Что происходит на Ближнем Востоке: почему Саудовская Аравия и ОАЭ против друг друга?

Единство стран Персидского залива, которое выстраивалось арабскими государствами на протяжении многих лет, в начале 2026 года пошатнулось. Давние партнеры - Саудовская Аравия и ОАЭ - внезапно оказались на разных сторонах в собственном регионе. В чем причина пока что тихого конфликта между Саудовской Аравией и ОАЭ?

Саудовская Аравия и ОАЭ - партнеры?

Еще 7 лет назад две крупнейшие экономики Персидского залива, Саудовская Аравия и ОАЭ, были ближайшими союзниками и партнёрами по целому ряду региональных вопросов: они вместе боролись с исламским фундаментализмом, старались ограничить влияние Ирана, совместно начали военное вторжение в Йемен, поддерживали контрреволюционные силы в регионе на фоне Арабской весны и вместе инициировали блокаду Катара. Саудовская Аравия считалась могущественным старшим братом, в то время как ОАЭ более ведомым младшим братом в союзе двух стран. Однако по мере того как внешние угрозы становились всё более незначительными, в давнем партнерстве наметились трещины, и сегодня некогда союзники превращаются в соперников.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Йемен

Скрытое соперничество переросло в открытую напряженность в начале декабря 2025 года, когда сепаратистское движение, Южный Переходный Совет, получило контроль над несколькими провинциями в Йемене - государстве, которое находится к югу от Саудовской Аравии. Захватив территорию, ЮПС оттеснило йеменское правительство, поддержку которому оказывает Эр-Рияд. Партнёром ЮПС, в свою очередь, является Абу-Даби. Чтобы предотвратить усиление нестабильности на своих южных границах, в конце декабря Саудовская Аравия нанесла удары по йеменскому порту Эль-Мукалла, через который страна получала поддержку ОАЭ, и призвала Абу-Даби вывести свои силы из Йемена. К началу января ситуация стабилизировалась: ОАЭ вышли из Йемена, ЮПС потерял контроль над захваченными территориями и был вынужден начать диалог с Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Судан

Еще одна болезненная точка в отношениях между Саудовской Аравией и ОАЭ - это Судан. Гражданская война в Судане продолжается с 2023 года, и несмотря на совместные усилия Саудовской Аравии, Египта, США и ОАЭ, изменить положение в стране, переживающей один из худших гуманитарных кризисов в мире, не удаётся. Не последнюю роль в этом играет тот факт, что Саудовская Аравия поддерживает армию Судана, а ОАЭ - Силы быстрого реагирования: две противоборствующие стороны в африканском государстве. С точки зрения Саудовской Аравии, поддержка Абу-Даби негосударственных сил в Судане - попытка ослабить государство и добиться в нем влияния за счет посредников и коммерческих связей.

Саудовская Аравия против ОАЭ?

Противостояние двух крупнейших экономик Персидского залива не ограничиваются Йеменом и Суданом: аналогичная ситуация сложилась в Чаде, Ливии и Сомали. До конца 2025-начала 2026 года наиболее напряженным временем в отношениях двух ”арабских братьев” были 2020-2021 годы:

в 2020 году ОАЭ нормализовали отношения с Израилем, несмотря на оппозицию со стороны Саудовской Аравии;

в феврале 2021 года Эр-Рияд решил пошатнуть торговое преимущество ОАЭ в регионе, призвав международные компании переносить свои штаб-квартиры в Саудовскую Аравию под угрозой потери контрактов со страной;

в июле 2021 года ОАЭ заблокировали решение ОПЕК, которым де-факто руководит Саудовская Аравия, потребовав повышения уровня добычи нефти.

Почему разошлись интересы Саудовской Аравии и ОАЭ?

Саудовская Аравия рассматривает ближневосточный регион в качестве своей зоны влияния. Однако в последние годы ОАЭ, гораздо меньшее по размеру государство, которому удалось добиться небывалых экономических успехов, не желает уступать традиционному региональному тяжеловесу. Абу-Даби активно заключает военные и политические союзы в регионе Красного моря, тем самым бросая вызов влиянию Эр-Рияда. Сегодня ОАЭ для Саудовской Аравии - главный конкурент и соперник, который внезапно стал играть несоразмерно большую роль в регионе.

Чем опасно соперничество ОАЭ и Саудовской Аравии?

Открытое соперничество между ОАЭ и Саудовской Аравией за влияние на Ближнем Востоке и в Африке означает возникновение очередного центра напряженности в и без того конфликтном регионе. Едва ли конкуренция перерастёт в нечто большее, чем опосредованные конфликты и борьбу за экономических партнёров, однако даже в таком виде она представляет собой угрозу для стабильности, а также возможность для какой-либо третьей стороны использовать и Эр-Рияд, и Абу-Даби в своих интересах.