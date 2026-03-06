Что открыли женщины: от пивоварения до лечения катаракты

В ходе истории не всегда заслуги женщин признавались и оценивались по достоинству, и нередко их изобретения присваивали себе коллеги-мужчины, однако сегодня историческая несправедливость исправляется, а имена женщин-первопроходцев узнают всё больше людей. Что придумали женщины за тысячи лет человеческой цивилизации?

Женщины-изобретательницы и первооткрывательницы сыграли и продолжают играть колоссальную роль в истории человечества: без их открытий и изобретений в сфере науки и искусства невозможно представить нашу сегодняшнюю жизнь.

Пиво

Любимый почти всеми мужчинами напиток, пиво, придумали женщины, более того, пивоварением на протяжении тысяч лет занимались исключительно женщины, притом в разных культурах. Первыми пивоварами в истории стали жительницы Шумера и Месопотамии, следом за ними технологии пивоварения подхватили представительницы Египта и других стран Африки, а также Китая. Женщины майя варили пиво из кукурузы и какао-бобов задолго до того, как появился безалкогольный напиток - какао. Представительницы коренных народов Северной Америки делали пиво из кактусов-сагуаро. Женщины занимались пивоварением вплоть до начала XVII века, когда пиво начали производить в промышленных масштабах и женщин постепенно вытеснили из исконно их индустрии, в том числе и посредством идеологической борьбы: промышленники утверждали, что женщины не способны к пивоварению, а те, кто им занимаются, ведьмы.

Кофейный фильтр

Кроме пива, женщины подарили миру возможность варить кофе в домашних условиях без лишних хлопот и затрат времени. В 1908 году немецкая изобретательница и предпринимательница Мелитта Бенц придумала то, без чего сегодня не могут обойтись сотни тысяч любителей кофе по всему миру: кофейный фильтр, тот самый, который используется для приготовления фильтр-кофе, в том числе пуровера. Однажды находчивая 35-летняя домохозяйка свернула в конус промокашку из тетради сына, предварительно прорезав в ней небольшие дырочки. Получив патент на своё изобретение, Мелитта основала компанию, назвав её своим именем Melitta. Компания предприимчивой женщины из Дрездена пережила две мировые войны и существует по сей день, выпуская бытовые и профессиональные кофемашины, кофеварки, фильтры, а также сопутствующие товары, и сотрудничая с крупнейшими ресторанными и гостиничными сетями по всему миру.

Система отопления

Многое из того, за счет чего сегодня у нас уютно в домах, в том числе холодильники, бойлеры, посудомоечные машины и отопительные системы, появилось, благодаря женщинам. В 1919 году афро-американская изобретательница Элис Паркер разработала устройство для домашнего отопления, которое работало на газе. Она стала первой, кто предложил в качестве топлива для отопительной системы использовать газ, а не дрова или уголь. Паркер придумала газовую печь, которая подавала тёплый воздух по воздуховодам. Её система отопления также предусматривала выставление нужной температуры в разных комнатах. С помощью своей системы Элис Паркер хотела решить проблему низкой эффективности отопления, типичную для начала XX века. Изобретение Паркер не было внедрено, однако оно проложило путь для всех современных систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также заложило основу для создания систем управления температурой, которые сегодня повсеместно используются в умных домах.

Рок-н-ролл

Споры о том, кто придумал рок-н-ролл не затихают на протяжении почти 100 лет, однако большинство историков музыки сходятся во мнении, что основательницей жанра стала Сестра Розетта Тарп. Популярность Тарп пришлась на 1930-1940 годы: она первой соединила фолк-музыку, госпел и блюз с пульсирующим свингом рок-н-ролла. Тарп играла на электрогитаре и стала вдохновением для ранних звёзд рок-н-ролла, включая Джонни Кэша, Элвиса Пресли и Тины Тёрнер.

GIF-анимации

Всеми любимые ”гифки”, которыми обмениваются пользователи соцсетей и мессенджеров, тоже придумала женщина: Лиза Гелобтер, специалист по компьютерным технологиям. Именно ей принадлежит изобретение GIF-анимаций, а также множества других новаторских видеотехнологий. В 2007 году Гелобтер участвовала в запуске стримингового сервиса Hulu. В феврале 55-летняя Лиза Гелобтер была назначена на должность главного технического директора Нью-Йорка и комиссара Управления технологий и инноваций.

Лечение катаракты

В сфере медицины женщинам тоже принадлежит огромное количество открытий и изобретений. Шприцы, трубки для кормления пациентов, химиотерапия и даже целая отрасль медицины - гинекология - всё это заслуги женщин. Миллионам людей по всему миру восстанавливают зрение тоже благодаря женщине, офтальмологу Патрисии Бат. В 1986 году Бат спустя пять лет работы изобрела лазерный зонд для удаления помутнения глазного яблока - катаракты. Патент на устройство врач получила в 1988 году. С помощью этого устройства Бат возвращала зрение людям, которые фактически оставались слепыми на протяжении 30 лет.