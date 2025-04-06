Благовещение на Страстной неделе 2026: что это за праздник, что можно и нельзя делать, приметы

Благовещение Пресвятой Богородицы - день, который две тысячи лет назад навсегда изменил ход истории, посреди хаоса и вероотступничества дав людям надежду на искупление и новое начало. Что такое Благовещение, как оно связано с молитвой Богородице, зачем на праздник выпускают голубей и почему на этот день приходится так много примет?

Ни одного из 12 главных праздников православия не было бы без того, который мы отмечаем в середине весны.

Что такое Благовещение?

Значение слова ”Благовещение” раскрывает суть двунадесятого праздника: это Благая весть, полученная Девой Марией от передающего Божью Волю Архангела Гавриила. Он рассказал Богородице о том, что ей предстоит подарить жизнь Сыну Божьему, наречен который будет Иисусом. История Благовещения, описанная в Евангелие от Луки (последнем из четырех канонических), легла в основу всем известной Молитвы Богородице - ”Богородице Дево, радуйся…”, которую знает большинство верующих православных.

Благовещение - это праздник?

Благовещение не просто праздник, а один из самых значимых в православном цикле: с события, которому он посвящен, начинается христианство. По важности Благовещение, будучи Богородичным праздником, то есть посвященным, в первую очередь, самой почитаемой женщине в христианстве и одной из самых почитаемых в исламе, стоит в одном ряду с Рождеством и Пасхой, а его значение заключается в том, что Господь, возвестив о скором рождении Христа, даровал людям надежду.

Благовещение на Страстной неделе

В этом году праздник Благовещения отмечается на Страстной неделе. Такое бывает в годы, когда Пасха приходится в один из дней с 8 по 13 апреля. Связано это с тем, что Благовещение всегда 7 апреля, тогда как дата Пасхи переходящая.

Когда Благовещение на Страстной неделе, несколько меняются правила церковных богослужений: предпразднство и попразднство отменяются. Из служб этого дня остаются Всенощное бдение, совершаемое 6 апреля, и литургии дня праздника.

Верующим, которые держат пост, в 2026 году на Благовещение воспрещается есть рыбу именно потому, что праздник приходится на Страстную неделю.

Несмотря на то, что Благовещение на последней неделе поста, радость и важность этого дня не меньше, чем в другие годы: отмечать этот день можно и нужно.

Как отметить Благовещение?

С давних пор верующие старались в Благовещение попасть в храм, чтобы принять участие в службе, поблагодарить Богородицу за ее милость и покровительство, попросить всего, чего хочется, для себя и своих близких, а также разделить радость получения Благой вести с другими прихожанами. 7 апреля 2026 года рабочий день, но на службу, посвященную празднику, можно сходить вечером 6 апреля или рано утром 7 апреля. Войдя в храм, нужно обязательно поклониться иконе праздника Благовещения, которая размещается на центральном аналое (подставке для икон). На ней зачастую изображается Дева Мария в синем хитоне, а рядом с ней - Архангел Гавриил в белом одеянии.

Дарить подарки в Благовещение не принято, однако это не воспрещается. Можно также устроить праздничный обед или ужин из постных блюд для тех, кто держит пост. В этот день есть можно все, кроме мясных, молочных, рыбных продуктов, а также яиц. Употребление алкоголя в Благовещение на Страстной неделе не приветствуется.

В Благовещение можно помочь тем, кто нуждается, и поздравить с праздником близких, пожелав им побольше хороших новостей, здоровья и покровительства Богородицы.

Что можно делать на Благовещение?

Церковные правила фактически ничего не запрещают на Благовещение: даже на кладбище можно отправиться при необходимости, если нет возможности посетить его в другой день, например, в Радоницу после Пасхи. Главное правило дня - делать любое дело, обращаясь к Богу, без злобы, уныния и злости. В Благовещение можно помогать нуждающимся и ободрять тех, кто оказался в затруднительной жизненной ситуации. Не получится в Благовещение венчаться, заупокойные службы 7 апреля не совершаются.

Что нельзя делать в Благовещение?

Тогда как церковных запретов на Благовещение мало, народных куда больше. Верить в них или нет, дело каждого человека, однако церковь к ним относится скептически. Согласно народной традиции, Благовещенье или Благовещеньев день, время Кликанья весны. Еще до принятия христианства в этот день пели обрядовые песни, чтобы привлечь весну, и пекли ”птичек” (жаворонков) из теста, затем подбрасывая их к небу и зазывая птиц - вестников весны. Скорее всего, именно из этой народной традиции пришла церковная - выпускать голубей на праздник, через которых можно попросить Господа о милости и привлечь весну. Поскольку в народе день считался крайне важным, в него:

тяжело трудиться, в том числе в огороде и особенно с землей было нельзя;

сеять запрещалось, потому что это могло привести к неурожаю;

рукоделие - шитье и вязание - откладывали;

уборку завершали до праздника;

брать в долг и давать в займы считалось нежелательным;

с волосами не делали ничего: ни стригись, ни причесывались, чтобы не спутать судьбу;

благополучием не хвалились, чтобы его не потерять;

огонь не разжигали - считалось, что это может навлечь неудачу;

Благовещение на Руси было днем покоя и тишины: чрезмерное веселье и активность не приветствовались

Приметы Благовещения

Благовещение, как праздник, приветствующий весну, с давних времен известен гораздо большим количеством примет по сравнению с другими днями народного календаря. По погоде на Благовещение определили, каким будет урожай и погода в ближайшее время:

на Благовещение дождь - стоит ждать хорошего урожая ржи, много грибов и большой улов красной рыбы;

утренний дождь сулит благополучие;

какая погода в Благовещеньев день - такая и на Пасху;

тепло в Благовещение - жаркое лето

солнечное Благовещение - к богатому урожаю.

Чтобы сохранить здоровье на Благовещение: