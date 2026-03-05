Что делать при атаке дронов?

Атаки дронов на города и объекты инфраструктуры России, Ближнего Востока и Южного Кавказа вынуждают задуматься о способах защиты от БПЛА, которые могут нести на себе взрывчатые вещества. Расскажем, что нужно делать в первые минуты обнаружения БПЛА и как обезопасить себя во время атаки.
Сегодня ни одна страна мира не может гарантировать 100% безопасность своего неба, поскольку эффективных средств ПВО от масштабных атак беспилотной авиации еще не придумали.
Как распознать БПЛА?
- Прежде всего, необходимо прислушиваться, так как беспилотники всех видов издают характерное жужжание. Оно может различаться в зависимости от марки БПЛА, его массы и грузоподъемности, однако даже самые малые беспилотники издают звуки. Бесшумных дронов не бывает.
- Кроме того, можно установить визуальный контакт, так как в небе дрон похож на маленький самолет. Однако эксперты рекомендуют не всматриваться в небо, теряя таким образом драгоценные секунды, поскольку технологии современных БПЛА стремятся к уменьшению их габаритов, а потому вероятность быстрого распознавания может сильно варьироваться.
Где можно спрятаться от атаки БПЛА?
- В условиях городской местности действует строгое правило двух капитальных стен, создающих прямой угол. Это работает для всех видов укрытий, способных обезопасить от поражения дрона и осколков, вызванных ударной волной.
- Ни при каких условиях не подходите к окнам или стеклянным витринам, стремитесь найти помещение без окон. Лучше всего для этого подходят туалеты, ванные комнаты, корриды зданий, подземные паркинги, переходы метро.
- В условиях дикой местности лучше всего скрыться в густых лесных массивах, так как кроны деревьев создают естественный природный щит.
Автомобили, магазинные павильоны, деревянные сараи, строительные бытовки, мусорные баки, ямы, овраги не подходят в качестве укрытия.
Как себя вести в случае обнаружения БПЛА?
- Не все дроны управляются операторами. В век технического прогресса и цифровой революции современные беспилотные летальные аппараты вооружены тепловизорами, детекторами движения, управляемыми ИИ. Они запрограммированы отслеживать и атаковать источники тепла, распознавать цели по силуэтам и характерным движениям. Поэтому простого выключения света в доме будет недостаточно, чтобы обмануть умную камеру дрона. Отметим, что подобные технологии давно используются в быту, так как ими оснащают уличные камеры слежения.
- Если дрон вас распознал, и его характерное жужжание стремительно приближается, то бегите в укрытие, достигнув которого падайте на пол и держите руки за головой. Обязательно откройте рот, так как взрыв провоцирует резкий перепад давления. Ложиться нужно при любом типе взрывов, хотя БПЛА часто атакуют вертикально вниз.
- Не покидайте укрытие после первого удара, поскольку тактика современной войны с использованием FPV-дронов (БПЛА с видом от первого лица) предусматривает атаку дрона разведчика, после которого следует основной удар. Как привило, время между первой и последующей атакой - около 20 секунд. Разведка первого дрона выявляет уязвимости системы ПВО, после которой пострадавших специально добивают более массированным ударом. Подобная тактика зарекомендовала себя десять лет назад в Сирии.
- Постарайтесь укрыться мокрым одеялом, так как холод гасит тепловую волну, а масса мокрой ткани - ударную. Кроме того, холод плотной ткани способен скрыть движения и тепло тела от тепловизора.
Как себя вести в случае обнаружения БПЛА в условиях дикой местности?
- Правила поиска и выбора укрытия в городе действуют и в условиях, далеких от плотной городской застройки, но с некоторыми особенностями. Если дрон застал вас на открытой местности, то рекомендуется бежать в сторону предполагаемого укрытия зигзагами, так как ИИ БПЛА настроен на распознавание прямой траектории движения.
- Достигнув укрытия, важно сохранять спокойствие и находиться в его тени, чтобы не выдавать очертания человеческого силуэта. Это может сбить с толку дрон, оснащенный системой самонаведения.
- Рекомендуется выключить всю имеющуюся с собой электронику, а также другие устройства с системами GPS.
- Не издавайте звуки минимум 2 минуты, так как БПЛА реагируют не только на очертания и тепло вашего тела, но и на звуки.