Архистратига особенно почитали как защитника от всякой нечисти и ангела, даровавшего огонь. В Михайлов день просили о защите близких и хозяйства.

Также в этот день славяне старались расположить к себе Дворового - младшего брата Домового, покровительствующего скотине: его угощали пивным суслом и просили не пускать в дом Лихого (злого духа) накануне грядущей зимы.

Согласно этнографическим исследованиям, до Крещения Руси славяне в дату, которая позднее была отведена под Михайлов день, чествовали богиню земли Мокошь,

Как поздравить с Михайловым днем?

В Михайлов день принято поздравлять близких людей с праздником, желать им покровительства архангела и небесных сил, спокойствия и уверенности, благополучия и гармонии. Также в этот день можно пожелать мира, победы над темными силами, здоровья и стабильности. Уместными будут пожелания обрести силу духа, не терять надежду и веру.

Приметы Михайлова дня

В Михайлов день жители русских деревень судили о том, какой будет погода в ближайшие дни и даже месяцы. Издревле считалось, что после Михайлова дня зима уже не отступает.