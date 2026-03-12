Что сейчас происходит в Израиле: взгляды населения и оппозиции, военный бюджет

За последние две недели Израиль начал сразу две войны: одну против Ирана, а вторую против Ливана. Воздушная тревога в ряде городов страны звучит почти ежедневно, однако завершать военные действия в регионе власти не торопятся. Что сейчас происходит в Израиле, как население относится к войне, насколько сильна поддержка Нетаньяху и что говорит оппозиция?

Какая сейчас обстановка в Израиле?

По состоянию на 14 марта Израиль активно участвует в войне сразу на двух фронтах. Страна наносит авиаудары по Ирану и южному Ливану, а также, по сообщениям, готовится к масштабной наземной ливанской операции. Ответным обстрелам со стороны Ирана подвергаются такие города как Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа, Зарзир, Беэр-Шева, Метула и другие. По официальным данным, за 14 дней войны в результате иранских ударов по Израилю погибло 11 жителей страны. При этом точное количество убитых и раненых в стране неизвестно, как и количество иранских баллистических ракет, которые смогли преодолеть израильский ”Железный купол”.

В свою очередь Иран утверждает, что ему удалось поразить израильское военные объекты, инфраструктуру, включая аэропорт Бен-Гурион, нефтеперерабатывающие мощности в Хайфе, и даже офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ливанская ”Хезболла” наносит удары по военным объектам страны.

Как население Израиля относится к войне?

Поскольку в Израиле проживают как евреи, так и арабы, 7,5 и 2 миллиона человек соответственно, их отношение к сегодняшней войне разнится.

Согласно опросу, проведенному исследовательским центром Демократический институт Израиля в первую неделю войны, подавляющее большинство израильтян-евреев, 93%, поддерживают удары по Ирану. Израильское общество считает, что война должна продолжаться до тех пор, пока не падёт режим в Иране. Среди арабского населения страны свою поддержку военным действиям против Исламской Республики высказали только 26% респондентов. Таким образом, в целом поддержка жителей Израиля военных действий против региональных стран составляет чуть более 80%.

Какой рейтинг у Нетаньяху после начала боевых действий?

Во время первой пресс-конференции, которую Нетаньяху провел спустя 13 дней после начала войны с Ираном, он заявил о том, что Израиль силён как никогда, и даже более того, благодаря продолжающимся военным действиям, которые он ранее охарактеризовал в ключе священной войны, у страны появилась возможность заключать региональные союзы, ранее немыслимые.

На фоне смелых заявлений Нетаньяху, его поддержка со стороны населения остаётся высокой. Согласно опросу Демократического института Израиля, доверие к премьер-министру испытывают 74% респондентов-евреев и 16% - арабов.

Как израильская оппозиция относится к войне?

Лидеры израильской оппозиции, центристы Яир Лапид и Бени Ганц публично поддержали авиаудары Израиля по Ирану. Несмотря на многолетнее противостояние Нетаньяху, оба политика национальное единство поставили выше соперничества. По словам Лапида, лидера партии ”Еш Атид”, он поддерживает не правительство, а необходимость действовать. Ганц, возглавляющий ”Кахоль-Лаван”, заявил, что решение превентивного удара по Ирану оправдано и необходимо, и по этому вопросу оппозиция полностью поддерживает правительство.

Крайне левые израильские партии, Коммунистическая МАКИ и еврейско-арабская ”Хадаш” опубликовали совместное заявление, осуждающее израильскую атаку на Иран. Они призвали правительство остановить то, что, по их мнению, может обернуться началом опасной войны с участием всего Ближнего Востока.

Лидер партии ”Наш дом Израиль”, Авигдор Либерман, раскритиковал лидера партии ”Хадаш” за его отношение к конфликту, подчеркнув, что его необходимо судить за ”измену государству в военное время”.

Нафтали Беннет, бывший премьер-министр и лидер правой партии ”Новые правые”, как и центристы, поддержал удары по Ирану, подчеркнув, что когда речь идёт о предотвращении ядерной угрозы, нет ни правых, ни левых, ни оппозиции и ни коалиции, а Государство Израиль ”старается удалить раковую опухоль под названием иранская ядерная программа, угрожающую существованию страны”.

Как изменился бюджет Израиля с начала войны?

На 12 день войны с Ираном израильское правительство одобрило увеличение оборонного бюджета на $ 9,5 млрд за счёт трёхпроцентного сокращения финансирования всех остальных сфер экономики. Министерство образования, в частности, недополучит $ 61 млн, министерство соцобеспечения - $ 28,5 млн. Расходы министерства транспорта, которое курирует инфраструктурные проекты, было сокращено почти на $ 191 млн. По словам министра финансов Израиля, Бецалеля Смотрича, ускоренное принятие бюджета на 2026 финансовый год необходимо, чтобы победить в войне, сформировать новый региональный порядок на Ближнем Востоке и обеспечить Израилю ускоренный рост, развитие и процветание. Премьер-министр Нетаньяху добавил, что Израиль ведет военную кампания против жестокого врага, и у страны нет выбора, кроме как принимать участие в битве, требующей больших расходов.