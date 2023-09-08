Что посмотреть осенью в Китае: тулоу – целая деревня в одном здании

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Тулоу представляют собой большие крепленные закрытые земляные постройки. Они расположены в южной китайской провинции Фуцзянь и характерны для китайского народа хакка. Это своего рода деревня, но размещенная в одном здании. Когда и зачем китайцы строили тулоу и почему они стали объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО – расскажем в этом материале.

Тулоу были построены в основном между XII и XX веками. Здания могут вместить до 800 жителей. Их называют «тулоу» (что в переводе с китайского означает «земляное здание»), поскольку они построены из глины и других земляных материалов. Каждое из таких строений уникально. Самое старое и высокое из них называется Юйчан.

Оно было построено в 1308 году. Самым массивным зданием считают Ченгги, в котором около 400 комнат.

В этих мини-крепостях располагались склады, жилища, колодцы и залы. Таким образом, каждое здание представляло собой что-то вроде небольшого укрепленного города.

Крепости для комфорта и защиты

Народность хакка стремилась сделать из своих домов крепости. Стены зданий сложены из очень толстого слоя утрамбованной земли. Бамбуковые щепки, деревянные полоски и ветки иногда помещали в стены, чтобы обеспечить дополнительное усиление конструкции. Стены имеют толщину до полутора метров, а высота построек достигает 18 метров.

Высота строений варьировалась от трех до пяти этажей. Тулоу обычно строились только с одними главными воротами и деревянными дверями толщиной 10-13 сантиметров, которые укреплялись железной пластиной.

В верхней части сооружений есть бойницы, напоминающие об оборонительной функции таких строений.

В зданиях были большие запасы зерна и скота на случай осады, а в некоторых даже были подземные эвакуационные туннели.

Самые сложные постройки такого типа относятся к XVII и XVIII векам. Многие из них хорошо сохранились на сегодняшний день. В зданиях тепло зимой и прохладно летом, они обычно хорошо вентилируются и защищены от ветра.

Тулоу построены "внутрь": снаружи этих строений не найти окон или балконов.

Здания также делались по принципу, чтобы у семей было по две или три комнаты на каждом этаже. Большинство тулоу имели круглую или прямоугольную форму.

В прошлом веке на Западе думали, что это китайские ядерные ракетные шахты.

Когда посмотреть тулоу

Тулоу – одна из главных достопримечательностей в китайской провинции Фуцзянь. Сегодня большинство жителей этих исторических построек – работкники туристической сферы. В 2008 году ЮНЕСКО внесла в список 46 объектов Тулоу провинции Фуцзянь. Они открыты для посещения, но при этом в них все еще живут люди.

Фуцзянь расположен среди рисовых, табачных и чайных полей. Лучшим временем для посещения обычно считается сухой сезон с сентября по декабрь (сезон дождей в этих краях с марта по август).

Экскурсии по мини-крепостям включают в себя не только обычные посещения построек, но и вариант проживания в семье.