Что делать при атаке дронов?

Атаки дронов на города и объекты инфраструктуры России, Ближнего Востока и Южного Кавказа вынуждают задуматься о способах защиты от БПЛА, которые могут нести на себе взрывчатые вещества. Расскажем, что нужно делать в первые минуты обнаружения БПЛА и как обезопасить себя во время атаки.

Сегодня ни одна страна мира не может гарантировать 100% безопасность своего неба, поскольку эффективных средств ПВО от масштабных атак беспилотной авиации еще не придумали.

Как распознать БПЛА?

Прежде всего, необходимо прислушиваться, так как беспилотники всех видов издают характерное жужжание. Оно может различаться в зависимости от марки БПЛА, его массы и грузоподъемности, однако даже самые малые беспилотники издают звуки. Бесшумных дронов не бывает.

Кроме того, можно установить визуальный контакт, так как в небе дрон похож на маленький самолет. Однако эксперты рекомендуют не всматриваться в небо, теряя таким образом драгоценные секунды, поскольку технологии современных БПЛА стремятся к уменьшению их габаритов, а потому вероятность быстрого распознавания может сильно варьироваться.

Где можно спрятаться от атаки БПЛА?

В условиях городской местности действует строгое правило двух капитальных стен, создающих прямой угол. Это работает для всех видов укрытий, способных обезопасить от поражения дрона и осколков, вызванных ударной волной.

Ни при каких условиях не подходите к окнам или стеклянным витринам, стремитесь найти помещение без окон. Лучше всего для этого подходят туалеты, ванные комнаты, корриды зданий, подземные паркинги, переходы метро.

В условиях дикой местности лучше всего скрыться в густых лесных массивах, так как кроны деревьев создают естественный природный щит.

Автомобили, магазинные павильоны, деревянные сараи, строительные бытовки, мусорные баки, ямы, овраги не подходят в качестве укрытия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как себя вести в случае обнаружения БПЛА?

Не все дроны управляются операторами. В век технического прогресса и цифровой революции современные беспилотные летальные аппараты вооружены тепловизорами, детекторами движения, управляемыми ИИ. Они запрограммированы отслеживать и атаковать источники тепла, распознавать цели по силуэтам и характерным движениям. Поэтому простого выключения света в доме будет недостаточно, чтобы обмануть умную камеру дрона. Отметим, что подобные технологии давно используются в быту, так как ими оснащают уличные камеры слежения.

Если дрон вас распознал, и его характерное жужжание стремительно приближается, то бегите в укрытие, достигнув которого падайте на пол и держите руки за головой. Обязательно откройте рот, так как взрыв провоцирует резкий перепад давления. Ложиться нужно при любом типе взрывов, хотя БПЛА часто атакуют вертикально вниз.

Не покидайте укрытие после первого удара, поскольку тактика современной войны с использованием FPV-дронов (БПЛА с видом от первого лица) предусматривает атаку дрона разведчика, после которого следует основной удар. Как привило, время между первой и последующей атакой - около 20 секунд. Разведка первого дрона выявляет уязвимости системы ПВО, после которой пострадавших специально добивают более массированным ударом. Подобная тактика зарекомендовала себя десять лет назад в Сирии.

Постарайтесь укрыться мокрым одеялом, так как холод гасит тепловую волну, а масса мокрой ткани - ударную. Кроме того, холод плотной ткани способен скрыть движения и тепло тела от тепловизора.

Как себя вести в случае обнаружения БПЛА в условиях дикой местности?