Что можно и нельзя делать в Южной Корее: правила для туристов 2026

Можно ли в Южной Корее ездить по российским правам, стоит ли давать чаевые, что нельзя ввозить в страну, знают ли в Корее английский язык - ответы на эти и другие вопросы для тех, кто собирается в путешествие в азиатскую страну, в нашем материале.

Южная Корея - современная и безопасная для туристов страна, однако в ней есть свой культурный код и определенные правила, которые не следует нарушать.

Что нельзя ввозить в Южную Корею?

Южная Корея - демократичная страна, которая активно продвигает туризм и с радостью принимает гостей из самых разных стран, однако что касается правил, здесь все строго: любое нарушение может повлечь за собой нежелательные последствия для собравшегося в отпуск. Ограничения начинаются на этапе въезда в страну: не все можно взять с собой в Южную Корею. Помимо наркотиков и оружия, в Южную Корею нельзя ввозить:

печатные/цифровые материалы, угрожающие национальной безопасности, в том числе северокорейскую пропаганду и непристойные/порнографические материалы;

контрафактные/пиратские товары, включая поддельные фирменные сумки, одежду, часы и электронику;

мясо и мясосодержащие продукты, в том числе консервированные;

свежие фрукты, овощи, семена и растения;

сигарет с собой можно взять не более 10 пачек, табака - до 250 граммов;

алкоголь - не больше литра;

платежные средства в иностранной валюте не должны превышать $10 тыс.

Что касается лекарств, в Южной Корее строго следят за ввозимыми медикаментами, поэтому если вы планируется взять с собой, например, сильные болеутоляющие средства или лекарства по рецепту, не вынимайте их из оригинальной упаковки и, по возможности, переведите рецепт на английский для предоставления на таможне.

Можно ли в Южной Корее есть уличную еду?

Уличная еда в Южной Корее считается не просто безопасной, а одной из самых безопасных в мире. В стране строжайшая система обеспечения безопасности пищевых продуктов: соответствующее министерство регулярно проводит внезапные проверки уличных торговцев, и любые нарушения приводят к немедленному приостановлению действия лицензии. Более того, каждый уличный торговец с 2021 года обязан носить маску и перчатки. Согласно статистике, ежегодно более 98% зарегистрированных торговцев едой проходят санитарные проверки, а количество случаев пищевых отравлений уличной едой составляет 0,03% (в ресторанах - 0,08%).

На что обратить внимание при покупке уличной еды в Южной Корее:

лучше выбрать стойки и столики с самыми большими очередями: это означает, что продавец зарекомендовал себя, а еда готовится постоянно при безопасной температуре;

у продавца должны быть одноразовые перчатки, деньги и продукты должны передаваться в разных перчатках. Лучше всего, когда на точке есть и продавец, и кассир;

для большей безопасности лучше не покупать заранее нарезанные фрукты в жаркий день, еду с большим количеством майонеза не из холодильника;

суши/кимбап лучше покупать в специализированных магазинах;

самые безопасные уличные продукты - хотток, оден, продукты на гриле и ттокпокки - все они готовятся при надлежащей температуре.

Кроме того, у всех уличных торговцев на передней или боковой стене киоска есть стикер с оценкой гигиенических стандартов: зеленый - отлично, желтый - хорошо, красный - требуются улучшения.

Можно ли в Южной Корее есть собак?

В настоящее время в Южной Корее действует закон, предусматривающий поэтапный запрет на употребление собачьего мяса. В 2027 году есть собак в стране будет полностью запрещено, но уже сегодня мало кто из корейцев употребляет этих животных в пищу (в основном люди старшего поколения). Для абсолютного большинства корейцев собаки - это не еда, а компаньоны, поэтому поддержка закона, запрещающего их есть, в стране очень серьезная. Между тем, уголовного наказания за употребление собак в пищу в Южной Корее не предусмотрено, однако выращивать, забивать и продавать собачье мясо запрещено.

Можно ли в Южной Корее пить воду из под крана?

В Сеуле, в частности, вода из-под крана на 100% безопасна, благодаря современной и передовой городской системе очистки воды. Между тем, большинство корейцев все-таки предпочитают пить бутилированную воду. Уличные торговцы для напитков используют фильтрованную воду.

Где и кого можно фотографировать?

C 2026 года в Южной Корее действуют законы о защите частной жизни, которые устанавливают строгие правила в отношении неприкосновенности частной жизни. Что это значит? В стране запрещено фотографировать лицо, тело и идентифицирующие черты человека без его согласия. Более того, выкладывать в соцсети фотографии жителей Южной Кореи без их согласия тоже не разрешается. Нарушения права на фотосъемку может привести к штрафам, обвинениям в сексуальных домогательствах и даже уголовному наказанию. В стране действует закон, согласно которому все смартфоны должны издавать громкий звук затвора при фотосъемке, чтобы люди могли знать, когда их фотографируют.

Фотографировать можно:

людей с достаточного расстояния, когда не видно их лиц;

много людей одновременно со спины;

уличные сцены и здания;

еду, интерьеры.

Военные объекты, а также некоторые объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Южной Корее фотографировать запрещено.

Можно ли в Корее разговаривать на английском?

Уровень владения английским языком в Корее варьируется в зависимости от возрастной группы. Молодые люди до 30 лет, а также работники сферы услуг в крупных городах, в частности, в Сеуле, хорошо владеют английским языком, а вот представители старшего поколения обладают ограниченными знаниями английского. В Южную Корею можно спокойно отправляться без знания южнокорейского языка, но лучше выучить базовые фразы, такие как ”спасибо”, ”здравствуйте”, ”прошу прощения” и ”до свидания”. В Сеуле информационные знаки, вывески, указатели в метро и надписи в туристических районах практически везде продублированы на английский, а работники ресторанов, кафе и отелей говорят по-английски. В менее туристических городах и регионах информации на английском меньше, поэтому стоит использовать специальные приложения-переводчики, которые доступны в стране как в онлайн, так и в офлайн-формате.

Можно ли в Южной Корее ездить с российскими правами?

Водительские права, выданные в другой стране, не признаются самостоятельно действительными на корейских дорогах: для их законного использования необходимо иметь при себе действующее международное водительское удостоверение. МВУ, выданное в России, действует в Южной Корее, то есть по нему можно ездить в стране.

Нужно ли оставлять чаевые в Корее?

В Южной Корее практика оставления чаевых не норма. В основе культуры обслуживания в стране гордость за свою работу, а не ожидание денежной благодарности. Официанты, водители, персонал отелей и ресторанов считают отличное обслуживание частью своих обязанностей, а не дополнительным бонусом, за который клиент должен заплатить. Кроме того, система оплата труда в корейской сфере услуг не зависит от чаевых, как во многих других туристических странах. В большинстве случаев люди, работающие в сфере услуг, не поймут, почему вы оставили им чаевые, а в некоторых ситуациях сумма ”на чай” может быть расценена как грубость. Единственное исключение из правила - это гиды, которые знают, что такое культура чаевых и не обидятся, если вы предложите им вознаграждение за хорошо проведенную экскурсию. В остальных случаях чаевые неуместны: их не нужно оставлять в кафе, отелях, уличным торговцам, водителям такси, парикмахерам, а также доставщикам еды.

Можно ли курить в Корее?

Курить электронные сигареты, вейпы и обычные сигареты в Южной Корее можно, но только в строго отведенных для этого местах, которые отмечены информирующими знаками. Если вы закурите в зоне, не отведенной для курения, в любом общественном месте, например, вам сразу же выпишут штраф в 100 тысяч вон (примерно 5 тысяч рублей). Также остерегайтесь так называемых ”сигаретных папарацци” - местных жителей, которые фотографируют нарушителей за деньги и сообщают о них полиции.

Где можно пить алкоголь в Корее?

В Южной Корее можно пить алкогольные напитки в общественных местах, в том числе в парках и просто на улицах. Однако в некоторых парках могут действовать определенные местные ограничения, поэтому лучше заранее выяснить, разрешено ли в том или ином месте употреблять алкоголь. Пить алкоголь в общественном месте можно только предварительно прикрыв бутылку пакетом. Строго запрещено пить алкоголь:

рядом со школами

объектами культурного наследия

во время общественных мероприятий.

Человека в алкогольном опьянении, нарушающего порядок, могут оштрафовать.

Что нельзя делать в Южной Корее туристам?

В Южной Корее, в первую очередь, в Сеуле, местные жители нередко устраивают протесты, однако туристам в них участвовать запрещено. Если туриста заметят среди протестующих, его могут задержать и даже депортировать из страны;

в Южной Корее нельзя выбрасывать весь мусор в один бак. Для каждого вида мусора отдельные контейнеры. В первую очередь это касается тех, кто останавливается в гостевых домах. Утилизировать мусор нужно по специальным цветным пакетам, которые продаются в местных магазинах. Если смешать, например, пищевые отходы с обычным мусором, вас могут зафиксировать камеры видеонаблюдения, а затем выписать штраф в размере до миллиона вон (около 50 тысяч рублей);

в Южной Корее нельзя громко разговаривать в общественном транспорте - это считается неуважительным по отношению к другим пассажирам.

Как безопасно съездить в Южную Корею?

Южная Корея считается безопасной для туристов страной, между тем отношения с соседней Северной Кореей остаются напряженными. Ракетные испытания, учения по реагированию на чрезвычайные ситуации и демонстрации могут повлиять на туризм, поэтому отправляясь в азиатскую страну, важно: